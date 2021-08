RETOUR AUX TEMPS DES ASSASSINATS POLITIQUES ? Abdelaziz Dahmani

AVANT iLS AGISSAIENT en MAÎTRES … A PRESENT EN DÉSESPÉRÉS … ( A. D. )

Des Libyo[FreresMusulmans ]—TurKs [ Erdoghaniens] , seraient impliqués dans l Opération , plus que sérieuse , de vouloir Assassiner le Président KAIES SAIED . D ou la fermeture de la Frontière du Sud … Les modalités et intentions criminelles , se précisent , et les dénonciations se font aussi échos du côté …libyen , a des niveaux élevés . Que reste t ‘ il aux Frères Tunisiens , d En Nahdha et leurs comparses , QUE d agir , par désespoir , agir à visages de plus en plus à découverts …

A présent qu ils sont dans le trou de tous leurs méfaits de Ces Dix dernières années . Nous rappeler qu ils furent , aussi , derrière les Grands Assassinats Politiques , assassinats des Chokri , Brahmi , … . En des périodes , où ils étaient maîtres du pays , en surfaces occupées , connues et en …souterrains . Que les dossiers , enquêtes , de ces actes criminels , pouvaient être , camouflés , détournés , par des complices , devenus patrons dans le système judiciaire …Laissant l appareil de la Machine politique , se cachant derrière les hypocrisies de leurs fausses tolérances et démocraties de pacotilles . Parce que les Bla Bla ,des Télévisions , complices , radios , , opéraient comme anesthésiants , pour nous dire que “ Nous sommes en Démocratie “ “ La première du Monde arabe “ , “ Que la Tunisie , exemplaire est enviée partout “ . Alors que le pays s enfonçait dans la déchéance morale , économique , spirituelle , culturelle .

Et même la moyenne des Espérances de Vies , naguère exemplaire en Afrique et monde arabe , a baissé , à forces de pauvretés de plus en plus généralisées . Et dans cette déchéance générale , GHANNOUCHI de se vouloir au dessus de Tous …, aux sons des Bendir des allégeances . Voulant même , réduire le Président de la République à une sorte de potiche décorative , de ses voraces ambitions … Si la Démocratie a été détruite , ne cherchez pas plus loin ,que dans les Allées du Montplaisir ! Du côté de l Ayattolah Ghannouchi , et de ses ouailles de la Choura .

Le Montplaisir se voulait dans les faits réels , bien au dessus de Carthage , la Kasbah , ou même le Bardo . Ou le Même Ghannouchi , Gardes , à profusions , sécurités accompagnatrices , à lunettes noires , comme au cinéma , fonctionnaires courbés , aux ordres , dossiers de chantages pour les récalcitrants , et députés vociférants de son Clan , lui donne l autre illusion du pouvoir doré . Le pouvoir secret a Montplaisir , et le doré , sur canapés de velours rouge bordeaux au Bardo . Ubu Roi !

Le ras le Bol , est devenu gigantesque , une Femme Abir MOUSSI , a commencé à creuser le trou de leurs déchéances . Ils n ont pas su la faire taire , ni par les menaces , ni par les violences physiques … De dégradations , en dégradations , ayant conduit , à la “ Révolte 80 “ du 25 Juillet dernier … Et retour aux menaces de Mort ? Drôles de “ démocrates “ , plus démons que … . Et , les voilà à leurs tours , d être dans la cage des suspects d avoir détruit , par petites doses , la Tunisie , de leurs haines . Que “ Le peuple doit souffrir comme a souffert mon père “ disait sa fille … Que leurs restent t ils de leurs ambitions , illusions , le dernier désespoir des recours aux Assassinats , et peut être de venir pleurer , dans le cortège des funérailles ?

Abdelaziz Dahamani