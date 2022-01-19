رسالة لنحلة (secte) الحقوقيين إلّى حقوق الإنسان عندهم لا تهتم ولا تدافع إلاّ على من هوّ جزأ من منظومتهم!

وكان علينا كنسها وقتلّى بن علّى مشى من تونس فى عوض نخلّيو وحدتها المقدسة مع الإسلام السياسى تؤدّى إلى خراب تونس وإنهيار الدولة !!! خطاباتكم ما عادش مقنعة وخياناتكم ولاّت ظاهرة للعيان !وكنّا نحترموكم لو أنكم تعاملتو مع النهضة إلّى هدمت بلادنا بنفس الطريقة إلّى تتعاملو بيها مع قيس سعيّد ! آما نسينا بلّى هوّ ما شاركش فى طرح الإرتزاق متاع 18 أكتوبر !!! وهذاك علاش آنا وبرشا توانسة نحتقروكم ! ما خرجتوش تدافعو على وطن مغتصَب وخرجتو تدافعو على النهضة وقد بدأ سقوط بلادنا بها ومنها !

توّا باش نعطيكم كيفاش إنتوما سكتّو على إجرام أصدقاءكم فى الحكم وكانو ضحاياكم ناس الشعب كرههم ولكن عمرو ما كان باش يتعامل معاهم بألاّ إنسانيّة هذيك! كنتو تنجمو تحاكموهم وتسجنوهم آما ما تقتلوهمش عرق بعد عرق ! وما نعرفش إذا عند الثلاث آلاف قاضى إلّى قاعدين يحكمو بأحكامهم ثمّ قيم وثمّ ضمائر وثمّ خوف من ربّى ! وبالطبيعة وقتلّى نقولو إن لم تطلكم عدالة الأرض ستطالكم عدالة السماء مناش نفدلكو والأمثلة لا تحصى ولا تعد فى المجال هذا ! هذا وإذا نقمتهم وكرهكم وفى بعض الأحيان جهلكم ما قتلوش فيكم خصال الإنسان! نبداو:

1/ عادل الطرابلسي كان فى آخر أيّماتو مريض بالسرطان! كانو الثورجيين ينجمو يستنّاو موتو وكان entubé لكن هزّوه لمكان غير معلوم وتوفّى يوم 27جانفى 2011! 2

/منصف الطرابلسي : وقع سجنو فى العوينة ومن بعد فى المرناقية، عمل عملية على سرطان فى المخ ورجعوه للسجن فى غرفة فيها عشرات السجناء بعد 24 ساعة على العملية ! بالطبيعة توفّى !3/مراد الطرابلسي وقع إيقافو فى جانفي وهو عاجز على التنفّس بصفة طبيعيّة مع قصور رئوي وبرغم تقرير طبّى من قسم الإنعاش بشارل نيكول يثبت عجزو على التنفس فى حدود 88% 2019 خلاّوه فى الحالة هذيك حتّى لين مات مختنق فى 2020 وتحل بحث فى الغرض لكن شخصيا نشك فى أنّو القضاء ينصفو!

4/ناصر الطرابلسي وقع سجنه على خلفية شيكات بدون رصيد وبعد قرابة تسعة سنوات أثبت الدفاع متاعو أنّو أمضى الشيكات تحت تهديد مختطفيه فى جانفي 2011, وقع إخلاء سبيله ومات وحيدا فى ظروف قاسية بعد هرسلة القضاء إلّى إستدعاه 51 مرّة مابين جويلية 2019 و جوان 2021 فى كان فى سن الرّابع والسبعين!!!

ممارسات القضاة هيّ عار على القضاء وعلى تونس وهذاك علاش فرانسا ما رجعتش بلحسن الطرابلسى ! سكوت حقوقجييي آخر الزمان عار على كل من يدافع على حقوق الإنسان على خاطر الحقوق لا تجزّأ حتّى ولو كان الأمر يتعلّق بالأعداء وثمّ معاهدات دولية فى هذا الشأن!

الطرابلسية سرقو وظلمو وتعدّاو على أرزاق النّاس ومالمفروض المظلومين ياخذو حقهم بالقانون مع إحترام الحقوق ! الطرابلسيّة بهمهم وفرعنهتم الكل ما بعثوش بناتنا يمارسو فى الرذيلة فى سوريا وما قضاوش على شباب فى عمر الزهور وأقنعوهم بقتل وإغتصاب وذبح مواطنين أبرياء فى سوريا بتعلّة الدفاع على الإسلام !

سوريا بلاد كان شعبها يكن لنا كل الإحترام وتوّا نحشمو باش نهزّو روسنا قدّامو! الطرابلسية كانو سبب من أسباب غضب الشعب على بن علّى لكن ما كانوش شركاء فى إنهيار الدولة !!! ماكانوش السبب فى هجرة كفاءاتنا ! ما كانوش السبب فى جعل تونس بلد متسول فقير والشعوب العربية ولاّت تحتقرو من بعد ما كان راسنا عالى !!!

وأنّو المجرمين إلّى تسببو فى المصايب هذه الكل يحضون بحماية الحقوقجيين المرترقة والقضاة المتعاونين والإعلام الفاسد وما زالو يحكم فى البلاد حاجة تخلّينى نسأل السؤال إلّى سألو الشاعر : جمال بخيتدين أبوهم إسمو إيه ؟ ونكمّل بقولة شهيرة لنوام شمسكى:

“La propagande est aux démocrates ce que la violence est aux dictatures »قدّاش آنا محقونة وما نخسرش عليكم حتّى الكره !