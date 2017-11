KHAN JOONEED ESCLAVAGE EN LIBYE, RESPONSABILITÉ DU CANADA

ESCLAVAGE EN LIBYE, RESPONSABILITÉ DU CANADA

KHAN JOONEED/18/11/2017

«Citoyen.ne.s, Résidantes, Réfugié.e.s au Canada, pays en vue de l’OTAN, la plus puissante Alliance militaire de l’Histoire, notre responsabilité est grande, et elle est spéciale:

«C’est ici qu’il nous faut agir, nous mobiliser, faire pression pour que le Canada et ses alliés privilégiés de l’Empire assument la terrible responsabilité des horreurs que leur Guerre d’agression contre la Libye, menée au nom de la soi-disant « Responsabilité de protéger », a engendrées.



«Ces horreurs prouvent que les juges de Nuremberg avaient tout à fait raison de statuer que « la Guerre d’agression est le Crime suprême, en ce qu’elle ouvre la porte à tous les autres crimes ».

«Ayant détruit l’État libyen, fracassé la société, bouleversé la culture, jeté des centaines de milliers sur les chemins désespérés des réfugiés, et abandonné la Libye au chaos de groupes armés et de seigneurs de guerre sans foi ni loi, le Canada et l’OTAN ont maintenant la vraie « Responsabilité de protéger » les hommes, les femmes, les enfants et les vieux, libyens et étrangers, qu’ils ont livrés si criminellement aux abuseurs, trafiquants et tueurs de tous poils.

«Nos frères et soeurs qui sont en Afrique en ont assez de lutter pour survivre contre la corruption et la malgouvernance locales et ne peuvent porter le combat là où il doit être mené, ici, au Canada, en Amérique du Nord, et en Europe de l’Ouest, c’est à dire au sein des pays de l’OTAN qui ont engendré ces horreurs.

«Une poignée de réfugiés accueillis avec foirce publicité et exposés à la vision publique comme vitrine de bonne conscience humanitaire ne saurait cacher l’ampleur et la profondeur des horreurs que nos gouvernements et nos États laissent en Afrique et dans le Sud global – avec l’argent de nos impôts! Pas en mon nom! Jamais! »

Voilà, à peu près, les paroles que m’ont inspirées hier mes soeurs et frères d’Afrique rassemblés devant la Place des Arts contre l’hiver précoce et contre l’Esclavage de retour… À celles et ceux d’ici qui vibrent pour la Solidarité avec le Sud Global, et au lendemain du Gala des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), je dis: « Voilà l’occasion historique d’être utile et efficace. Vous êtes plus nombreux et mieux organisés que nous, immigrant.e.s et réfugié.e.s. Animez ce combat crucial pour pousser les gouvernements de Montréal, du Québec et du Canada à rectifier d’urgence les conséquences terribles de notre action guerrière au sein de l’OTAN!!

Amir Khadir, depute de Québec solidaire (QS), est venu manifester avec nous hier. Et il a annoncé qu’il allait dès cette semaine soumettre à l’Assemblée nationale une motion pour condamner la politique de l’Union européenne visant à contenir en Libye les réfugiés venant d’Afrique.

L’UE utilise en effet la chaotique et inhumaine prison libyenne, qu’elle a créée avec l’OTAN, comme une immense nasse pour retenir les réfugiés d’Afrique (dont beaucoup trouvaient autrefois du travail dans la Libye modèle et prospère pré-2011) qui viennent chercher en Europe la survie contre la guerre de l’OTAN (Africom), les guerres de pillage financées par les multinationales prédatrices, et les guerres économiques et commerciales menées par la BM, le FMI et l’OMC… (KJ)

