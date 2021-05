La révolution sera antisioniste ou ne sera pas !

ÉCONOMIE, POLITIQUE ET GÉOPOLITIQU

Il ne faut jamais sous-estimer un ennemi, surtout s’il a tout à perdre en cas de vraie révolution. Les révolutions colorées tout comme les attentats sous faux drapeau n’ont qu’un seul but : tromper le peuple en l’orientant vers un faux ennemi, un ennemi qu’on aura pris soin de fabriquer patiemment pendant des années, en le diabolisant comme l’a été le roi Louis XVI avant 1789, et après pour lui couper la tête.Eric Montana

Pendant que les talmudistes universalistes comme BHL, Cohn Bendit et Attali favorisent l’immigration de masse pour tenter de détruire les nations, le fameux « balai d’Israël » évoqué par le rabbin Touitou, les autres talmudistes qui se prétendent « patriotes » comme Zemmour, Goldnadel et Elisabeth Lévy, crachent sur les immigrés, les décrivent comme des fanatiques, des arriérés, des terroristes pour nous entrainer dans un choc de civilisations contre le monde musulman. Et pendant ce temps, eux jouiraient du spectacle.



En clair ils se partagent le boulot. Les premiers alimentent le feu et les seconds soufflent sur les braises et propagent l’incendie.



Et nous pauvres dégénérés, on se laisse manipuler et sommes prêts à plonger dans une guerre fratricide contre des gens qui sont eux aussi victimes du machiavélisme de ces démons ?



Qui va nous faire croire que BHL qui déclare que « les patries en tout genre et leurs cortèges de vieilleries me dégoûtent au dernier degré » aime la France et se sent Français ? Et Enthoven qui pense et dit « ce sont nos identités nationales qu’il faut détruire à mon avis » se reconnait-il comme Français ? Et l’immonde Attali qui veut accueillir chez nous toute la misère du monde, le fait-il par pure charité alors qu’il considère la France comme un « hôtel » et ne rêve que d’un gouvernement mondial avec Jérusalem pour capitale ?



Et puis pour mesurer le degré d’humanité de ceux qui osent parler à notre place, que devons-nous penser quand ils disent des africains qu’ils sont au même niveau que les singes « en un peu plus évolués » ?



Je suis abasourdi de voir que même sur Médiazone ma consoeur Brigitte Bouzonnie n’ait pas cerné le piège qui nous est tendu avec cet appel de généraux pro-sionistes, suivi par un appel d’un syndicat de police de la même obédience.



Jacob Cohen qui ne peut pas être soupçonné d’antisémitisme a publié une photo de l’avocat choisi par ces faux patriotes et il déclare : « En choisissant Goldnadel pour les représenter, les militaires ont adoubé la vision du Lobby judéo-sioniste d’une fracture irrémédiable dans la société française menant à la guerre civile au profit d’intérêts étrangers. Il ne leur reste plus qu’à importer les méthodes israéliennes pour réprimer les populations récalcitrantes.«



« Une guerre civile au profit d’intérêts étrangers » ! C’est on ne peut plus clair ! Et ça permet de comprendre que ces faux patriotes sont en réalité des traîtres qui veulent entrainer les Français dans une guerre fratricide qui détruirait notre pays. Des patriotes estampillés francs macs et pro-sionistes ! Des imposteurs !



Alors, allons plus loin car même le site profession-gendarmes que nous prenions pour un site de contre information composé de gendarmes intègres, vient de se joindre à cette coalition qui considère les rodéos de banlieue plus dangereux que les pyromanes qui mettent le feu à la maison France.



Et en lisant la tribune dense, riche et argumentée comme rarement, et publiée ce 10 Mai, nous nous sommes concertés avec un certain nombre de journalistes indépendants et faisant référence à ce que déclarait Attali au sujet de la révolution qui se produirait dans notre pays avant 2022, une phrase essentielle nous est revenue en mémoire. Cette révolution doit selon Attali, être « canalisée politiquement » ! En clair pilotée et gardée sous contrôle sinon les sionistes perdraient leur position dominante dans notre pays.



On commence donc par mettre en place une opposition contrôlée. Dans l’armée, dans la police, dans la gendarmerie pour faire croire aux Français qu’il y a des forces qui sont de leur côté et qui les soutiennent contre ce gouvernement qui détruit toutes nos libertés. Bravo, bien joué.



Et à voir l’enthousiasme béat qu’ont suscité les appels lancés par ces généraux, par un syndicat de police rejoint par l’officine de manipulation sioniste « profession-gendarmes« , les Français se sont mis à espérer, puis beaucoup se sont ravisés… après avoir découvert et compris le contenu de ces appels incroyablement et étrangement médiatisés.



Et là, on devine le traquenard. Ces gens qui se prétendent « patriotes » n’ont aucune intention de chasser ce pouvoir corrompu et sous influence, mais de nous entrainer dans une bonne guerre civile bien sanglante contre nos compatriotes musulmans. Et pendant qu’Israël massacre les populations civiles de Gaza en toute impunité, le syndicat de police propose même de reprendre « la méthode des israéliens contre les Palestiniens, check points inclus ». Voilà leur véritable objectif !



Si le serpent change de peau, il ne change pas de nature et ces simples mots les ont trahis.



Puis, ne l’oublions pas, les appels de ces manipulateurs, ont été remis en cause par un Contre Appel signé par d’autres officiers qui demandent à ne pas se tromper d’ennemi et identifient clairement les priorités : Bilderberg qui choisit nos présidents, la clique de Davos qui pilote le pillage de notre économie, le CRIF qui maîtrise l’étouffement de la liberté d’expression et les Loges maçonniques qui au service des trois premiers, ont infectées toutes nos institutions.



Mais revenons à profession-gendarmes. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour que ce site montre son vrai visage.



Quand on prépare une révolution qu’on veut « canaliser » comme l’a dit si parfaitement Attali, on met en place une opposition contrôlée qui servira à manipuler les Français et à les détourner des vrais responsables du chaos dans lequel notre pays va sombrer si nous n’ouvrons pas les yeux.



On ne change pas une formule qui marche. Et nous pouvons être sûrs que ceux qui ont préparé cette fausse révolution qui vient, sont tout, sauf des imbéciles. Chaque détail a été prévu et ce site que nous prenions pour un site de contre information aux mains de gendarmes intègres, n’est qu’une tromperie supplémentaire, car comme par hasard, eux aussi détournent l’attention des Français contre les banlieues, les musulmans et accusent les soldats bi-nationaux de constituer une « 5ème colonne islamique« , allant jusqu’à ressusciter Zarkhaoui pour les besoins de la cause.



C’est un procédé parfaitement dégueulasse et une insulte à tous les soldats de toutes confessions morts pour la France dans des guerres souvent injustes, au service d’Israël.



Mais peut-on s’attendre à autre chose de la part des talmudistes ?



Une vraie révolution mettrait un terme non seulement à ce gouvernement d’imposteurs criminels mais aussi et surtout au pouvoir sioniste qui les finance, les protège et les manipule au profit exclusif de ses intérêts.



Croyez-vous que ceux qui ont organisé la fin de la monarchie et ont employé 230 ans à prendre patiemment et méthodiquement le contrôle total de notre pays, sont prêts à le perdre, à perdre leurs richesses et leurs privilèges ?



Bien sûr que non.



En reprenant à son compte l’appel contre les musulmans et les banlieues, ce site « profession-gendarme.com » vient de se démasquer.



Et s’il y a des corps infiltrés par le sionisme et la franc maçonnerie à son service, c’est bien l’armée et ces prétendus gendarmes qui visent les rodéos sauvages dans les cités, plutôt que les pyromanes qui organisent l’arrivée massive de migrants pour tenter de provoquer une guerre civile, d’incendier notre pays, de le détruire et en prime, de génocider les Français avec la vaccination.



Notre armée et notre police sont infiltrées c’est vrai, mais par le sionisme et la franc-maçonnerie !



Nous ferons sans eux car nous ne servons pas d’autres intérêts que nos intérêts nationaux et jusqu’à preuve du contraire, ce ne sont pas les musulmans qui depuis 230 ans ont pris possession de notre pays en faisant de nous des Palestiniens, des sous-citoyens qu’on manipule et qu’on esclavagise pour que les élites se gavent !



Ne nous laissons pas duper car les Talmudistes sont des experts en matière de manipulation. Des révélations fracassantes de Rudolph Giuliani, l’avocat de Trump sur le 11 septembre jusqu’au Bataclan en passant par Samuel Paty, nous en avons eu la preuve.



La révolution sera antisioniste ou ne sera pas !

Attali alimente le feu de l’immigration et Zemmour et Goldnadel propagent l’incendie. Ils se partagent le boulot !