COMMUNIQUÉ: Comité International de défense des droits du peuple libyen

Réunion de Présentation du Comité International de défense des droits du peuple libyen le 9 septembre 2017, au théâtre de la Main d’Or de 13 heures à 18 heures

COMMUNIQUÉ

Dans l’objectif de mobiliser le plus grand nombre de spécialistes et partisans de la défense des droits du peuple libyen pour rendre justice au peuple opprimé et martyrisé,

COMMUNIQUÉ

Dans l’objectif de mobiliser le plus grand nombre de spécialistes et partisans de la défense des droits du peuple libyen pour rendre justice au peuple opprimé et martyrisé,

afin de l’aider à sortir de sa crise, le comité international pour la défense des droits du peuple libyen a été créé en mois de septembre 2016. Pour poursuivre et réussir ses objectifs, nous aurons l’occasion de nous rassembler le 09/09/2017 afin de présenter les statuts du comité et d’établir son programme de travail pour l’année 2017-2018.

Notre réunion célébrera aussi le 47èm anniversaire de la Révolution libyenne de 1969

et le 18 ème. anniversaire de la création de l’Union africaine le 09/09/1999.

Nous aurons aussi l’occasion de créer un comité de soutien à Saif El Islam Kadhafi afin de dénoncer et d’exiger l’annulation de la décision prise illégalement par le CPI contre lui

Notre programme contient aussi une exposé sur la situation des droits de l’homme en Libye.

L’humoriste Dieudonné M’Balla M’Balla qui soutient notre lutte, nous prête gratuitement son théâtre

Nous comptons sur votre présence et votre solidarité.

Théâtre de la Main d’Or

15, passage de Main d’Or

75011 Paris

m° Ledru Rollin

alt

LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA DÉFENSE DES DROITS DU PEUPLE LIBYEN S’EST DOTÉ D’UNE PRÉSIDENCE COLLÉGIALE

PR. ROBERT CHARVIN

GINETTE HESS SKANDRANI

AMMARA ABDUSSALAM

Publicités