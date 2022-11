La Résistance Islamique d’Iraq détruit les desseins israéliens de guerre sunnites-shias au Moyen Orient

المقاومة العراقية

Abu-Suleyman Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

Un Front du Djihad et du Changement en Irak En prévision du retrait des troupes d’occupation, la Résistance Irakienne se réorganise et constitue un Front du Djihad et du Changement composé de 8 groupes de résistance Huit groupes de la Résistance Armée Irakienne ont annoncé le 6 septembre 2007, la constitution d’un nouveau front, « pour faire face à la situation qui sera créée par le prochain retrait des forces d’occupation et répondre à un besoin légitime de réorganisation ».

Le Communiqué publié à cet effet rappelle « la nécessité d’une coordination politique et médiatique entre les différents groupes constitutifs du front, unis sur la base du refus de l’occupation et de ses conséquences ». Le nouveau front se dit « indépendant de tout parti politique et affirme que cette décision résulte du choix souverain des assemblées consultatives des divers groupes de résistance et de leur attachement aux options fondamentales ». Jeudi le 06/ 08/ 2007 Le nouveau front de la Résistance a lancé un appel aux autres groupes de combattants pour entrer en contact avec lui afin de débattre des conditions de leur adhésion au nouveau projet de la Résistance. Rappelons que des groupes de la Résistance irakienne avaient déjà constitué auparavant un front du Djihad et de la Réforme. L ‘Agence de presse Al Haq avait diffusé déjà un appel à la nécessité de constituer une couverture politique aux divers groupes de résistance armée en Irak afin de répondre aux nécessités de la prochaine étape et pour consolider les acquis du Djihad.

Le 5 septembre courant, l’Association des Oulémas Musulmans en Irak, a lancé elle aussi un vibrant appel aux divers groupes de Résistance armée pour les exhorterr à s’unir et à constituer un front politique, capable de prendre en charge les affaires du pays après le retrait imminent des troupes d’occupation (texte en traduction). Communiqué du Front du Djihad et du Changement

Au nom d’Allah, Le Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir ». Sourate Le pèlerinage- Verset 39 « Allah aime ceux qui combattent dans son Chemin en rang serré, pareils à un édifice renforcé » As-SAff- Verset 4. « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d’Allah et ne soyez pas divisés » : Sourate Al’Imran- verset : 103. Louange à Allah et la paix sur son prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui continuent son message.

Le combat dans la voie d’Allah exige l’unification de tous les efforts et le déploiement de tous les moyens en notre pouvoir pour garantir le succès de la lutte contre les agresseurs de notre patrie, de notre foi, de nos êtres et de nos biens et de leurs agents. Nous devons tous les combattre, unis comme ils le sont, en fidélité à notre promesse à Allah et dans l’espoir d’obtenir de Lui la victoire ou le martyr. La triste réalité que subit notre peuple Irakien, victime d’une conspiration, conçue et exécutée par le grand mécréant et soutenue par un voisin prédateur, nous impose de nous unir, en parole et en action, pour juguler le danger qui guette la résistance et ses réalisations, menacées d’instrumentalisation et de récupération par les partis et les mouvements politiques.

L’examen minutieux de la situation de la résistance irakienne au plan politique et de l’information, ainsi qu’au plan de la légitimité, impose le recours à la constitution d’un front uni, capable de prendre les mesures objectives et les décisions adéquates que nécessitent les plans et les exigences stratégiques de la prochaine étape. En foi de quoi, les groupes de résistance sous mentionnés, ont décidé de se constituer en Front du Djihad et du Changement. Le Front du Djihad et du Changement, avec tous le groupes constituants, déclare : – Son refus de l’occupation et de toutes ses conséquences, c’est-à-dire le processus politique, le gouvernement, la constitution, les partis politiques et les accords qui en sont nés.

Le Front du Djihad et du Changement s’engage à réaliser dans un premier temps le projet de la Résistance irakienne pour aboutir par la suite à la constitution d’un Etat d’essence arabo- musulmane, garantissant la sécurité, la justice et la vie décente à tous ses citoyens.

Les groupes constituants le Front y concourant à travers l’unification de leur discours politique, de leur information et de leurs référents culturels. – Son indépendance vis à vis de tout parti ou formation politique. Sa décision résulte du choix souverain des assemblées consultatives des divers groupes de résistance et de leur attachement aux options fondamentales. Il n’est dirigé contre aucune formation ou rassemblement autre que l’ennemi et ses alliés. – Le Front du Djihad et du Changement lance un appel à tous les groupes de résistance afin d’éviter de se confronter et de s’entretuer, et d’instituer entre eux un climat de complémentarité et de tolérance pour enfin aboutir à l’union. Ce sont les gouttes qui forment les torrents ! – Le Front appelle toutes les forces hostiles à l’occupation et soutenant la résistance en Irak à bénir notre initiative et à appuyer le programme politique qui sera publié sur son site officiel. Frères et compatriotes du nord au sud de l’Irak et d’Est en Ouest, sachez que l’ennemi est terrassé par les frappes de vos frères Moudjahiddines et qu’il vit actuellement une véritable impasse. Allah a aggravé son échec. Il l’a complètement mis à nu et brisé sa puissance et il vous appartient maintenant d’entretenir le flambeau du combat militaire, politique et médiatique afin de le faire déguerpir de notre patrie, vaincu et la tête basse.

En Conclusion, les groupes de Moudjahiddines constituant le Front, réaffirment leur confiance dans leurs frères irakiens en particulier et les musulmans d’une façon générale, et leur détermination à ne jamais transformer un différend politique avec un autre groupe en conflit armé ou de l’étaler sur les chaînes satellitaires et de chercher en toute occasion l’arbitrage sage de la Charia , convaincus du caractère sacré de la vie du musulman et notamment du Moudjahid. Les signataires s’engagent à aller de l’avant pour réaliser les objectifs du Front dans le respect de l’intérêt du pays et de Allah et pour mériter la grâce divine.

Les Groupes signataires :

1 Les brigades de la Révolution de 1920

2 L’armée des Rachidines( bien guidés)

3 L’armée des musulmans en Irak

4 Le mouvement islamique des moudjahiddines en Irak

5 Les bataillons de l’armée Arrahman (du miséricordieux)

6 Les bataillons de la prédication et de la résistance

7 Les brigades Attamkin (du raffermissement)

8 Les brigades Mohamed Al Fateh (le conquérant) _______________________________________________

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai : www.tunisitri.net/

N.B. : la traduction des versets du Saint Coran est de Mohammed Hamidullah

http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=10836/

