عبد الرؤوف بوكر… كما عرفته: أحمد المناعي

في صيف عام 1987 بدأت حركة الاتجاه الاسلامي تنفيذ مخطتها الانقلابي وقابلته السلط بحملة قمع عشواء خاصة بعد تفجيرات النزل في سوسة والمنستير التي رتب لها حمادي الجبالي. من بين مئات ثالموقوفين بضعة عشرات من الوردانين وأحوازها ومنهم ابني بلال الحدث.

كان لمحامي بلال الاستاذ نص ر بن عامر زميل اسمه عبد الرؤوف بوكر و هو محام شهيرتميز بمرافعاته في ثضبة النقابيين سنة 1978 وهو أ يضا صهر الهادي البكوش الذى كان أيامها وزير الشؤون الاجتماعية . في مثل هذه القضايا لا يكفي الدفاع في المحاكىم ولا تكفي مرافعات المحامين بل لا بد من مساعدة لدى السياسيين من أصحاب السلطة لأن القضايا سياسية

الاستاذ عبدالرؤوف بوكر ساعدني في هذه القضية وأعتقد أن الهادي البكوش والبشير خنتوش نائب رئيس البرلمان التونسي وقتها ولكن بالخصوص كمال لطيف القريب جدا من الرئيس بن علي قد تظافرت حهودهم لحل هذه القضية وقد شرحت ذلك بالتفصيل في رسالتي الى عمر الشدلي مستشار الرئيس الحبيب بورقيبة

بعد السابع من نوفمبر 1987 توطدت علاقاتي بعبدالرؤوف بوكر وقد بادرت بدعوته لألقاء محاضرة في دار الشعب في الوردانين. لم يكن لأي منا صفة رسمبة لكن أشياء كثيرة غير رسمية عندنا تمر بسلام وأذكر أن الشيئ الوحيد الذي أثير يومها هو ّأني دعوت وزيرا في جلسة مغلقةّ وهو صحيح لأننا اقتصرنا على دعوة النخبة السياسية والمثقفين ولم نجعل من الاجتماع اجتماعا شعبيا. الاستاذ بوكر أبهر الحاضرين يومها فقد كان بتكلم عربية فصحى انطلاقا من ملاحظات مكتوبة بالفرنسية. يت

كنت كثيرا ما أزور عبد الرؤوف وبلا موعد وفي احدى المرات قال لي « أنت جالس على الكرسي الذى كان جالس عليه المنصف بن علي أخ الرئيس وقد قلت له أن لا بد من تغيير سلوكه فأنت أخ الرئيس وكل ما تقوم به محسوب على الرئيس ». لم أكن أعرف المنصف بن علي قبل ذلك ولم أكن أعرف أنه متهم بتجارة المخدرات وهو ما عرفته سنة 1992 وأنا في المنفى وقد حضرت المحاكمة وألفت كتابا ّحقائب قرطاج » سحبته من المطبعة عملا بنصيحة من علي دلدول. كان الكتاب باسم مستعار عبد القاهر بن علي أما علي دلدول فقد كان ضالطا في الجيش التونسي نائبا لرئيس المحابرات العسكرية (بن علي) واستقال من الجيش وهاجر الى فرنسا سنة 1974

ايقافي سنة 1991ف

في أواحر ستة 1990 حضرت بالصدفة اجتماعا لبعض المعارضين التونسيين في الخارج غير مجرى حياتي وحياة غائلتي

وأشرح ذلك هنا بالتفصيل. في تلك المدة كنت خبيرا ندى الامم المتحدة في البورندي وكنت أتحول كل ستة أشهر الى نيوورك مرورا بباريس حيث أقيم يوما أو يومين أثناء اقامتي تلك زرت الحبيب المكني ممثل النهضة الدي كنت أعرفه من سنوات عديدة وعند وصولي الى مكتبه قال لي أن له اجتماعا مع فلان وفلان ويسره أن أصحبه فقبلت. .

كنا عند أحمد بنور السفير السابق وكان هناك أيضا محمد مزالى الوزير الاول الاسبق وعمر اصحابو مدير مجلة المغرب والحبيب المكني ممثل حركة النهضة في باريس. تحدثنا وتناقشنا وتبادلنا الاراء وعبرنا عن مواقفنا بكل حرية …الى الحد الذي قال قيه عمر أصحابو:ّان الحل في دهاب بن علي » وفد قالها الرجل بكل بساطة ولم يعن انقلابا عليه أو أو اغتيالا أو أي طريقة عنيفة.

9اجتماعنا ومن حضره وما قيل فيه من كل حاضر وصل المخابرات التونسية بالتفاصيل لذلك وجدتهم في انتظاري ليلة وصولي الى تونس.

مهمتي فى تونس التزمت مع جماعة باريس أن أبلغ ما حدث في باريس الى الهادي البكوش الذي أقيل في الاثناء من امنصبه بعد اقالة الحبيب عمار من الداخلية وارساله سفيرا في النمسا. وهكدا بقي بن علي وحده مصحوبا بصديقه كمال لطيف. في الايام التي بقيت فيها حرا كنت محاصرا في الدار أو في الشاؤع …حدد لي عبد الرؤوف موعدا مع صهره مرة أولى في داره في خمام سوسة ولكنه لم يأت فحدد موعدا ثانيا في مكان معين في العاصمة حيث يأتيني السائق ويأخدني الى دار الهادي البكوش وتم اللقاء فعلا ومن الغد اعتقلت. لس

لم نكن متامربن ولكننا ناشطين من أجل بناء جبهة طمقراطية,

في أيام اعتقالي جيئ بالاستاد بوكر مرتين و وقعت المواجهة بيننا بحضور محمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة.

بعد ايقافي خرجت الى الخارج وبقيت سبعة عشر سنة ونصف في المنفى وعند رجوعي الى تونس التقيت مع الاستاذ بوكر وتحادثنا طويلا. ولقد فوجئت بوفاته وحزنت كثيرا وحضرت جنازته في أكزدة

رحم الله االاستاذ عبد الرؤوف بوكر