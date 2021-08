Hend Yahia/ Au rapporteur de l UE: occupez-vous de vos propres affaires

المقرر الدائم لدى الإتحاد الأوروبي، يرفض رفضا قاطعا التمديد للإجراءات الإستثنائية و يدعو الإتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية كاملة في حماية الديمقراطيةو الحفاظ على مؤسسات الدولة في تونس .



A l’attention de son excellence

le Haut commissaire de l’Union Européenne,

En réponse à votre prestation grotesque..

Monsieur, c’est de l’histoire que vous avez besoin non pas de géographie..

Nous vous invitons solennellement à vous occuper de vos propres affaires, et nous vous informons que la Tunisie est un pays indépendant et souverain. Nous pardonnons votre ignorance mais sachez que la Tunisie est un pays membre de l’Union Africaine et non de l’Union Européenne.

Nous sommes consternés par votre discours colonialiste et votre ingérence indécente dans les affaires internes de la Tunisie libre et indépendante, et nous nous permettons de vous informer que l’horreur et la terreur dont vous avez parlé sans peser vos mots de diplomate arrogant, réside dans vos politiques en Tunisie, en Lybie et en Afrique. Votre démocratie, nous en avons reçu des tonnes et nous n’en voulons pas.

Pour votre ultime information, nous sommes un peuple libre et nous sommes les descendants de Carthage, premier édifice de la démocratie dans le monde.

Nous avons bien assisté à votre démocratie en Lybie, comme au Liban et sous d’autres cieux encore ensanglantés par votre passage Oh combien démocratique. L’Afrique, reste et restera le spectacle le plus horrifiant de votre démocratie.

Appelez qui bon vous semble, c’est le peuple Tunisien que vous méprisez autant, qui rejette son parlement composé de vos pions et agents et c’est le peuple tunisien qui n’en veut plus.

Appelez qui vous voulez, monsieur le diplomate européen, mais n’oubliez pas de claquer la porte derrière vous.

HONTE A VOUS..

#Hend_Yahia

