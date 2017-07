Communiqué: Pour la libération des prisonniers de Guantanamo

Communiqué lu lors du rassemblement devant le siège de l’UNESCO à Paris pour la libération des prisonniers de Guantanamo

20 Janvier 2003



A l’appel des associations: Le Collectif des Associations Françaises pour la Libération des Prisonniers de Guantanamo, La Pierre et l’Olivier, réseau de solidarité avec le peuple de Palestine et du Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe,

Nous nous sommes rassemblés ce jeudi 9 janvier 2003 place de Fontenoy, face au siège de l’UNESCO, à Paris, pour protester énergiquement contre la séquestration de plus de 600 prisonniers de guerre dans le bagne de Guantanamo.

Ces prisonniers- otages sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils ont subi et continuent à subir des sévices physiques et psychologiques.

Nous déclarons solennellement que cette séquestration constitue une violation flagrante de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Nous demandons à la communauté internationale de se mobiliser pour exiger la libération de ces prisonniers de guerre tant que les Etats-Unis continuent de violer le droit international en leur refusant ce statut et en les maintenant dans un flou juridique inacceptable. Si les Etats-Unis ont opté pour ce flou, c’est sans nul doute qu’ils craignent qu’une juridiction régulière ne révèle que cette opération n’est qu’un bluff politique pour justifier la guerre en Afghanistan, et les guerres actuelles contre les peuples iraqien et palestinien.

Paris, le 9 janvier 2003

Associations et personnalités représentées :

Le Collectif des Associations Françaises pour la Libération des Prisonniers de Guantanamo ; Ginette Skandrani, La Pierre et l’Olivier, réseau de solidarité avec le peuple de Palestine ; Mondher Sfar, Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe ; Rassemblement des Tunisiens Libres ; Fausto Giudice – Alliance Zapatiste de Libération Sociale ; Violette Daguerre, Présidente Commission Arabe des Droits Humains ; Association de Solidarité Franco- Palestinienne ; Musulmanes en Mouvement ; Claudine Roméo – Universitaire, Paris ; Maria Poumier – Universitaire, Paris ; Collectif des Ivoiriens de France pour les Droits Humains et la Démocratie ; Jean-François Poirier, Philosophe ; Ali Abdullah – Qatar ; Sultan Khalifa – Qatar ; Mohamad Ojan – Qatar ; Alain Le Cœur, Commission Transnationale des Verts ; Ahmed Manaï – Tunisitri ; Larbi Alili – Pays-Bas ; Najeeb Al Nuaimi – Qatar ; Mohamed Al Mohd – Qatar ; Musulmanes en Mouvement ; Rabia Zibar ; Khadija Bouabdellah

Publicités