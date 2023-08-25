عبد العزيز بن ضياء…كما عرفته

اتصالي الاول يعبد العزيز بل ضياء كان في قصر هلال مسقط راسه في ندوة نطمها التجمع الدستوري الديمقراطي بعد أيام من توقيع « الميثاق الوطني » في 7 نوفمبر 1988.

كان هناك شخصيات سياسية من الطراز الاول وأغلبهم من العناصر الجديدة القادمة من اليسار أو القوميين. أذكر منهم منصر الرويسي وأحمد عياض الودرني وعدد اخر من المترشحين للألتحاق بالحزب الجديد. كانت أغلب الاسئلة والمناقشات حول السابع من نوفمبر العظيم والسيد الؤئيس صانعه الاعظم وتدخلت بسؤال وضع حدا لأجواء الفرحة العارمة والتفاهم الكامل السائدين الى ذلك الحين.

بعد مقدمات كثيرة سألت كيف يمكن لكل هذه الاحزاب السياسية-فبما عدى حزب العمال- وكل هذه المنظمات القومية وكثير منها عتيدة ومحترمة وفاعلة..كيف لها أن توقع على وثيقة ليس فيها أدنى اشارة الى الرئاسة ومدتها والقابلية للترشح لها من الونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية اني أخشى أن الموقعين على

الميثاق الوطني وقعوا في نفس الوقت على رئاسة مدى الحياة لخلفه….وانطلقت الاسئلة اشكونو هذا..اشكون هذا؟؟؟؟ لم ألتقي عبد العزيز بن ضاء بعد ذلك الا مرة واحدة أخرى في قصرهلال أيضا وكانت أيام الانتخابات التشريعية وكنت أقوم بحملتي الانتخابية في مدينته وقد تبادلنا التحية ورحب بي

أوائل أفريل 1997 محطة الارتال ليون – باريس

كنت في بهو محطة الارتال عار دي ليون في باريس أنا وابنى بلال في بداية شهر أفريل واذا بعبد العزيز ب ضياء يدخل المجطة مصحوبا يشخص أعرفه جيدا :فهو الكاتب العام للجنة تنسيق التجمع في باريس وهو الذي خطط ونفذ نثلاثة اعتداءات اثنان على شخص أحمد المناعي وواحد على المنذر صفر. فكرت في الذهاب اليه ولكن التي بلال وفر علي ذلك

كان الرجل قد دخل وقتها كشك الصحافة وتبعه صاخبه وحدث ما يشبه لقطة سنمائية.بلال سار في السرب المعاكسط للوزير الى أن التقى به وتصرف وكأنه تفاجأ بلقائه. أهلا سي عبد العزيز مرحبا بك… مرحبا تعرفتى؟ طبعا أعرفك أنا تونسي من الوردانين …لا شك أنك تعرف الوردانين وتعرف بعض شخصياتها. فرد عليه طبعا أعرف الوردانين وأعرف فيها عمى حسن الورداني …هل تعرف عبد الله قرخات .؟؟ طبعا ربي يرحمو..أعرفه جيدا. فأجابه بلال بأن والده هو ابن أخت عبد الله فرحات. فسأله الوزير: انت ولد سي محمود؟؟؟(محمود هو أخي الاكبر) فقال له لا أنا ولد أحمد المناعي. … وفهم عبدالعزيز الامر وتذكر أن الخطر وراءه ... فمرافقه هو المجرم الذي دبر الاعتداءات كلها. فقرب من بلال وساله كيف حال سي أحمد..انشاءلله يكون لا باس. سلملي عليه

. ل في بداية سنة 2012 زرت أنا وفيوليت داغر بعض المساجين السياسيين في سجن المرناقية وقد بدأت زيارتي بوزير الدفاع السابق رضا قريرق وطولت معه بحيث لم يبق لي وقت لزيارات أخرى وكم اسف أن لم أزر عبدالعزيز بن ضباء رحمه الله رحمة واسعة