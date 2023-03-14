خاص : تفاصيل الوفد الامني- القضائي إلى سوريا : 3 اطارات أمنية عليا و خبراء الإرهاب و سلامة التراب

by Univers News

13 مارس 2023 11:36

in أخبار مهمة, خاص, سياسة

مستشارين من وزارة العدل و النيابة العمومية بالقطب القضائي

تونس – اونيفار نيوز سبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن أعلن الاسبوع الماضي عن قرب تعيين سفيرا جديدا لتونس لدى الجمهورية العربية السورية ، و في هذا السياق بالذات أكدت مصادر قضائية مطلعة لأونيفار نيوز أن وفدا قضائيا أمنيا تونسيا سيسافر هذا الأسبوع الى العاصمة السورية دمشق.

وحسب معطيات تحصلت عليها أونيفار نيوز فان تركيبة الوفد القضائي التونسي ستضمّ مستشارين اثنين بديوان وزيرة العدل بالاضافة الى أعضاء من جهاز النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وقاضيي تحقيق بالقطب.

كما تقرر تعزيز الوفد القضائي التونسي بثلاث اطارات أمنية عليا من الادارة المركزية للأمن الخارجي والادارة العامة للحدود والأجانب والوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة.

وتنحصر مهمة الوفد القضائي الأمني التونسي تحديدا حول ملف شبكات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب.

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