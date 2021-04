Israël se prépare à une attaque dévastatrice depuis le Liban, la Syrie, l’Irak et l’Iran

La voix des peuples et de l’Axe de la Résistance, sans le filtre des médias dominants

Israël considère la possibilité d’une attaque coordonnée de l’Axe de la Résistance

Nasrallah : en cas de guerre, Israël et sa population subiront un désastre sans précédent dans toute leur histoire

Le Yémen, une menace supplémentaire pour Israël

Israël considère la possibilité d’une attaque coordonnée de l’Axe de la Résistance

Source : Middle East Monitor, 3 avril 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

L’Institut d’études sur la sécurité nationale israélien a émis l’hypothèse dans un rapport intitulé Rien ne reste le même qu’Israël évalue la possibilité que ses grandes villes et ses sites stratégiques soient durement touchés par des missiles de précision provenant de différents fronts.

Le Général de brigade Udi Dekel, qui a préparé le rapport, a déclaré que le scénario est « extrême mais pertinent », ajoutant que le front intérieur « est un point faible et qu’il n’y a pas suffisamment d’investissements pour se préparer à un tel scénario ».

Selon Israel Hayom, la possibilité que le front intérieur israélien soit ciblé par une attaque massive de missiles et des offensives généralisées « a jusqu’à présent une présence relativement faible dans l’analyse publique et médiatique. » Cependant, au cours des deux dernières années, l’Institut a placé la menace d’une attaque massive de missiles « au sommet de la carte des menaces mises à jour contre Israël ».

Ce scénario extrême indique qu’il existe « un arsenal d’armes qui sera dirigé contre nous », notamment « des missiles et des drones de Syrie et du Liban, des missiles balistiques et des missiles de croisière d’Iran et d’Irak ».

Voir 10 drones yéménites frappent des installations pétrolières stratégiques en Arabie Saoudite

Un deuxième scénario suggère également que « des véhicules aériens sans pilote et des obus de mortier soient lancés depuis la bande de Gaza », expliquant que la préoccupation est que « ces forces compatibles profitent des excellentes capacités militaires qu’elles possèdent pour lancer une opération soudaine, des salves de missiles et des escadres de drones, dans une tentative de paralyser de nombreuses cibles à l’intérieur d’Israël. »

Le rapport mentionne un groupe de cibles importantes en Israël, que le rapport qualifie de « cibles stratégiques précieuses », telles que « les batteries de défense aérienne, les raffineries à Haïfa, les centrales électriques et de transport et les installations de dessalement de l’eau, les entrepôts de substances toxiques, les infrastructures gazières, le bureau du Président, la Knesset, le bâtiment de l’état-major général, le quartier général souverain, les unités d’entrepôt d’urgence, les bases de l’armée de l’air, l’aéroport, les ports maritimes, les bases militaires, le premier commandement de l’armée israélienne dans le bâtiment du ministère de la Sécurité et les systèmes d’interception. »

« Nous prierons à Al-Quds (Jérusalem) »

Dekel a ajouté dans son rapport : « Si l’ennemi réussit à lancer un nombre massif de missiles en même temps à partir de différentes arènes », ce qui, selon Dekel, « n’est pas une hypothèse déraisonnable au vu de ses capacités », alors on s’attend à ce que « les défenses aériennes d’Israël aient du mal à faire face à cette menace ».

Il a indiqué que le résultat de ce scénario « possible » sera destructeur et conduira dans certaines circonstances « à un nombre très élevé de morts parmi la population », tout en notant qu’Israël n’a jamais connu d’attaque avec des missiles de précision sur ses principales villes et sites stratégiques par le passé.

***

Nasrallah : en cas de guerre, Israël et sa population subiront un désastre sans précédent dans toute leur histoire

Dernière section du discours du Sécrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 16 février 2021, à l’occasion de la journée commémorant les dirigeants martyrs du Hezbollah.

Source : video.moqawama.org

Traduction : lecridespeuples.frhttps://www.dailymotion.com/embed/video/x80dl97

Vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x80dl97

Transcription :

[…] Entre nous et Israël, il me reste un dernier point à aborder. Je regrette de ne plus avoir beaucoup de temps, car mon discours a déjà été assez long [plus d’une heure], mais je vais être aussi synthétique que possible dans l’expression de notre position.

Il y a quelque temps, le chef d’état-major de l’armée ennemie a tenu une longue conférence avec beaucoup de vantardise et d’ostentation, dans laquelle il a largement vanté les accomplissements (présumés d’Israël), tout en ignorant toutes les autres réalités. Par exemple, il a parlé du Moyen-Orient en disant que tous les pays étaient ravagés par le coronavirus, comme si l’entité ennemie n’avait pas le même problème, alors qu’elle le subit de plein fouet. Il a souligné tous les problèmes économiques des pays de la région, et prétendu qu’Israël était épargné, alors que certaines statistiques parlent de près d’un million d’Israéliens au chômage. Il a essayé de dissimuler toutes les réalités dérangeantes pour Israël, et de présenter une image de la situation régionale favorable pour eux, ce qui n’est pas surprenant de la part d’un responsable militaire, et d’énoncer un certain nombre de menaces, s’efforçant de mener une guerre psychologique contre tout l’Axe de la Résistance —Gaza, Liban, Syrie, Irak, Iran, Yémen, toute la région.

Je n’ai pas le temps de rappeler tout ce qu’il a dit, mais je vais me contenter de mentionner un seul point (de son intervention) que je veux commenter aujourd’hui. Il a exprimé l’avis que les dirigeants israéliens doivent changer et s’adapter, c’est le mot qu’il a utilisé. Et quel « changement » appelait-il de ses vœux ? Il a prétendu qu’Israël avait (toujours) respecté le droit (international), et que c’est pourquoi il ciblait seulement les objectifs militaires (durant les guerres), mais que dans toute confrontation ou guerre à venir, cela devait être amendé et modifié, car s’il y avait des armes ou des missiles au milieu de civils, cela donnait à Israël la permission de frapper ces cibles civiles. Voilà l’opinion qu’il a exprimée face à son auditoire, recourant à un lexique juridique, etc. Je veux commenter cela en deux mots.

Premièrement, de qui se moque-t-il ? De quel droit international, de quel morale, de quel respect des lois de la guerre parle-t-il de la part d’Israël ? Depuis la fondation de l’entité (sioniste) à ce jour, dans toutes les guerres israéliennes, combien de villes, de villages ont été détruits ? Combien de massacres ont été perpétrés ? Des milliers de martyrs d’entre les femmes, les enfants et les vieillards ! Rien qu’au Liban, ils sont innombrables. Et ils viennent maintenant nous parler de (droit international) ? Il vient juste de naître ou de se réveiller ou quoi ? Il ne sait pas ce qui s’est passé auparavant ? Qu’Israël cible les civils, ce n’est pas nouveau ! Ils voudraient changer d’approche quant au respect du droit international ? Vous êtes une entité et une armée terroristes, fondées sur les massacres, massacrant perpétuellement, et les guerres passés ne sont pas si loin ! Voyez donc la guerre de 2006 au Liban, vos guerres contre Gaza en 2008, 2014, etc. Tout ce que vous faites (c’est massacrer des civils en permanence). C’est une déclaration grotesque, ridicule, sans aucun fondement, qui ne vise qu’à présenter comme civilisée la pire et la plus monstrueuse armée terroriste de l’histoire de l’humanité, à savoir l’armée israélienne.

Mon deuxième commentaire constitue une réponse (à cette menace). Aucun problème ! Tu peux faire tout ce que tu veux, et nous aussi, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Dans toute confrontation… Nous ne recherchons pas la confrontation. Évidemment, nous ne laisserons pas le sang de nos martyrs être versé en vain, à coup sûr (référence aux représailles inévitables du Hezbollah, pour venger leurs combattants tués par Israël en Syrie) !

Voir Nasrallah : les soldats israéliens se terrent comme des rats, mais nous finirons bien par en tuer un

Mais nous ne recherchons pas la confrontation, et nous ne recherchons pas la guerre. Mais si la confrontation éclate, nous combattrons ! Et si vous imposez une guerre, nous mènerons cette guerre (sans hésitation) ! Mais en toute clarté, et sans circonlocutions, je vous affirme que si vous frappez nos villes, nous frapperons vos villes ; si vous frappez nos villages, nous frapperons vos colonies. De toute façon, nous au Liban, nous avons des civils et des militaires, mais vous, de l’aveu même de vos responsables militaires passés, tout le peuple israélien est de base une armée, une armée de réservistes. (Tous vos adultes, hommes et femmes), étudient, travaillent et rentrent chez eux 11 mois par an, et servent 1 mois à l’armée. Rien que la question de savoir s’il y a chez vous une distinction entre civils et militaires est un point de débat. Vous êtes une entité d’occupation ! Vous êtes tous des occupants ! Par conséquent, cette distinction, cette division (entre civils et militaires) n’est pas très pertinente chez vous. Mais de notre côté, il est clair que nous avons des civils et des militaires.

Voir Nasrallah : le Yémen représente une menace stratégique pour Israël

Mais en toute clarté, comme nous l’avons fait par le passé… Dans les années 1990, nous sommes parvenus à protéger nos villages des frappes israéliennes et à conclure l’accord informel d’avril 1996 qui a empêché les frappes contre les villages par le biais de nos frappes (de représailles) contre les colonies. Et aujourd’hui, quiconque veut imposer une équation de cette nature, (qu’il sache que) nous reviendrons à cette vieille équation : si vous frappez nos villages, nous frapperons vos colonies ; si vous frappez nos villes, nous frapperons vos villes ; si vous prenez prétexte de cibles militaires (inexistantes) dans nos villes, vous avez également des cibles de nature militaire et sécuritaire dans vos villes. Et tout ce que vous ciblerez entrainera une riposte sur une cible équivalente.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=lecridespeuples&dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1274464794817572865&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Flecridespeuples.fr%2F2021%2F04%2F03%2Fisrael-se-prepare-a-une-attaque-devastatrice-depuis-le-libanla-syrie-liran-et-lirak%2F&sessionId=72885a5d353287c7ed98b092c9c76ab29784699b&siteScreenName=lecridespeuples&theme=light&widgetsVersion=1ead0c7%3A1617660954974&width=550px

Vidéo du Hezbollah sous-titrée en hébreu, et indiquant les coordonnées précises de cibles militaires israéliennes en milieu urbain

Et je tiens également à avertir Israël au sujet de ces menaces que nous entendons dernièrement, au sujet de « jours de confrontation » à venir ou non, je tiens à vous avertir que même le jeu des « jours de confrontation » est un jeu dangereux pour Israël. Personne ne peut garantir que le jeu des jours de confrontation ne mènera pas à une guerre totale et à une grande guerre (régionale). Et si une telle guerre éclate, les rodomontades et surenchères des Israéliens ne serviront à rien : le front intérieur de l’entité ennemie fera face à une réalité qu’il n’a jamais connue depuis la fondation de cette entité en 1948.

Voir Nasrallah : en cas de guerre, un déluge de missiles ravagera Israël et décimera sa population

C’est pourquoi je vous invite à cesser de jouer avec le feu. L’ennemi connait bien ses limites, et le temps où il pouvait menacer et qu’en face, on se taisait et se soumettait est bel et bien révolu. Il y a une Résistance à Gaza, car il a menacé le peuple de Gaza, de même qu’il a menacé le peuple libanais et les peuples et Etats de la région. De Gaza au Liban et à tous les Etats de la région, ces questions ne peuvent plus être menées comme elles l’étaient jadis, il y a des décennies. Nous sommes à une époque bien différente, l’époque de l’Axe de la Résistance.

Bien sûr, dans les détails, l’Axe de la Résistance suit (les événements et déclarations) avec calme, sagesse et précision, prenant en considérations les espaces temporels et géographiques, et n’agissant nullement sans calcul et par impulsivité. Mais que personne ne se figure, pas même un instant, que tout ce qui est dit et que tout ce qui se passe peut nuire à notre volonté, à notre détermination et à notre capacité à lutter et à ne rien céder, et à n’accepter aucun changement des équations (en notre défaveur), ni aucune mise en danger de nos pays.

Voir Nasrallah : ‘La Libération de la Palestine est proche, nous prierons bientôt à Al-Quds’, ‘Israël n’est pas un État juif et sera détruit, les colons seront expulsés ou décimés’ & La grande guerre de Libération de la Palestine approche

En ce jour de commémoration de nos dirigeants martyrs [Cheikh Ragheb Hard, Sayed Abbas Mousawi, Hajj Imad Moghniyeh], nous renouvelons le serment que nous avons fait à leurs âmes pures, de même qu’à tous les cadres martyrs qui les ont rejoints, comme le Sayed Mustapha Badreddine, le Hajj Hassan Laqqis, à tous les dirigeants martyrs dont le nombre est très grand, à tous les martyrs et à leurs âmes pures, nous renouvelons notre engagement, notre serment et notre promesse de préserver leur Testament, à savoir (servir) la Résistance et le peuple.

Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que Sa miséricorde et Ses bénédictions.

***

Le Yémen, une menace supplémentaire pour Israël

Les frappes de drones & tirs de missiles balistiques de la Résistance yéménite contre des cibles stratégiques en Arabie Saoudite, touchées avec une précision redoutable et une efficacité dévastatrice malgré les défenses anti-aériennes américaines, démontrent la capacité technique croissante de l’Axe de la Résistance.

Abd al-Malik al-Houthi, dirigeant d’AnsarAllah, menace de frapper Israëlhttps://www.youtube.com/embed/TqxtHaHFOMQ?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=fr&autohide=2&wmode=transparent

Pourquoi Israël considère le Yémen comme une menacehttps://www.youtube.com/embed/q6LTnsETNO8?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=fr&autohide=2&wmode=transparent

Nasrallah : Israël participe activement à la guerre contre le Yémenhttps://www.dailymotion.com/embed/video/x7vrli7

Nasrallah : en cas de guerre, le Yémen est prêt à nous envoyer des dizaines de milliers de soldats pour combattre Israëlhttps://www.dailymotion.com/embed/video/x6d9v4z

