اوت 1993-تونس: مرشح حقوق الانسان

21 أوت 1993 توصل الصديق علي السعيدي الى اقتلاع موعد لي مع رئيس تحرير جريدة « لو برقري دي ليونّ » جان بيار قري مايزي لاطلاعه على الأوضاع في تونس ومستويات القمع التي يعيشها سكانها منذ نهاية 1990. وقد اتفقت مع علي منذ لقاءاتنا الأولى في منتصف 1991 أن نركز بداية عملنا الإعلامي على الصحافة الجهوية التي تعتبر أسهل التواصل معها من الصحافة الباريسية.

استطاع أن يضبط لي موعدا مع مراسلة وكالة الانباء الفرنسية في أفرو يوم 9 جويلية 1991 يوم زيارة الرئيس فرنسوا متراند الى تونس وقد لخصت في حديثي رسالتي الى ضيف تونس حيث دعوته الى تقديم نصيحة الاعتدال الى مضيفه.

بعد أيام قليلة نشر لي حديثان مطولان في صحيفتين جهويتين في أحواز باريس الأول بعنوان : معارض تونسي يشهد عن القمع في صحيفة « لواست بارزيان » والثاني بعنوان ّمعارض تونسي في أفرو:من التعذيب الى المنفىّ. ألحديث الأول 18 جويلية 1991في نصف صفحة والحديث الثاني 20 جويلية 1991 في صفحة كاملة كان انتصارا كبيرا على الصمت المتواطئ لكبريات وسائل الاعلام الفرنسية عن كل الفظائغ التي تحدث في تونس

كنا على مائدة الإفطار في مطعم مقابل لمقر الجريدة وكان علي السعيدي ورئيس التحرير يأكلان بشهية بينما كنت أحكي وأحكي عن الانتهاكات والمظالم في تونس. وفي لحظة ما أدركت أن الرجل لم يكن مهتما كثيرا بما كنت أحكي وأقول ربما لتعوده على مثله. وخطرت ببالي فكرة: أستاذ قري مالزي هل تعرف أنني سأترشح للأنتخابات الرئاسية في السنة المقبلة؟؟ اه هذا يبدل كل شيئ سيد المناعي…وأسرع بأنهاء الغداء وانطلقنا الى الجريدة فأشار الى أول موظف أن ينادي له مصورا ليلحق بنا للمكتب

نشر الحديث من الغد في الصفحة الثانية وأحدث زوبعة في أوساط التونسيين والقنصلية التونسية بليون.ي فسحب الجريدة كبير وهو يناهز الأربع مائة الف نسخة يوميا. وقد أعلمني الاخ عبدالعزيز اليعقوبي ممثل المعارضة التونسية في منطقة ليون ما حدث في القنصلية التونسية بليون اذ

أعلن قنصل تونس بليون العقيد عمار الخريجي التعبئة العامة في دائرته ودعى للاجتماع عام للشر التجمعية …

وعندما رجعت الى باريس من الغد هنأني بعض التونسيين بالتلفون وشكرتهم وشرحت لهم أن الامر كان للأستفزاز فقط. واتصل بي عامر العريض وهو ممثل راشد الغنوشي في باريس وطلب لقائى. فالتقينا من الغد في مقهى الكويك في شارع سان مشال. وما أن جلس وتبادلنا التحية حتى سألني « لما هذا الإعلان عن الترشح؟ ؟؟ »وكان ردي سريعا » هو حقي أولا وثانيا هو خير من محاولة انقلابية. فصدم الرجل وانسحب بدون سلام.

في شهر مارس 1994قدم المنصف المرزوقي الى باريس مباشرة بعد الإعلان عن ترشحه للرئاسة. وقد نظمنا اجتماعا لحوالي

عشرين ناشط في محل في نهج جان بيار تمبو . وحضر معنا بعض نشطاء الخضر وعلى رأسهم جنات اسكندراني وكان معنا يونس عثمان رئيس « تونس الديمقراطية الان »وهو الذي اقترح علي التنازل لفائدة المرزوقي وهو ما أعلنت عنه في الاجتماع فهو الصديق والرفيق منذ عام 1981. وقد ظللت أقدمه كمرشح للرئاسة الى كل معارفي التونسيين والعرب والاعاجم حتى سنة 2002 حين تعرفت عليه وأدركت أنه نرجسي دعي عديم المروءة ولا يستحق هذا الشرف

كان هناك مواطن تونسي اخر أعلن عن ترشحه للرئاسة وهو الاستاذ المحامي عبد الرحمان الهاني وقد سجن وحوكم لكني لم أطلع على أمره الا فيما بعد وقد ذكرت ذلك فيما بعد في رسائلي الى نقابات المحامين الفرنسيين.

لأن الشعب التونسيّ يستحق نظاما أفضل من النظام الحاليّ » فقد تحول أحمد المناعي من مناصر للرئيس بن علي الى معارض له وسوف يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 1994_

وقد كان أحمد المناعي خبيرا لدى الأمم المتحدة وعضوا سابقا في الحزب الدستوري

وقد نظم يوم 7 نوفمبر 1987 أول مسيرة لمساندة الرئيس بن علي في الوردانين من ولاية المنستير معقل الرئيس الحبيب بورقيبة ولكنه بعد سنتين خاب ظنه في سياسة الرئيس الجديد وشارك في الانتخابات التشريعية في قائمة مستقلة ودخل في تمرد. وقد اعتقل في أفريل 1991 لمدة 14 يوم وهو يعيش الان في فرنسا حيث يساهم في تحرير نشرية ّ ّ »صوت تونس الحرة »

الحديث

سؤال: كيف ترى الوضع الاقتصادي والوضع السياسي في تونس حاليا؟

بالمقارنة بجيراننا الاقربين يمكن القول بأن تونس في أحسن حال من الجزائر التي تملك موارد بترولية وغازية كبيرة إضافة الى قدرات تنمية فلاحية هائلة. والوضع التونسي ل أيضا أفضل منه قي ليبيا وهي التي تملك موارد طاقية هائلة. وتعود حسن أحوالنا النسبي الى كون تونس تملك من قديم اقتصادا متنوعا وتستطيع البلاد التعويل على فلاحة وقع الحفاظ عليها بل تطويرها.

يتبع ك