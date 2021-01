LETTRE à GHANNOUCHI, Par Abdelaziz Dahmani

LETTRE à GHANNOUCHI ! ( AD )

Monsieur Rached GHANNOUCHI , je ne sais , si vous êtes conscient ou non conscient . Si vous roulez pour votre compte , revanchard , ou pour le compte d autres , de l interieur , je ne crois pas , ou de l extérieur , pour faire aboutir vos projets politico islamistes , qui ont échoué partout ! À tord ou à raison , vous êtes accusé d être le marteau , manchon tenu par d autres pour fracasser jour après jour notre Tunisie , alors que vous , vous avez d autres espaces ´ où vous pouvez aller vivre à l aise , millionnaire , ou milliardaire . Même si vous vous cachez , derrière l hypocrisie d un « saint homme « , modeste , gentil , pieux … Même si vous l êtes , en réel , a croire l une de vos sujets , députée , j ‘ ai des doutes . L ´ essentiel des gens honnêtes de Tunisie ´ vous accusent d être plutôt , le Diable ! , le Satan ! , qui est en train de détruire le pays . Esprit haineux , revanchard . Cela se dit partout . Certes vous êtes à la tête d un parti , parfois premier au nombre des députés au parlement . Mais à la tête de ce parti , vous avez déjà mangé , l essentiel , de « votre pain blanc « . Et de nos jours , au delà des contestations dans votre propre parti , vous ne pouvez aller , affronter 80 % de la population , qui vous est devenu hostile , d une façon épidermique , violente . Si vous aimez , un tant soit peu la Tunisie , et pendant qu il est grand temps , retournez , en “ vieux sage “ à Doha , Istambul ou plus sûrement à Londres , capitale démocratique , que vous avez bien servi . Vos multiples passeports vous ouvriront bien des horizons , alors que le passeport tunisien est devenu chiffon , suspect , méprisé …pour avoir démonétisé le pays , et l avoir rendu mendiant rejeté De nos jours , post , dixième anniversaire , d une “ Révolution “ dont vous vous êtes accaparé , par le mensonge . Bien que cette “ Révolution “ était à son départ celle des gens honnêtes , spontanés , non organisés , cherchant au delà de la Liberté , le travail , la sécurité , une vie digne … Et vos Dix ans , après retour aux sons des Bendirs , vous vous êtes considéré le maître , l architecte de cette “:Révolution “ plutôt téléguidée ailleurs . Ces dix ans , vous , se voulant à sa tête , n’ ont apporté que plus de malheurs , injustices , drames , plus de chômages et surplus de corruptions . Vous avez commencé en 2011 , à laisser croire , que vous avez des lots de passeports vers le Paradis . Et c est de plus en plus l Enfer , qui est devenu le quotidien des tunisiens . Ces derniers jours , après le 14 Janvier , des villes , villages , régions de Tunisie , sont passés aux émeutes , contestations violentes , pillages . Les arrestations commencent par se compter en milliers , et vont sûrement dépasser en nombre les excessifs décédés du Corona ! Je ne vais pas vous refaire le procès des milliers de citoyens envoyés en Syrie , devenus terroristes internationaux , pour la réalisation d un éphémère Califat , souhaité par vous et autres de vos adeptes . L échec de cette expédition coloniale en Syrie , à tempéré vos ambitions , vous a fait habillé en plus “ démocrate “ . Sans quoi la Tunisie aurait perdu sa légitimité Républicaine . L Avenue Habib Bourguiba , devenue , Avenue des “ Frères Musulmans “ . Par “ modestie “ de ne pouvoir lui donner votre propre nom . C est votre haine inassouvie de Bourguiba , qui est la réelle cause de votre terrible échec . Bourguiba est ancré en nous , corps et âme , indécrochable ! Vous , réduit au rôle d un jouisseur des bonnes apparences , d un Président d un Parlement , peuplé d incapables et voyous …Qui aujourd hui vous accusent de les avoir frappé d un poignard au dos ! . Président du Parlement , grâce à un parti que vous avez qualifié ,vous et personne d autre , d ultra corrompu … Ces cynismes , au jour le jour , ont conduit , vous et surtout , mille fois plus grave , la Tunisie meurtrie , vers une impasse , au bord d un ravin … 80 ans , qu espérez vous encore ? D autant le chemin est de plus en plus encombré , de scandales de corruptions , de pneus qui brûlent , voitures , d innocents incendies , magasins pillés , et …. Une armée , encore Républicaine , faisant barrages aux révoltés …comme ceux de …Janvier 2011 . Répétition de l Histoire. ? Vous ne partirez pas ? Parce que votre mission de destruction , n’est pas terminée ? C est une explication possible . Mais quel nom allez vous laisser dans l Histoire , de ce pays , jamais longtemps soumis ! Traître ? Vendu ? , Illuminé ? AD