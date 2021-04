« Le sionisme se propose de conquérir le monde et soumettre tous les Non-Juifs aux Juifs. Paolo Di Mizio

C’est un post qui a été publié en 2017 par mon ami Paolo Di Mizio et que j’ai traduit de l’italien et partagé. FB me l’a proposé aujourd’hui dans la rubrique souvenir en supprimant l’option « partager ». C’est pourquoi je l’ai copié et coller. « Les juifs vont conquérir le monde »Le sionisme se propose de conquérir le monde et soumettre tous les Non-Juifs aux Juifs. Cet aspect du sionisme est appelé « Suprématie Juive » et sa Genèse vient de loin.Le rabbin Harry Waton l’écrivait déjà clairement en 1939 dans son livre intitulé » Un programme pour les juifs et une réponse aux antisémites : un programme pour l’humanité « , où le » programme pour l’humanité « . Il nous voit, nous les Non-Juifs dans le rôle de gens subordonnés et soumis ». Ce n’est pas seulement le délire, c’est un projet qui est recherché en permanence depuis plus d’un siècle et dont l’état d’Israël est l’outil nécessaire.Voici quelques phrases du rabbin Waton écrites en 1939 , citées dans un article d’Aladin Belarbi, qui collabore à Humanist Jews, un groupe de Juifs anti-Sionistes : » ce n’est pas par hasard que le judaïsme a donné naissance au marxisme, et ce n’est pas par hasard que les juifs ont embrassé le marxisme ; tout cela était en parfait accord avec le progrès du judaïsme et des Juifs. Les Juifs devraient comprendre que Jéhovah n’habite plus dans le ciel, mais il vit sur la terre à l’intérieur de nous ; nous ne devons plus lever la tête vers Jéhovah comme si c’était au-dessus de nous et en dehors de nous, mais nous devons le voir exactement à l’intérieur de nous » (p. 148).Encore : » car les juifs sont le peuple suprême et plus cultivé sur la terre, les juifs ont le droit de subordonner à eux-mêmes le reste de l’humanité et être les maîtres de la terre entière. Maintenant, en effet, c’est le destin historique des Juifs (p. 99). » le judaïsme est communisme, internationalisme, Fraternité universelle de l’homme, l’émancipation de la classe ouvrière et de la société humaine. C’est avec ces armes spirituelles que les juifs vont conquérir le monde et toute la race humaine » (p. 100). »GLI EBREI CONQUISTERANNO IL MONDO »Il sionismo si propone di conquistare il mondo e sottomettere tutti i non-ebrei agli ebrei. Questo aspetto del sionismo viene chiamato « suprematismo ebreo » e la sua genesi viene da lontano.Il rabbino Harry Waton lo scriveva chiaro e tondo già nel 1939 nel suo libro intitolato « Un programma per gli ebrei e una risposta agli antisemiti: un programma per l’umanità », dove il « programma per l’umanità » vede noi non-ebrei nel ruolo di subordinati e sottomessi al potere ebraico.Non è solo delirio, è un progetto che viene perseguito costantemente da oltre un secolo e di cui lo Stato di Israele è lo strumento necessario.Prendo alcune frasi del rabbino Waton citate in un articolo di Aladin Belarbi, che collabora a Humanist Jews, un gruppo di ebrei anti-sionisti. Dunque, scriveva il rabbino Watton nel 1939: »Non è una casualità che il giudaismo abbia dato i natali al marxismo, e non è una casualità che gli ebrei abbiano prontamente abbracciato il marxismo; tutto questo era in perfetto accordo con il progresso del giudaismo e dei giudei. Gli ebrei dovrebbero capire che Jehovah non abita più in cielo, ma abita qui sulla terra dentro di noi; non dobbiamo più alzare il capo verso Jehovah come fosse sopra di noi e fuori di noi, ma dobbiamo vederlo esattamente dentro di noi » (pag. 148).Ancora: « Poiché gli ebrei sono il popolo supremo e più colto sulla Terra, gli ebrei hanno il diritto di subordinare a loro stessi il resto dell’umanità ed essere i padroni di tutta la Terra. Ora, in effetti, questo è il destino storico degli ebrei (pag. 99). »Il giudaismo è comunismo, internazionalismo, fratellanza universale dell’uomo, emancipazione della classe lavoratrice e dell’umana società. È con queste armi spirituali che gli ebrei conquisteranno il mondo e l’intera razza umana » (pag. 100).Paolo Di Mizio.

Guy LevilainTransporté par la passion de son credo messianique, le bon rabbin ne s’est pas rendu pas compte qu’IL SE CONTREDISAIT grossièrement