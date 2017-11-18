Interview/ Radio ExpressFm 25 Février 2012 conférence des mis de la Syrie

مرحبا بيكم من جديد في اكسبراسو ويكاند العشرة متع الصباح مرحبا بيكم كيما قلت مبكري
الي باش يكون معانا لقاء مع الدكتور احمد المناعي باش نحكيو معاه على تداعياتر مؤتمر تونس الدولي اصدقاء سوريا
هو ما ينجمش يحضر معانا في البلاتو لكن ناخذوه بالتليفون الو صباح الخير سيد احمد
– صباح الخير ليلا مرحبا بيك
جمعكم الكريم ومستمعيكم الكرام
-
سيد احمد كان تعرف بروحك شويا للعباد اللي ما يعرفوكش برشا.
– والله في كلمتين احمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية مستشار في محكمة بروكسل في العراق واتحدث باسمي كمراقب سابق في بعثة الجامعة العربية في سوريا بان الموضوع اهمه الندوة التي اقيمت البارحة في تونس واتحدث عن تجربة الجامعة العربية في معالجة ملف الازمة السورية
-
ايه بعد شويا باش ناخذو قرائتك للبيان الختامي للمؤتمر انتي اورونتان قتلي كنت حاضر البارح في الوقفة الاحتجاجية اللي جات ضد المؤتمر هذايا كان تفسرلنا موقفك.
– والله موقفي بسيط نزيد نوضحو حتى لكثير من الاصدقاء الذين لا يميزون بين تاييد لسوريا البلد والوطن والدولة وتايدا للنظام انا لا اييد النظام هذا لم اقف هذا الموقف تجاه أي نظام من الانظمة العربية موقفي البارح كموقف الكثرين اللي ما كانش عندهم انتماءات سياسية هو تاييد لسوريا وهو تاييد لشعب عربي او سوري على الاقل يعني للازمة السورية ورفض لكل تدويل ولكل تدخل دولي حتى عربي في الشان السوري هذا هو الموقف البارح كانا 200 او حتى اكثر شويا عبرنا على هذا الموقف عبرنا عن رفضنا لاستظافة تونس لهذا المؤتمر اعتقد ان تونس تستحق اكثر من افضل من ذلك هؤلاء الذي يقدمون انفسهم كاصدقاء للشعب السوري في اغلبيتهم الساحقة عندهم ماضي وتاريخ في العداء لشعب سوريا ولسوريا ولافائدة في ذكر الاسماء
-
متراش سيد احمد انو التطمينات متع الرئيس المنصف المرزوقي انو التعامل مع المعارض انو باش يتم من غير تمييز وانو لامجال لتدخل عسكري اجنبي يعني التطمينات هذوما ماهومش كافين حسب رايك .
– يعني مع احترامات للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يعني يلزم نذكر بانو تونس في هذه القضية وظيفة فقط يعني عطات مكنت الحاضرين من مكان لاستقبالهم
-
ولكن قدمت كذلك لا فايو دو روت قالت انو ترك النظام السورية عن الطريقة اليمنية عطات كيفاش باش يكون التمشي.
– هو السيد المرزوقي والا غيرو من الرئساء وزراء الخارجية اللي حضروا عندهم صفة مشروعة لتقرير مصير سوريا وكيفاش تخرج سوريا من ازمتها على الطريقة اليمنية و الا على الطريقة العراقية والا الليبية لا انا اعتقد ان السيد المرزوقي بصراحة خلينا نقولو شنوا وزن تونس في هذه القضية المؤتمر هذا نظمتو قطر بالتعاون مع فرنسا والبقية يدفعون من الخلف تونس فقط عطات الاوكي واستقبلت الوفود وضمنتلهم سلامتهم وامنهم وانتهى يعني انا لا اقبل انو تونس تدخل بهذا الشكل في شان بلد عربي له سيادته له استقلاله يعني حتى تقرر كيف يخرج وباي طريقة يخرج .
-
سيد احمد الحكومة تقول انو احنا بلاد عملت ثورة دونك من المنطقي ومن الواجب كونها تساند بلاد اخرى تقوم بثورة .
– وانا كذلك نساند الشعب السوري في مطالبه الشرعية في الديمقراطية وفي الحرية لكن دون ان اعطيهم خريطة طريق كيف يخرجون من هذه الازمة باخراج الاسد او بالابقاء عليه خليني نقلك الساعة البارح المعارضة اللي حاضرة لا تمثل شيء في سوريا اريد ان اذكر اني اعرف الكثير من وجوه المعارضة في المجلس برهان غليون صدقني انه لا يمثل شيءا كبيرا في سوريا هناك معارضة في سوريا هناك معارضة في الداخل هذه المعارضة لم تحضر هناك هيئة لها حضورها في الداخل وعندها ممثلين في الخارج رفضت ان تحضر هذا المؤتمر يعني المعارضة التي حضرت البارح هي معارضة صنعت من اشهر في باريس وفي عواصم اروبية
-
معناها ماهيش معارضة جدية ؟.
– لا اقول جدية او مش جدية اعتقد بكل صدق ان هذه المعارضة لا تمثل المعارضة السورية المعارضة السورية هي في الداخل مش يعني زعماء كانو مش عارف يعني باحثين او جاميعين الى غير ذلك يعني تجمعهم وتمولهم وتعطيهم ميليارات الدولارات وتقلهم يالا انتم باش تقودو سوريا غدوة او بعد غدوة انا اعتقد انو خطا كبير في تونس بالنسبة للحكومة التونسية بالنسبة للنظام التونسي انو دخل بهذه الطريقة
-
الخطا هذا عندو مخلفات ؟حسب رايك عندو انعكاسات نجمو نشوفوها في ..
-الانعكاسات انو الكثير من التونسيين والكثير من العرب سوف يقيمون تقييم سلبي للدبلوماسية التونسية يعني شوف يا سيدتي الكريمة القضية هذيا اذا كانت ادولت فلانو هناك اشخاص هناك دول ارادت ان ترفعها الى هذا المستوى خليني نذكر بمقاربة الجامعة العربية الى حد نهاية السنة الماضية الجامعة العربية عملت مبادرة في نطاق المبادرة بعثت بعثة من المراقبين تتذكروا هذا كله هالبعثة هذي يعني عملت تقرير نهائي وعطات صورة صادقة مخلصة وفية للواقع السوري لكن مع الاسف الشديد الجامعة العربية لم تقرا أي حساب لهذا التقرير وراحت يعني رفعت القضية لمجلس الامن لو بقيت القضية في البيت العربي ربما لتوصلنا الى حل وباسرع ما يمكن افضل على كل من ان تدول ويدخل فيها القاصي والداني وبصارحة لا ارى حلا الان لان هناك نزاع ما بين قوتين الان انا بين يديا تصريح لمجموعة الدول المساندة لروسيا وهي منظمة اتفاقية الامن المشترك وهي تجمع دول كثيرة حول روسيا اضافة الى الصين موقفها يختلف تماما عن الموقف التي خرجت به مؤتمر البارح ثم لا.. عندما خرجت السعودية وانسحبت السعودية من هذه القضية كان ذلك عنوان الفشل لهذا المؤتمر السعودية يعني دولة كبرى في هذه المنظمة على الاقل وانسحابها دليل على ان العملية تمت وفشلت تماما
* باهي دونك المؤتمر هذايا اصدقاء السورية اللي ممكن وانو البعض اعتبروه كونو تونس دولة قيادية وعندها مواقف وعندها ديبلوماسية شجاعة وفاعلة يمكن انت ترى ليوم قدام مشهد سياسي هكا معقد ومتغيب وفما قوى صاعدة كيما الصين وروسيا ماكرهاش دخلت تونس في الديناميكيا هذي .
– انا اعتقد انو تونس كان يمكن انو تلعب دور اكثر ايجابية
* كيفاش سيد احمد.
– هاو نقلك بكل بساطة هناك تسرع كبير في قطع العلاقات الدبلوماسية في طرد السفير الروسي وفي استقدام السفير التونسي في دمشق يعني عندما تقطع العلاقات مع بلد خلاص تنتهي كل محاولات الاصلاح والتصالح والوساطة.
* لكن سيد احمد نعرفو اللي وقتها مفاماش سفير كان اين اكت سنبوليك اكثر منو
– ايه ايه من الاول ان اكت سنبوليك لكن عندو نتائج نتائجه هي التالية انو سوريا انو تونس لم يعد لها أي علاقة بسوريا و لا يمكن بشكل او باخر الاتصال بالحكومة السورية للتوفيق وللتقريب الى غير ذلك يعني خلاص الخيط الرابط بين البلدين قطع شنوا تلعب تونس وبصراحة خليني نقلك وبصراحة تونس هي تونس نحطوها في قلوبنا وعلى رؤوسنا لكن وزنها الدولي في مستواها يعني ضعيف ومع كل اسف انا الاحظ انو دبلوماسيتها الان هي دبلوماسية تابعة
* تابعة لشكون
– انا اتصور انو الديبلوماسية التونسية هي الدافعة او القاطرة
* تابعة لشكون سيد احمد
– تابعة للديبلوماسية العربية تقودها دولة قطر الان ومعاها السعودية السعودية انسحبت بقيت قطر لتخدم مصالح اخرى غير المصالح العربية وغير المصالح السورية على كل
* كما قلت السعودية انسحبت لكن مؤتمر اصدقاء سوريا مازال متواصل باش يكون في تركيا وفرنسا نتصور دونك مام سي الرئيس منصف مرزوقي قال انو لا مجال للتدخل العسكري ترى اللي كونو ينجم يكون فما سنياريو اخر
– يعني شوف يعني خليني نقلك بصراحة مع احترامي للرئيس المؤقت يعني تونس لا تقرر تدخل او لا تدخل اولا هناك تدخل الان يلزم ان نقر وهذا نتيجة عمل ابعثة العربية هناك تدخل عسكري ليس تحت اعلام دول لكن هناك تدخل عسكري من خلال مجموعات مسلحة تاتي من كثير من البلدان وتسلح وتمول يعني هذا يجب ان نقر به الموتي اللي نسمع بيهم كل يوم في سوريا وفي الشعب السوري الاعزل اللي يدفع فيهم هذوما يا سيدتي الكريمة يجب ان يعرف التونسيون بان هؤلاء ينتمون الى مجموعات مسلحة جايا من الكثير من البلدان وفيهم حتى من تونس يعني اذكر اني كنت لحد 9 فيفري في دمشق يوم 7 فيفري يومين قبل ان اخرج من دمشق بلغ علمي يعني ان هناك اثنين من التونسيين وقع القبض عليهم متسللين من لبنان يعني هناك مجموعات كبيرة في ابلب على الحدود قريبة من تركيا مجموعات جايا من ليبيا
* تلقيت بهم الاطراف هذوما ؟سيد احمد.
-نعم
* تلقيت بيهم مباشرة الاطراف هذوما ؟
– لا لا ما تلقيناش وقتها المهمة مهمة الجامعة العربية تجمدت واضطررنا لانو وقع تهديدنا بالقتل الجماعي اذا واحد من دعاة الارهاب دعى لقتلنا فاظطرت الجامعة العربية لتجميد البعثة وكنا بقينا في الفنادق لكن عندي اخبار وقتها كنت على اتصال بكثير من الاوصات الصحفية والاعلامية وقالولي انو في يوم واحد انو فما ثنين تونسيين تسربو من لبنان في ضمن مجموعة واسعة فيها سعودين وفيها سودانيين الى غير ذلك فالمهم ان الواجب الاتفاق عليه انه الان هناك قتال في سوريا بين قوات النظام
*وعناصر مسلحة من البرا يعني
– من البرا هذي من البرا وسوريين ايضا الثورة السورية مهاش ثورة سلمية بدات ربما في الاول بمظاهرات سلمية لكن سرعان ما تسلحت بل اكثر من ذلك هناك من يدعو الان الى تسليحها وزير شؤون الخارجية السعودية دعى البارح قبل الانسحاب الى تسليح المعارضة والمعارضة المسلحة يا سيدتي الكريمة في المعارك اللي دارت في حمص يعني شوارع المدن ما في شارع الا والمقاتلين يعني متع جيش سوريا الحر او بقيت المقاتلين الا وكان عندهم صواريخ ميلون وهذه صواريخ مضادة للدبابات والدروع الصاروخ هذا يسوى حوالي مائة الف دولار والطلقة متاعو بعشرة الاف دولار هذي يعني مش مظاهرات سلمية بالحجر والعصي لا لا لا هناك قتال بين مجموعات يجب ان نقر به يجب اذا اردنا بحق يعني نحل المشكلة في سوريا يجب العودة وان كان صعب جدا الى المبادرة العربية الاولى ارجاع القضية في الدار العربي في البيت العربي والمطالبة بنزع سلاح المقاتلين شو يعني الاف من المقاتلين جاو من الكثير من البلدان من ليبيا فما الف و ثلاثمائة هذا مش اعلنت عليه المصادر السورية برك والمصادر الاجنبية يعني الان هناك نعطيك فكرة وهذا ربما يفسر مواقف التراجع لبعض البلدان تركيا وقع ايقاف حوالي مش حوالي بالضبط 47 ضابط متع مخابرات في منطقة ابلب وهذا اللي فرض على تركيا انو تخفض الصوت تتفاوض الان من سوريا كيف يتم اسرجاعهم هؤلاء مقابل ان تسلم بعض القيادات متع الجيش سوريا الحر اللي موجودين في تركيا فرنسا ذاتها فمة 12 من ضباط الاتصال وقع اسرهم في حمص هناك 120 اخرين وقع اسرهم في الزبداني يعني هذا الواقع على الارض يقول انو فما مقاتلين وفما دول اجنبية تمول في هالمقاتلين
*وفمة ضباط متع مخابرات كيما قلت
-تدفعهم للاستمرار في القتال يعني هذا هو الواقع مش ثورة شعبية قلنا ربما في البداية ثورة شعبية بدون اسلحة الى غير ذلك لكن فما ثورة سورية سرعان ما تسلحت وارجع الى تصريحات المعارضة ذاتو برهان غليون يدعو الى التسليح وان كانت هي مسلحة هناك اخرون هيثم المناعي على راس اللجنة يطالب بوقف تسليح يعني القضية مش بهذه البساطة هذي
* ايه صحيح
– انا راي ان كان تونس تلعب دور فامش باش تستقبل اصدقاء سوريا وانا راني نعرفهم واعتقد ان الجميع يعرفهم انو تاريخيا انهم كانو معادين لشعب سوريا ولسوريا وحتى لتونس وكانو معادين لشعوب عربية اخرى الى غير ذلك يجب ان يعني نقلك علاش سفير السعودي وزير الخارجية السعودي
* على خاطر حب يكون انو فما تدخل عسكري
– ايه ايه قد قد يعني احنا لم نرى السعودية تدخلت في أي صراع في الشرق الاوسط منذ نشاتها والان يريد ان يتدخل في سوريا هاو نقلك ليش يا سيدي الكريم
*ايه فسرلنا
-خلي يعرف المستمعين لانو اخر معقل من معاقل المقاتلين والمسلحين في حمص سقط البارح وضاعت اوهام كل الذين قدروا ان حمص سوف تكون هي البارة اللي تنطلق منها عملية فتح سوريا من جديد لا البارح فقط القوات السورية قضت على اخر معقل في حمص وضاعت امال الكثيرين
*دونك هذايا هو اللي يفسر انسحاب السعورية
– هذا هو اللي خلاهم كل واحد يخرج بورقة راجع لبلادو وهاك التصريحات النهائية هذيك الكلها اش باش نقلك يعني نقلك كلمة هذا الكلو لغو ومعندو حتى كلام وماعندو حتى معنى وبكل صراحة لا ادري الاجتماع متع اسطنبول يتم او لا انما هي عمليات متتالية للانسحاب ربما تقع الاكثر فاكثر الان فا مهمة كوفي عنان لاعادة ربط الصلة شوف يعني شيء غريب جدا انو يتقرر مصير سوريا خارج سوريا وخارج حتى الاتصال العادي والطبيعي مع الدولة السورية مع النظام السوري النظام السوري هو اللي ماسك
*قالو انو النظام سوري هو اللي فقد شرعيته سيد احمد
– لا اللي فقد شرعيتو نقلك حاجة في منتهى البساطة هناك منظمة منظمة قطرية عملت سنداج من حوالي ثلاثة اشهر سنداج في سوريا ولم تنشره ابدا لكن موجود نعطيك الربط وشوفيه هالسنداج هذا يقول انو بشار الاسد انو عندو الاغلبية في الشعب السوري انا حضرت المظاهرات في سوريا حضرت مظاهرات للمعارضة حضرت مظاهرات للمؤيدين صدقني انو يعني انا و 165 مراقب وهذا جاء في التقرير النهائي انو المعارضة عند ما تجمع مظاهرات عندما تخرج مظاهرات المعارضة فيها بضع مائات ثلاثمائة اربعمائة
* والمؤيدين اكثر
– الف وخمسمائة لكن المظاهرات المؤيدة للنظام فيها عشرات الاف لم نقل مائات الالاف يعني هذا هذا الواقع يلزم نقفز عليه ونقلو يلا بشار اخرج وهاو نضمنلك لجوء سياسي في روسيا والا في الصين يعني مش واقعي الديبلوماسية تقوم على الواقعية على التقدير والتقيييم
* وقتها تراها بلوتو ديبلوماسية فاشلة
– لا لا هذيا ديبلوماسية مفسلة هذي انا لا خليني نفسر للمستمعين ونفسر لسيادتك اني عمري ما وقفت تاييدا او مساندة لاي نظام من الانظمة العربية وخاصة للنظام السوري واركز باني نضلت مع الكثرين من الاخوان السورين هذا اسمو برهان غليون يعني من بداية 91 هيثم المناعي الى غير ذلك في الشان السوري وفي الشان التونسي لكن الان مش قضية نظال حقوق الانسان او هذا شدوه هذا ضربوه وهذا عذبوه لا القضية تهم بلد وحاضرها ومصيرها وواجب الانسان انو يقيم الاشياء نظام الاسد شعبي واعتقد انو زاد شعبيته في المدة الاخيرة فقد شعبيته من شهرين ثلاثة اشهر عندما خلى هالبار متع العنف تتوسع وغابت فيها الدولة الان بدا يسترجع شعبيته صدقني راسلتني صديقة تونسية من هارستوم حيث هناك حوالي مائة الف سوري هناك قتلي يعني في بداية الثورة لم يكن هناك واحد سوري مؤيد للنظام الان الذي يعارضون النظام لا يتجاوز لا تتجاوز نسبتهم ثلاثون بالمائة انا نقلك شيء اخر في الراي العام العربي والراي العام التونسي بدا شيء يتغير بدانا جميعا الكثير بدءوا يفهمون ان القضية ليست كما تصورها الفضائيات العربية او غير العربية انو القضية اولا اكثر تعقيدا من ذلك ثم بالتاكيد هي ليست كما تصورها الفضائيات بينما هناك ثورة شعبية والمعارضة موجودة لكن اللي فما هو قتال من اجل تدمير سوريا وهذا اعتقد لا يمكن لتونسي مهما كان مواطن عادي او سيادة الرئيس المؤقت ان يقبل به ودعوى ملحة بان تراجع تونس مواقفها الديبلوماسية من سوريا ان تعيد ربط الصلة حتى يمكن لها ان تتدخل للتوفيق
* سيد احمد كان لك اتصال مع الديمبلوماسية التونسية جوستومان
– والله خليني بكل صدق بكل صراحة يعني تونس كدولة بعثت مجموعة يعني فريق في البعثة العربية متركزة من اربعة اشخاص فيه سفراء وفي عمداء في الجيش الى غير ذلك هؤلاء لم يقع استشارتهم البتة مسالوهومش حتى شنوا الواقع السوري هل صحيح ما تقول الاذاعات والتلفزات لا لا ما استشارهمش حتى السفير التونسي في دمشق رجع يوم 10 فيفري سمع الخبر متع قطع العلاقات من الاعلام لا بالاساسي لا الديبلوماسية التونسية تصرفت بكثير من الخفة وارجو ان يتحسن اداءها في المستقبل يعني انا سمعت البارح ندوة صحفية للسيد وزير الخارجية يعني خليني نقلك نامل انو على كل يتحسن الاداء في المستقبل وانو تتربط العلاقات يعاد ربط العلاقة مع سوريا لانو سوريا باقيا مهما كانت الاحوال ومهما كانت ، سوريا باقيا وتونس باقيا يعني مش على خاطر عمل اول ثورة نبقى مع ثورة انو اول ثورة نبقى في حجمنا وعاش من احترم نفسه
* يعطك الصحة دكتور احمد المناعي مراقب دولي في البعثة العربية للجامعة العربية يعطك الصحة على التوضيحات هذي الكل وكان هذايا قرائتك للمؤتمر مؤتمر اصدقاء سوريا اللي تقام في تونس شكرا ليك وانشاء الله نستضيفوك مرة اخرى في اكسبراس اف ام اما المرا الجايا تجي بحذانا انشاء الله
– شكرا جزيلا سيدي والسلام عليكم
Publicités