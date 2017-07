Lisez mais attention personne n’en sortira indemne

Lettre d’un Syrien à un Tunisien

Comment veux-tu que je te serre la main et que je pardonne à ton pays, alors que c’est ton concitoyen, un tunisien, qui a violé ma femme et ma fille devant mes yeux ? Puis il a égorgé ma femme devant nous deux.

Sais-tu que ton concitoyen tunisien a pris ma fille et les filles du village à leur base militaire pour les employer à des tâches ménagères et pour leur servir de putes ? Sais-tu qu’ils les sortaient toutes nues l’hiver, sachant qu’il fait moins zéro degré à cette saison de l’année, rien que pour se moquer d’elles et pour humilier leurs corps ?

Beaucoup de choses se sont produites et lors de notre fuite, ni les loups ne nous ont fait de mal, ni les chiens n’ont aboyé pour ne pas révéler notre présence aux bandes criminelles…. Sais-tu ?…des choses abominables se sont produites…Ma fille s’est suicidée ce dont je remercie Dieu – Elle avait vingt un printemps, et cela à cause des criminels de ton pays.

Ah quelle sauvagerie votre pays nous a exporté !!! Puis comment voulez-vous que les syriens vous tendent la main ? Il s’est passé tant et tant de choses que

Il s’est passé tant et tant de choses que les médias auraient honte de présenter devant le monde et les hommes d’honneur.

Traduite de l’arabe par ITRI

رسالة من سوري

كيف تريدني ان اصافحك و اعفو عن بلادك و قد اغتصب مواطنك التّونسي امامي زوجتي و ابنتي ؟ و من ثم ذبح زوجتي امامنا ؟ اتدري ان مواطنك « التونسي اخذ منّي ابنتي و بنات القرية الى قاعدتهم العسكرية ليخدمن كخادمات و ساقطات لديهم ؟ اتعلم انهم كانوا يخرجونهن عاريات في الشتاء كما تعلم في الشمال السوري ان الحرارة هي تحت الصفر في فصول كهاته فقط ليضحكوا و يهينوا اجسادهن ؟ كثير من الامور حصلت بل حتّى ان الذئاب اثناء هروبنا لم تؤذنا او تنبح علينا حتىّ لا تفضح اماكننا للعصابات الاجرامية الارهابية ؟ اتدري …امور بشعة جدّا جدّا قد حصلت ، لقد انتحرت ابنتي ، حمدا لله على ذلك ذات 21 ربيعا ، رحلت بسبب مجرمين من بلدك ، اي وحشية قد صدرت الينا من بلادكم و اي مصافحة تنتظرون من السوريين …كثير من الامور حصلت ، الاعلام يستحي من عرضها امام الانسانية و شرفها

