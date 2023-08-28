الهادي البكوش..كما عرفته: أحمد المناعي

وجه الهادي البكوش من الوجوه التي ألفتها منذ خمسينات القرن الماضي في رحبة الوردانين فبعد اندلاع الثورة التحريرية في 18 جانفي 1952 وتحول الوردانين عاصمة لها في الساحل أصبح عاديا أن يأتي اليها من حين لاخر أشخاصّّ برانية للأتصال بقائد الفلاقة حسن الورداني. والبراني يعرف بسهولة وقتها حتى لو كان أصيل سيدي عامر أو الساحلين القريبتين جذا. فقد كنا نعيش وقتها في مجتمعات منغلقة على نفسها وصغيرة جدا بحجم الحومة.

أعرف الهادي البكوش من خلال مسيرته النضالية والسياسية وبالخصوص في فترة التعاضد وما بعدها في الستينات وبداية سبعينات القرن الماضي ولكن اتصالي الاول به كان في سنة و1985تحديدا يوم 1 أكتوبر بمناسبة جنازة المرحوم علد الله فرحات فقد كان وقتها هو مدير الحزب الاشتراكي الدستوري وهو الذي سهل. بل أعطى للحدث صفته الوطنية الرسمية

قضية بلال وشباب الوردانين

في صيف عام 1987 بدأت جركة الاتجاه الاسلامي تنفيذ مخطتها الانقلابي وقابلته السلط بحملة قمع عشواء خاصة بعد تفجيرات النزل في سوسة والمنستير التي رتب لها حمادي الجبالي. من بين مئات الموقوفين بضعة عشرات من الوردانين وأحوازها ومنهم ابني بلال الحدث عمره 14 سنة وبضعة أشهر. كان لمحامي بلال الاستاذ نصر بن عامر زميل اسمه عبد الرؤوف بوكر و هو محام شهير برز في محاكمة النقابيين عام 1978 وأيضا صهر الهادي البكوش الذى كان أيامها وزير الشؤون الاجتماعية . في مثل هذه القضايا لا يكفي الدفاع في المحاكم ولا تكفي مرافعات المحامين بل لا بد من مساعدة لدى السياسيين لأن القضايا سياسية صرفة. الأستاذ بوكر دبر لي موعدا مع صهره الوزير في مكتبه لكن تعذر علي الخضور فحولنا الموعد الى دار المحامي في حمام سوسة وغاب فيه الوزير.

,ت وأعتقد أن الهادي البكوش والبشير خنتوش نائب رئيس البرلمان التونسي وقتها ولكن بالخصوص كمال لطيف القريب جدا من الرئيس بن علي قد تظافرت حهودهم لحل هذه القضية وقد شرحت ذلك بالتفصيل في رسالتي الى عمر الشدلي مستشار الرئيس الحبيب بورقيب

لم ألتق بالهادي البكوش في تلك الفترة السابقة لتوفمبر 1987 ولا في الفترة التى لحقت ذلك وكان فيها وزيرا أولا. فقد كنت في الخارج وحدث حادث ألزمنى الاتصال به.

لقاء باريس

في أواحر ستة 1990 حضرت بالصدفة اجتماعا لبعض المعارضين التونسيين في الخارج غير مجرى حياتي وحياة غائلتي

وأشرح ذلك هنا بالتفصيل. في تلك المدة كنت خبيرا ندى الامم المتحدة في البورندي وكنت أتحول كل ستة أشهر الى نيوورك مرورا بباريس حيث أقيم يوما أو يومين أثناء اقامتي تلك زرت الحبيب المكني ممثل النهضة الدي كنت أعرفه من سنوات عديدة وعند وصولي الى مكتبه قال لي أن له اجتماعا مع فلان وفلان ويسره أن أصحبه فقبلت. .

كنا عند أحمد بنور السفير السابق وكان هناك أيضا محمد مزالى الوزير الاول الاسبق وعمر اصحابو مدير مجلة المغرب والحبيب المكني ممثل حركة النهضة في باريس. تحدثنا وتناقشنا وتبادلنا الاراء وعبرنا عن مواقفنا بكل حرية …الى الحد الذي قال قيه عمر أصحابو:ّان الحل في دهاب بن علي » وفد قالها الرجل بكل بساطة ولم يعن انقلابا عليه أو أو اغتيالا أو أي طريقة عنيفة.

9اجتماعنا ومن حضره وما قيل فيه من كل حاضر وصل المخابرات التونسية بالتفاصيل لذلك وجدتهم في انتظاري ليلة وصولي الى تونس.

مهمتي فى تونس التزمت مع جماعة باريس أن أبلغ ما حدث في باريس الى الهادي البكوش الذي أقيل في الاثناء من امنصبه بعد اقالة الحبيب عمار من الداخلية وارساله سفيرا في النمسا. وهكدا بقي بن علي وحده مصحوبا بصديقه كمال لطيف. في الايام التي بقيت فيها حرا كنت محاصرا في الدار أو في الشاؤع …حدد لي عبد الرؤوف موعدا مع صهره مرة أولى في داره في خمام سوسة ولكنه لم يأت فحدد موعدا ثانيا في مكان معين في العاصمة حيث يأتيني السائق ويأخدني الى دار الهادي البكوش وتم اللقاء فعلا ومن الغد اعتقلت.

لم نكن متامربن ولكننا ناشطين من أجل بناء جبهة ديقراطيةوكان جواب الهادي البكوش كالتالي خروجي من الحكومة لم يقطعني مع الرئيس ولازلت على صلة به ولهذا لا أدخل عمليا في جبهتكم واتمنى لكم التوفيق.

بعد 2011 نشط الهادي البكوش في الحلقات الثقافية والفكرية وكثيرا ما شرفنا فيى فى تونس حلقات النقاش التي نطمها المعهد التونسي للعلاقات الدولية في مكتبة كوبى بالعاضمة ,

رحم الله الهادي البكوش

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