La BBC blanchit une organisation terroriste pour diffamer le président syrien

Le réquisitoire cinglant de Vanessa Beeley à l’encontre de la dernière lubie anti-syrienne de la BBC est tout à fait pertinent. Il est scandaleux que la BBC s’associe à des groupes terroristes interdits pour faciliter la propagande de ces groupes et des gouvernements occidentaux qui partagent leur objectif de changement de régime en Syrie.

Ce qui se passe ici est très clair. Un scandale inventé de toutes pièces, selon lequel la Syrie serait un « narco-État », est utilisé pour consolider la stratégie occidentale qui consiste à isoler la Syrie et à la faire s’effondrer par le biais de sanctions. La BBC joue le rôle d’instrument consentant dans ce stratagème. Les puissances occidentales s’affolent parce qu’elles perdent le contrôle de la situation en Syrie, maintenant que l’Arabie saoudite a pris la tête de la campagne pour la réhabilitation de la Syrie au sein de la Ligue arabe.

La BBC semble travailler de concert avec l’État profond des États-Unis et du Royaume-Uni pour faciliter l’adoption d’une nouvelle série de sanctions contre la Syrie.

VANESSA BEELEY*

Enfin, pourrais-je obtenir un commentaire de la BBC sur les raisons pour lesquelles un documentaire de la BBC n’a pas informé son public que l’organisation interviewée à Idlib, en Syrie, est en réalité le service de renseignement de Hayat Tahrir Al Sham (HTS), une organisation terroriste proscrite par le Royaume-Uni et les États-Unis, anciennement Jabhat Al Nusra (Al Qaeda), et que les individus interviewés sont responsables de crimes de guerre en Syrie, y compris le meurtre d’enfants à Idlib ?

Ce qui précède est extrait d’un courriel adressé par UK Column à Tim Davie, directeur général de la BBC, et à Tim Awford, rédacteur en chef du service arabe de la BBC, responsable des programmes et des documentaires, à la suite de la publication d’un « documentaire » de la BBC Arabic/World Service sur le trafic de drogue Captagon au Moyen-Orient, avec un accent particulier sur la Syrie.

Lorsque nous avons diffusé notre rapport d’enquête le vendredi 14 juillet, nous n’avions reçu aucune réponse ni aucun commentaire de la part de la BBC ou de l’organisation partenaire impliquée dans la réalisation du documentaire. Je fournirai des détails sur les trois collaborateurs du projet plus loin dans cet article.

La BBC expulsée de Syrie après avoir présenté un groupe terroriste interdit à Idlib

Le 9 juillet, la BBC a publié un article confirmant que le gouvernement syrien avait annulé l’accréditation de la BBC en Syrie. L’article précise ce que je savais déjà, à savoir que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le gouvernement syrien a été le rapport arabe de la BBC sur le Captagon, qui prétendait avoir trouvé des liens entre le commerce de la drogue Captagon et des membres importants des « forces armées syriennes et de la famille de M. Assad ».

Le gouvernement syrien a invoqué les antécédents de la BBC en matière de « reportages biaisés et trompeurs » pour justifier sa décision et a déclaré que la BBC n’avait pas respecté les normes professionnelles.

Il a également déclaré que la BBC avait été avertie « plus d’une fois », mais qu’elle avait « continué à diffuser ses reportages trompeurs basés sur des déclarations … d’entités terroristes et de personnes hostiles à la Syrie ».

La BBC a déclaré « qu’elle fournissait un journalisme impartial et indépendant », bien qu’elle reçoive des fonds du régime britannique. Elle a également affirmé que « nous parlons à des personnes de tout l’éventail politique pour établir les faits ». Cet article prouvera non seulement que cette affirmation est fausse, mais aussi que la BBC a servi de plateforme à une organisation terroriste interdite par le Royaume-Uni et les États-Unis et à des individus pour criminaliser les forces armées et la présidence syriennes.

J’aimerais attirer votre attention sur cette section de la stratégie britannique de lutte contre le terrorisme – CONTEST (juin 2018).

Daesh et Al-Qaïda ont une lignée idéologique (et opérationnelle) commune. Leur point d’ancrage idéologique commun est le salafisme-djihadisme, une idéologie hybride violente qui puise dans un large éventail d’influences religieuses et politiques. Les deux groupes ont en commun un rejet absolu de la démocratie, de la liberté individuelle et des droits de l’homme, ainsi qu’un engagement à restaurer un « califat » autoproclamé et à établir une interprétation brutale et littéraliste de la charia.

En outre

L’article 12, paragraphe 2, de la loi sur la lutte contre le terrorisme prévoit que la section 12(2) de la loi sur le terrorisme de 2000 stipule que le fait d’organiser ou de gérer (ou d’aider à organiser ou à gérer) une réunion en sachant qu’elle est destinée à soutenir une organisation interdite, à promouvoir les activités d’une organisation interdite, ou qu’elle sera animée par une personne qui appartient ou prétend appartenir à une organisation interdite, constitue une infraction.

2- L’image de gauche montre une crucifixion de l’ISIS à Raqqa en 2014 – le même ISIS a joint ses forces à celles du HTS à Idlib.

En outre :

Le documentaire de la BBC informe-t-il le public que la journaliste Rasha Qandeel rencontre une organisation terroriste interdite ? Non. Au lieu de cela, elle présente les membres de Hayat Tahrir Al Sham (HTS) comme suit :

« Il s’agit de la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. C’est l’un des derniers endroits encore tenus par les opposants au gouvernement Assad. »

À aucun moment Qandeel n’informe ses téléspectateurs qu’elle interroge des membres de HTS – une organisation terroriste. Depuis la création de HTS en 2017 en tant que scission présumée d’Al-Qaïda en Syrie, même des « groupes de réflexion » occidentaux comme le Wilson Center ont fait allusion au fait que ce mouvement n’était rien d’autre qu’un changement de nom d’Al-Qaïda, comme il y en a eu plusieurs.

VIDEO Regardez l’extrait suivant du documentaire :

VIDEO Regardez l'extrait suivant du documentaire :

En mai 2020, un article a été publié dans VOANews. La citation suivante est de Nicholas Heras, directeur du programme Moyen-Orient à l’Institute for the Study of War :

« Demander à HTS de devenir un groupe modéré, c’est comme demander à un loup d’arrêter de manger de la viande, c’est vain »

Heras a également déclaré :

« HTS suit un schéma directeur pour construire une société en Syrie qui suit le salafisme conservateur, et qui peut être un refuge sûr pour les agents djihadistes transnationaux. »

En 2019, Heras avait comparé HTS à ISIS :

« Hayat Tahrir al-Sham partage le même objectif d’État final que l’Isis, qui est de construire un État basé sur une interprétation rigide de l’islam sunnite salafiste. »Heras a également souligné la stratégie de HTS pour contrôler les frontières à Idlib : »Le HTS s’est également positionné pour contrôler les principaux points frontaliers à l’entrée et à la sortie d’Idlib, et pour contrôler les routes qui servent d’artères principales dans la province », ajoute-t-il. Ce faisant, il est devenu « le courtier du pouvoir à Idlib et le pouvoir souverain de facto dans cette province ».

L’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie en 2020, James Jeffrey, a déclaré lors d’un événement en ligne organisé par l’Atlantic Council à Washington.

« Nous espérons que les Turcs continueront à faire pression sur les organisations terroristes, dont la plus puissante est Hayat Tahrir al-Sham. (soulignée par nous).

Le même ambassadeur Jeffrey a décrit HTS comme un « atout pour la stratégie américaine [changement de régime/partitionnement] à Idlib ». Il a également déclaré :

« Ils sont la moins mauvaise des différentes options sur Idlib, et Idlib est l’un des endroits les plus importants en Syrie, qui est l’un des endroits les plus importants en ce moment au Moyen-Orient« .

En juillet 2017, lors d’une conférence organisée par le Middle East Institute, Brett McGurk – l’envoyé présidentiel spécial du gouvernement américain pour la coalition mondiale de lutte contre ISIL (Daesh, ISIS) – a qualifié la province syrienne d’Idlib de « plus grand refuge d’Al-Qaïda depuis le 11 septembre 2001, lié directement à Ayman al-Zawahiri [chef d’Al-Qaïda]. »

Il a ensuite immédiatement ajouté que la présence d’Al-Qaïda à Idlib était un « énorme problème » et ce, « depuis un certain temps ». Bien qu’Abu Mohammed Joulani, ancien chef d’Al-Qaïda, ait prétendument rompu ses liens avec Al-Qaïda en 2017 et rebaptisé une alliance terroriste nouvellement formée sous le nom de HTS, les groupes de défense des droits de l’homme accusent régulièrement HTS d’avoir commis des crimes de guerre au cours de la guerre de changement de régime en Syrie.

En 2020, la commissaire de la Commission internationale indépendante d’enquête sur la République arabe syrienne, Karen Koning AbuZayd, a fait la déclaration suivante :

Lorsque les civils ont fui, les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ont pillé leurs maisons. Pendant les combats, ils ont détenu, torturé et exécuté des civils exprimant des opinions dissidentes, y compris des journalistes.

Les femmes travaillant dans les médias ont été doublement victimes, car le groupe terroriste a continué à exercer une discrimination systématique à l’encontre des femmes et des filles, notamment en leur refusant la liberté de mouvement. De plus, le HTS a bombardé sans discrimination des zones civiles densément peuplées, semant la terreur parmi les civils vivant dans les zones tenues par le gouvernement.

« Les femmes, les hommes et les enfants que nous avons interrogés ont été confrontés à l’horrible choix d’être bombardés ou de fuir plus profondément dans les zones contrôlées par le HTS, où les violations des droits de l’homme sont endémiques et où l’aide humanitaire est extrêmement limitée. Les actes commis par les membres du HTS constituent des crimes de guerre« .

Joost Hiltermann, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’ICG, a recommandé que le HTS soit inclus uniquement dans les accords de cessez-le-feu, et non dans le processus de négociation politique.

Il a déclaré que HTS essayait de « se refondre en tant que « groupe rebelle » syrien plutôt qu’en tant que groupe djihadiste transnational » en expulsant certains combattants étrangers et les partisans de la ligne dure de sa direction.Cela pourrait également être interprété comme le fait qu’Al-Joulani se débarrasse des menaces potentielles qui pèsent sur sa prise de pouvoir et son contrôle de la région d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

La BBC a parfois fait état d’atrocités commises par le HTS. En 2017, un double attentat à la bombe a secoué Damas, tuant environ 74 pèlerins irakiens au cimetière de Bab al-Saghir et en blessant 120 autres. Le HTS a revendiqué l’attentat en déclarant qu’il s’agissait d’un « message à l’Iran », condamnant le soutien iranien à la guerre syrienne contre le terrorisme soutenu par l’Occident.

En 2019, la BBC a admis que HTS poursuivait un « programme djihadiste » et que l’ONU et un certain nombre de pays continuaient de considérer HTS comme une filiale d’Al-Qaïda et d’utiliser fréquemment son ancien nom, Front Nusra.

En 2018, le régulateur britannique des organisations caritatives a averti que « les organisations caritatives britanniques qui envoient de l’aide à Idlib risquent de commettre des infractions terroristes si elles utilisent le poste-frontière de Bab al-Hawa, qui relie la Turquie à l’enclave syrienne tenue par l’opposition [terroriste]… ».

La commission a écrit à un certain nombre d’organisations caritatives pour les alerter sur l’utilisation de Bab Al Hawa, contrôlée par HTS, « une alliance de militants islamistes qui comprend des combattants ayant appartenu au Front Nusra, la filiale d’Al-Qaïda en Syrie » :

« Les administrateurs des organisations caritatives qui utilisent actuellement le point de passage de Bab al-Hawa, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations partenaires, doivent prendre en compte les risques de commettre une infraction à la législation antiterroriste britannique […] et prendre les mesures qui s’imposent dans l’intérêt supérieur de leur organisation caritative », indique l’alerte.

Un autre compte rendu de l’exploitation terroriste du poste frontière de Bab Al Hawa – Western Powers Are Using ‘Aid’ as a Cover to Keep a Terrorist-ruled Syrian Region Afloat (Les puissances occidentales utilisent l’ »aide » comme couverture pour maintenir à flot une région syrienne dirigée par des terroristes) – est disponible ici here.

3- Carte des régions frontalières entre la Syrie et la Turquie. DR

Il est très probable que Qandeel, la correspondante de la BBC, soit entrée à Idlib par le point de passage de Bab Al Hawa, qu’elle ait été escortée par les HTS jusqu’à sa destination et qu’elle ait reçu l’autorisation de cette organisation terroriste de filmer ses activités – ce qu’elle refuserait si elle devait être présentée sous un jour autre que positif. Nous pouvons donc supposer que la BBC est perçue comme un allié du groupe armé.

Je me réfère à nouveau à l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur le terrorisme de 2000, qui dispose que le fait d’organiser ou de gérer (ou d’aider à organiser ou à gérer) une réunion en sachant qu’elle est destinée à soutenir une organisation interdite, à favoriser les activités d’une organisation interdite ou à être animée par une personne qui appartient ou prétend appartenir à une organisation interdite constitue un délit.

Qandeel savait-elle qu’elle encouragerait les activités d’une organisation interdite ? Il est extrêmement improbable qu’elle ait ignoré le fait que les HTS sont considérés comme une organisation terroriste.

Le fait qu’elle ne l’ait pas mentionné et que son reportage donne certainement un air de respectabilité à HTS suggère que la BBC a promu les activités de HTS pour étayer son argumentation contre le gouvernement syrien.

Les secteurs des HTS et les personnes interrogées par Qandeel

4- Capture d’écran du documentaire de la BBC.

La BBC a interviewé un officier du département de la sécurité des frontières (BSD) des HTS, Muath Al-Ahmad. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur cet individu car il a été nommé récemment selon des sources en Syrie.

Cependant, j’ai été informée que le BSD est directement sous le contrôle d’un personnage connu sous le nom de Badran ou Abu Ahmed Hudud. Hudud signifie frontières en arabe et est lié à la mission qu’il a reçue lorsqu’il était avec ISIS à Hasakah, dans le nord-est de la Syrie. ISIS l’avait précédemment envoyé d’Irak à Hasakah.

Il a ensuite prêté allégeance à Al Joulani et a rejoint Al Qaeda. Actuellement, il rend compte directement à Joulani et est responsable d’un certain nombre de tâches au sein du HTS.

Cela démontre les liens entre les groupes terroristes en Syrie, malgré les changements de noms utilisés pour blanchir certains groupes ou les éloigner de leurs affiliations antérieures.

5- Hakim Al Dairi – porte-parole de l’agence de sécurité générale HTS. Capture d’écran du documentaire de la BBC

La BBC a ensuite interviewé un porte-parole du HTS à Idlib. Là encore, la BBC n’a pas indiqué son identité ni divulgué ses affiliations.

Un chercheur et ancien soldat de l’armée arabe syrienne avec lequel je travaille régulièrement, Ibrahim Al Wahdi, a identifié la personne interrogée comme étant Hakim Al Dairi ou Diaa Al Din Al Omar – le porte-parole de l’Agence de sécurité générale du HTS. Al Wahdi m’a dit :

L’agence de sécurité générale (GSA) est connue pour être le service de renseignement du HTS. Elle est dirigée par Abu Maria Al Qahtani, originaire d’Irak. Elle est considérée comme le service de renseignement personnel de Joulani et l’intermédiaire entre le HTS et la CIA, le MI6 et d’autres agences de renseignement internationales.

L’identité d’Al Qahtani est confirmée par le soi-disant expert en djihadisme de FRANCE 24, Wassim Nasr, lorsqu’il est entré à Idlib sous escorte du HTS en mai 2023 :

J’ai également obtenu des entretiens avec l’un des compagnons les plus fiables de Joulani, le ressortissant irakien Abu Maria al-Qahtani, ainsi qu’avec plusieurs responsables du HTS et du « gouvernement du salut » dans les jours qui ont suivi.

Il est certain que l’équipe de la BBC n’aurait pas pu entrer à Idlib sans l’approbation et la facilitation de la GSA. C’est ce que confirme Wassim Nasr de FRANCE 24.

Le fait qu’Al-Dairi ait accordé une interview à la BBC prouve une fois de plus que les HTS considèrent la BBC comme étant de leur côté dans le conflit.

Qui est Hakim Al-Dairi ou Diaa Al-Din Al-Omar ?

En octobre 2018, Al Dairi a été nommé responsable de la sécurité dans la campagne nord d’Idlib.

Il a personnellement dirigé une attaque contre la ville de Kafr Halab en octobre 2018 et, le 5 octobre, il a tiré un missile RPG sur une maison résidentielle. Il a tué Reem Assaf, âgée de trois ans, et a grièvement blessé son frère de six ans et des membres de sa famille.Il s’agit d’un crime de guerre.L’attaque au RPG a été filmée, mais nous n’avons pas réussi à trouver la vidéo en ligne.Cependant, Mohamed Al Daher, « journaliste et photographe » local d’Idlib, a signalé l’assassinat de Reem Assaf sur Twitter le 5 octobre 2018 par les HTS.Au lieu de demander des comptes à Al Dairi pour l’infanticide, Joulani l’a promu responsable de la sécurité dans le district de Sarmada à Idlib, puis responsable de l’ »autorité économique » du HTS, et en a fait le porte-parole de la GSA.

Le frère d’Al Dairi était le gouverneur de Raqqa lorsqu’elle était connue pour être la capitale d’ISIS avant qu’ils n’en soient chassés en 2018.

Selon les témoignages des habitants du secteur de Sarmada, Al Dairi a participé à des assassinats, des attentats à la bombe, des enlèvements, des chantages et des extorsions, des tortures, des détentions arbitraires, des vols, des meurtres dus à la corruption et à la contrebande de détonateurs d’explosifs destinés aux Contras kurdes sous le contrôle des États-Unis dans le nord-est du pays.

Al Dairi a également joué un rôle dans la campagne d’élimination et d’arrestation des membres des Gardiens de la religion (Huras Al Din), une faction rivale liée à Al-Qaïda/ISIS à Idlib.Cette faction est également la plus souvent ciblée par les drones américains, ce qui suggère une coopération étroite entre le commandement du HTS et la CIA afin d’étendre le contrôle du HTS sur la province.

Rappelons qu’il y a eu une tentative menée par les États-Unis de normaliser Al Joulani, de l’éloigner de son passé ISIS/AlQaeda et de le présenter comme un chef de l’opposition « modéré » par le biais d’interviews pour PBS Frontline en 2021 et, plus récemment, France 24 en mai 2023. Le Guardian britannique a également qualifié, par euphémisme, Joulani de « chef rebelle » en février 2023, bien qu’il ait fait remarquer que sa tête était toujours mise à prix pour un montant de 10 millions de dollars américains.

6- Les États-Unis et l’Europe tentent de « blanchir » Al Joulani, de l’éloigner de son passé ISIS/AlQaeda et de le présenter comme un chef de l’opposition « modéré » par le biais d’interviews pour PBS Frontline en 2021 et, plus récemment, France 24 en mai 2023

Qui est Rasha Qandeel ?

Rasha Qandeel est actuellement Senior Fellow au Center for International Policy (CIP). Selon le site web du CIP :

7- Rasha Qandeel interviewée par Amy Goodman sur DemocracyNow ! capture d’écran.

Rasha Qandeel est journaliste et présentatrice principale bilingue de la BBC arabe pour Arabic NewsNight et HardTalk. Elle travaille pour la BBC en arabe et en anglais depuis le début de l’année 2003. Elle a contribué au BBC World Service entre 2005 et 2007 et a présenté des saisons spéciales de BBC World telles que 100 Women (100 femmes), Arab Revolutions (révolutions arabes) et Gaza War 2008 (guerre de Gaza). Elle a également animé les soirées de remise des prix de la Fondation Anna Lindh pour la BBC en 2013.

Rasha a travaillé sur de grandes histoires et des couvertures spéciales telles que la guerre d’Irak de 2003, le procès de Saddam Hussein, la mort d’Arafat et l’opération Ben Laden. Spécialisée dans les questions égyptiennes, elle a couvert les révolutions arabes au Moyen-Orient et a organisé des débats égyptiens et internationaux pour le Front Line Club, la LSE et la SOAS. Elle travaille actuellement sur des programmes phares tels que News Hour et Hard Talk, et commente régulièrement pour Outside Source, Radio 4 et Fifth Floor.

Elle est titulaire d’un MSc Critical War Studies and International Relations de la London School of Economics and Political Science.

Qui est le CIP ? En bref, il s’agit d’un groupe de réflexion et d’influence sur les affaires étrangères et le Pentagone, basé à Washington DC et financé par de multiples fondations, dont l’Open Society Foundation de Soros. Difficile de parler d’impartialité, pourrait-on dire ?

Il convient de noter que j’ai découvert le projet Captagon de la BBC lors d’une interview de Qandeel sur DemocracyNow !, un média qui a toujours favorisé les récits anti-syriens depuis 2011 et donné une tribune aux représentants hostiles des Frères musulmans aux États-Unis.

Les Frères musulmans ont toujours été utilisés pour organiser des coups d’État et mener des campagnes de déstabilisation en Syrie pour le compte du cartel mondialiste américano-britannique.

Au début de la guerre de changement de régime en Syrie, le journaliste Finian Cunningham a déclaré ceci à propos de DemocracyNow !, décrivant l’organe de presse comme un supporter de l’impérialisme et de la guerre :

Rappelons que le dirigeant libyen a été lynché sur le bord d’une route par une foule dirigée par l’OTAN, et sodomisé avec un couteau avant d’être abattu. On peut également rappeler que « Democracy Now » a diffusé des émissions de premier plan soutenant l’intervention de l’OTAN en Libye et justifiant la subversion criminelle de ce pays.Si l’on en croit la dernière couverture de la Syrie, Democracy Now agit une fois de plus sous le couvert « progressiste » en tant qu’outil de propagande pour l’intervention impérialiste menée par les États-Unis.Compte tenu du respect déplacé de nombreux citoyens à la recherche d’informations et d’analyses indépendantes, alternatives et précises, ce rôle insidieux de Democracy Now est répréhensible. Au nom de la transparence des médias, on pourrait suggérer que le programme soit judicieusement rebaptisé « Imperialism Now » (l’impérialisme maintenant).

Les partenaires de la BBC dans la réalisation du documentaire sur Captagon

Selon Qandeel sur Twitter, le documentaire a été réalisé en partenariat avec l’OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project).

8- Les partenaires de la BBC dans la réalisation du documentaire sur Captagon sont des officines issues des services de renseignement occidentaux. L’OCCRP reçoit en effet des fonds du ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (UK FCDO), de la National Endowment for Democracy (NED), de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), du département d’État américain, du ministère français des affaires étrangères, du ministère danois des affaires étrangères, du ministère danois des affaires étrangères, du German Marshall Fund, de la Soros Open Society Foundation et de la Dutch Postcode Lottery, pour ne citer que quelques exemples.

Selon son propre site web, l’OCCRP reçoit des fonds du ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (UK FCDO), de la National Endowment for Democracy (NED), de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), du département d’État américain, du ministère français des affaires étrangères, du ministère danois des affaires étrangères, du ministère danois des affaires étrangères, du German Marshall Fund, de la Soros Open Society Foundation et de la Dutch Postcode Lottery, pour ne citer que quelques exemples.

Il est bien établi que la NED et l’USAID sont des agences d’information de la CIA. Le German Marshall Fund of the United States (GMF), un organisme anti-russe, a mis en place un vaste programme d’urgence intitulé « Ukraine : Relief, Resilience, Recovery » (U3R). La Dutch Postcode Lottery a financé le groupe Bellingcat (soi-disant groupe de journalisme d’investigation), aligné sur le Conseil atlantique, afin qu’il étende ses activités en dehors du Royaume-Uni.

Alan Macleod, rédacteur en chef de Mint Press News, a exposé Bellingcat dans cet article :

Bellingcat est en fait financé par une organisation dérivée de la CIA et composé d’anciens espions et agents des services de renseignement de l’État. Cependant, une partie de l’histoire qui n’a pas été révélée jusqu’à présent est celle des liens étroits de Bellingcat avec le département des études sur la guerre du King’s College de Londres, une institution ayant des liens profonds avec l’État sécuritaire britannique et qui forme un grand nombre d’agents et d’analystes de la défense britanniques, américains et européens.

Je pense que nous pouvons affirmer sans risque que les partisans de l’OCCRP sont impliqués dans le jeu et ont intérêt à criminaliser le gouvernement syrien et le président Bashar Al Assad, ce que le documentaire de la BBC semble avoir pour mission de faire.UK Column a également écrit à l’OCCRP pour obtenir des commentaires et n’a reçu aucune réponse.L’UKC a également demandé des informations sur le niveau de financement ou de soutien reçu de l’OCCRP britannique, d’autant plus que l’OCCRP n’a pas déposé de compte au titre de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) aux États-Unis – tout financement provenant d’un gouvernement étranger doit être déclaré.Le fait que l’OCCRP ait refusé de commenter est peut-être une indication de son rôle dans le soutien à la politique de changement de régime des États-Unis et du Royaume-Uni en Syrie.

Deux autres agences de presse sont citées comme ayant participé à la réalisation du documentaire de la BBC sur l’article aligné de l’OCCRP. Il s’agit de Daraj, financée par les Saoudiens, et de Suwayda 24, financée par les Qataris. Tous deux ont un parti pris clairement anti-gouvernement syrien dans leurs reportages.

Ces deux pays ont financé des groupes terroristes en Syrie pour renverser le gouvernement syrien et déposer le président Assad.

La normalisation avec l’Arabie saoudite est un développement récent et une raison supplémentaire pour l’Occident de se tordre d’angoisse devant l’échec de ses plans de changement de régime.

La loi Captagon – justifiée par la BBC

L’image qui se dessine est celle d’un consortium gravement compromis chargé de fournir la propagande nécessaire pour justifier les dernières sanctions américaines et britanniques de la loi Captagon (Biden – Countering Assad’s Proliferation Trafficking And Garnering Of Narcotics Act) à l’encontre de la Syrie.

Il est difficile de ne pas y voir une vindicte économique et politique de la part des régimes américain et britannique, en particulier avec la récente normalisation avec la Syrie et le président Assad dans le monde arabe, qui a culminé avec le discours d’Assad au sommet de la Ligue arabe.

Sans oublier la loi supplémentaire contre la normalisation avec Assad introduite au Congrès en mai 2023 pour interdire aux États-Unis de « reconnaître ou normaliser les relations avec tout gouvernement syrien dirigé par Bashar Al Assad ».

Les États-Unis et le Royaume-Uni savent que leurs projets de changement de régime ont échoué en Syrie, mais ils n’ont pas l’intention d’abandonner. Tant que la carcasse de l’Empire respirera, ils étoufferont le peuple syrien par tous les moyens possibles.

Même The Hill a récemment publié un article intitulé « Le renforcement des sanctions contre la Syrie ne fera qu’accroître les souffrances des civils ». Mieux vaut tard que jamais pour se rendre compte que les sanctions tuent. Comme je l’ai dit en 2020 :

Les sanctions sont conçues pour blesser, priver, déprimer et, en fin de compte, pour tuer lentement et plus douloureusement que la fin rapide d’une vie par un mortier ou une balle. Les sanctions dépouillent les gens de leur dignité et les laissent mendiants dans leur propre maison.

Au Royaume-Uni, Lord Ahmad of Wimbledon, partisan de longue date d’un changement de régime en Syrie, et l’organisation britannique FCDO ont fait une déclaration extraordinaire en mars de cette année. La FCDO britannique a affirmé que le Royaume-Uni « s’attaquait au commerce illicite de la drogue qui alimente la machine de guerre d’Assad ».

L’OCFD britannique affirme que 80 % de l’offre mondiale de cette drogue serait produite en Syrie, mais n’a pas fourni de preuves. [Aymenn Jawad Al Tamimi, chercheur au Middle East Forum, a mis en évidence la faille de cette affirmation :

9- La BBC a interviewé en 2013 le terroriste mangeur de cœur connu sous le nom d’Abu Sakkar. Copie d’écran.

Un analyste, qui semble réviser ses estimations à la hausse en raison de multiples facteurs, a estimé la valeur de l’industrie du captagon en Syrie entre 55 et 110 milliards de dollars en 2021.Cette affirmation n’est pourtant pas plausible. De tels chiffres représenteraient entre neuf et dix-neuf fois la valeur du budget de l’État pour 2023, selon les taux de change officiels, et entre quinze et trente fois la valeur du budget de l’État selon les taux du marché noir.

[Un autre journaliste, Mustafa Abu Sneineh, a fait une remarque similaire pour Middle East Eye en mars 2023 à propos de l’affirmation selon laquelle la Syrie possède une industrie du

Captagon d’une valeur de 57 milliards de dollars :

Alors que le PIB total de la Jordanie voisine s’élève à 45 milliards de dollars, ce chiffre semble exagéré pour un pays déchiré par la guerre et dont l’économie est notoirement anéantie. Ce chiffre a ensuite été rapporté sans commentaire par les médias, y compris le Financial Times.

Les experts de Captagon avaient précédemment estimé que le marché de détail du médicament s’élèverait à 5,7 milliards de dollars en 2021.

Ce dernier chiffre est-il le fruit d’une erreur de virgule ?

Apparemment, l’une des sources de cette affirmation farfelue de l’OCFD britannique est Charles Lister, chercheur principal au Middle East Institute (MEI), un groupe de réflexion basé à Washington.M. Lister est également à l’origine de l’affirmation très discréditée selon laquelle il y aurait 70 000 « rebelles modérés » en Syrie. La liste « modérée » de Lister comprend Nour Al Din Zinki, qui a décapité l’enfant Abdullah Issa à Alep en août 2016.

Même un examen superficiel des rapports disponibles sur l’internet révèle que 1. il est très difficile d’établir des statistiques exactes 2.Un seul laboratoire avéré a été identifié dans le sud de la Syrie, à la frontière avec le Liban, selon un rapport. 3. La Jordanie a bombardé une de ces installations présumées dans le sud de la Syrie en mai de cette année, tuant un trafiquant de drogue présumé, sa femme et ses six enfants.

Le rapport de l’OCCRP mentionne à peine le fait que cette région du sud de la Syrie est toujours infestée de cellules dormantes terroristes, dont ISIS, et ne nous rappelle pas non plus que, jusqu’à une date relativement récente, le Captagon était connu sous le nom de « drogue des djihadistes ».

Le journaliste libanais Radwan Mortada a produit un documentaire pour Journeyman Pictures en 2015, dans lequel il est dit que le Captagon est la drogue de prédilection des groupes armés extrémistes soutenus par l’Occident.Il vaut la peine de le regarder pour contrebalancer la partialité du reportage de la BBC.

La BBC a rapporté l’arrestation d’un prince saoudien accusé de trafic de drogue au Liban en 2015. Selon la BBC :

Le prince n’a pas été nommé, mais lui et quatre autres Saoudiens ont été arrêtés après la découverte de deux tonnes de pilules de Captagon dans des caisses chargées à bord d’un jet privé.

Les autres personnes inculpées dans cette affaire – trois Libanais et deux Saoudiens – sont en fuite.

Le journaliste Andre Vltchek a déclaré à l’époque que « l’amphétamine Captagon est également appelée la « drogue de combat » et qu’elle était très probablement destinée aux combattants pro-saoudiens au Yémen ».

En 2020, la BBC a également fait état de la saisie d’un milliard d’euros de Captagon, destiné à financer ISIS.La BBC a déclaré : « La police italienne a saisi ce qu’elle pense être du Captagon :

La police italienne a saisi ce qu’elle pense être un record mondial de 14 tonnes d’amphétamines qu’elle soupçonne d’avoir été fabriquées en Syrie pour financer le groupe djihadiste État islamique (EI).

Le gouvernement syrien va-t-il encourager la production de Captagon pour financer ISIS ? Ou bien est-ce plutôt les bailleurs de fonds de l’ISIS en Syrie – les États-Unis et le Royaume-Uni – qui vont s’en charger ?En 2015, la Direction générale des ports de Lattaquié a saisi environ deux tonnes de stupéfiants, dont du haschisch et environ six millions de comprimés de Captagon, « la drogue de prédilection » des membres d’ISIS.

La Turquie et la Bulgarie sont également connues pour être d’importants producteurs de cette drogue.La citation suivante est tirée d’un rapport de Syria News :

Le 17 août 2019, les forces de sécurité syriennes ont privé les terroristes de plus de 400 000 pilules de Captagon. Les autorités de la banlieue de Damas ont saisi un camion dont les compartiments cachés étaient remplis d’une grande quantité de ce stimulant de type amphétamine (ATS) connu sous le nom de Captagon.

Si vous consultez les archives de Syria News sur les saisies de Captagon par les autorités syriennes, vous trouverez une montagne de preuves montrant que le gouvernement syrien mène une guerre de longue haleine contre la drogue et sa production/trafic.

Bien entendu, aucun de ces faits gênants n’est pris en compte par l’alliance de la BBC apparemment formée pour piéger les forces armées syriennes et le président.

Le projet de la BBC est très orienté vers les affirmations faites par Lord Ahmad et l’OCFD britannique en mars.

L’ »enquête » de la BBC a duré plus d’un an, mais n’a produit que des éléments corroborant la politique étrangère du Royaume-Uni en Syrie et très peu de contexte utile. Les affirmations de l’OCRF britannique :

Le régime syrien est étroitement impliqué dans le commerce – des cargaisons de plusieurs milliards de dollars quittent les bastions du régime tels que le port de Lattaquié, et le frère du président Bachar al-Assad, Maher al-Assad, commande l’unité de l’armée syrienne qui facilite la distribution et la production de la drogue.

BBC tick.

Lord Ahmad affirme :

Le régime Assad utilise les bénéfices du commerce du captagon pour poursuivre sa campagne de terreur contre le peuple syrien.

Le Royaume-Uni et les États-Unis continueront à demander des comptes au régime pour la répression brutale du peuple syrien et pour avoir alimenté l’instabilité dans tout le Moyen-Orient.

La réalité, bien sûr, c’est que l’alliance américano-britannique alimente l’instabilité dans tout le Moyen-Orient et réprime le peuple syrien par ses tactiques sadiques de guerre hybride. La campagne de terreur est menée contre le peuple syrien par les terroristes que la BBC a transformés en « opposants » légitimes au gouvernement syrien, à Idlib.Il s’agit d’une plaisanterie malsaine et le peuple syrien et ses souffrances disparaissent comme ils l’ont toujours fait depuis 2011.Je n’ai évidemment pas pu mener une enquête approfondie sur le commerce du Captagon dans cet article, mais je vous invite à vous demander qui profite de l’utilisation de ce médicament et des bénéfices tirés de sa vente.

Même si, en temps de guerre et de récession provoquée par les mondialistes occidentaux, le marché noir de la drogue se développe dans la région, rejeter toute la responsabilité sur le président et sa famille est, à mon avis, une affirmation totalement dénuée de fondement. L’une d’entre elles a été élaborée par l’organisation britannique FCDO, soutenue par la BBC, afin de punir encore davantage les Syriens pour leur résistance au projet de changement de régime.

La BBC est connue pour ses fausses nouvelles et ses reportages trompeurs en ce qui concerne la Syrie.

Le palmarès de la BBC en matière de couverture trompeuse et carrément frauduleuse de la guerre contre la Syrie mérite son propre recueil, mais je mentionnerai son rôle dans la protection des récits sur les « armes chimiques » qui ont étayé le projet de déstabilisation mené par les États-Unis et le Royaume-Uni contre le gouvernement et le peuple syriens.

Même lorsque son propre producteur, Riam Dalati, a tweeté que les scènes de l’hôpital de Douma 2018 avaient été mises en scène, la BBC a refusé de donner suite à ce que cela signifiait pour le récit. Un récit qui a ensuite été détruit par le témoignage des inspecteurs dissidents de l’OIAC.

Il y a aussi l’enquête de Robert Stuart sur le reportage de la BBC Panorama – Saving Syria’s Children (Sauver les enfants de Syrie), dont Stuart a conclu qu’il s’agissait d’une mise en scène.Pour en savoir plus, cliquez ici.La journaliste Eva Bartlett, qui s’est rendue en Syrie à partir de 2015, a également noté à plusieurs reprises que la BBC a été au mieux malhonnête dans ses reportages, même de la part de correspondants chevronnés comme Lyse Doucet. Pour en savoir plus, cliquez ici et ici ( here and here).

Très tôt dans le conflit, en 2012, la BBC a été prise en flagrant délit d’utilisation d’une photo d’Irak pour étayer sa thèse selon laquelle le gouvernement syrien avait commis le massacre de Houla. Cette version a été complètement démentie ici et ici. here and here.

La BBC a également interviewé le terroriste mangeur de cœur connu sous le nom d’Abu Sakkar. Voici un extrait de l’interview de la BBC :

« On dirait que vous lui taillez un cœur de Saint-Valentin », dit l’un de ses hommes en riant. Abu Sakkar saisit une poignée sanglante de quelque chose et déclare : »Nous mangerons vos cœurs et vos foies, soldats de Bachar le chien. »

Puis il porte sa main à sa bouche et ses lèvres se referment sur ce qu’il tient.Au moment de la diffusion de la vidéo, en mai, nous l’avons appelé et il nous a confirmé qu’il avait effectivement pris une bouchée rituelle (d’un morceau de poumon, a-t-il dit).

L’interview et l’article qui a suivi ont cherché à justifier cet acte odieux.Au lieu de condamner Abu Sakkar, la BBC crée un récit qui normalise sa sauvagerie sectaire.La BBC a dû admettre que sa série Mayday, qui comprenait un épisode sur l’attaque chimique présumée de Douma, était « défectueuse ».

« La BBC a admis qu’un documentaire de Radio 4 sur une attaque présumée à l’arme chimique en Syrie contenait de graves inexactitudes. L’Executive Complaints Unit (ECU) de la BBC a fait droit à la protestation du chroniqueur du Mail on Sunday, Peter Hitchens.

Extrait de l’article du Daily Mail :

Les juges ont convenu que le programme de la journaliste d’investigation de la BBC Chloe Hadjimatheou n’avait pas respecté les normes éditoriales de la société en matière d’exactitude en rapportant de fausses affirmations.

Vous vous souvenez que la BBC a recyclé des images de 2014 de la banlieue de Yarmouk, à Damas, pour étayer son reportage de 2016 sur Madaya ?

Pour en savoir plus, cliquez ici (here.).

Vous vous souvenez que « des documents divulgués montrent comment des sous-traitants du gouvernement britannique ont développé une infrastructure avancée de propagande pour stimuler le soutien de l’Occident à l’opposition politique et armée syrienne » ?

Vous pouvez lire ici (here) comment la BBC a utilisé des « activistes de l’opposition » syrienne dans ses reportages sur la Syrie.

Voici un extrait de l’article :

« InCoStrat affirme que les journalistes nous ont souvent contactés pour trouver les personnes appropriées pour leurs programmes.Par exemple, InCoStrat a déclaré avoir aidé à placer ses propres militants de l’opposition syrienne dans les reportages de la BBC en arabe. L’entreprise a ensuite ajouté : « Une fois les premiers contacts établis, nous avons encouragé les Syriens à entretenir des relations avec les journalistes de la BBC au lieu de nous utiliser comme intermédiaire ».

La liste de la collusion de la BBC avec les agendas des FCDO et des services de renseignement britanniques en Syrie est longue et sordide et devrait faire l’objet d’une série distincte.

La journaliste Fiorella Isabel a tweeté ce qui suit en réponse à la nouvelle de l’expulsion de la BBC de Syrie :

La BBC et CNN ont littéralement produit de fausses histoires pour promouvoir un changement de régime et ils recommencent en Ukraine. Il ne s’agit pas d’une presse libre, mais de relations publiques à la demande des services de renseignement britanniques, israéliens et américains.

Les pays vulnérables comme la Syrie ont le droit de se protéger lorsqu’ils sont calomniés et réduits au silence.Ces mêmes éléments encouragent la sanction et la suppression des médias russes et d’autres personnes qui s’opposent à leurs récits, y compris des journalistes comme Vanessa Beeley qui les a directement affrontés en faisant du journalisme sur le terrain et en rendant compte en direct avant qu’il ne soit possible de le faire en toute sécurité.Des pays comme la Syrie, le Venezuela, Cuba et d’autres ne peuvent pas être jugés de la même manière que les États-Unis, l’Europe et leurs alliés de l’OTAN parce qu’ils contrôlent le discours.Ils contrôlent les entreprises, les médias et donc le discours.Ils utilisent cette machine de propagande dans le monde entier pour diffuser des messages visant à obtenir le consentement à des coups d’État, à des changements de régime et à des guerres.Ils ne sont pas sur un pied d’égalité avec les pays vulnérables qui se défendent contre ces mêmes mécanismes qui sont utilisés contre eux, surtout lorsqu’il s’agit de pays comme la Syrie, où les États-Unis volent le pétrole, occupent illégalement leurs terres et aident les factions radicales à renverser leur gouvernement, mais échouent lamentablement jusqu’à présent.

Ces organisations ne constituent pas une presse libre.Elles condamnent des journalistes comme Assange et restent silencieuses face à la persécution de ceux qui disent la vérité. Elles sont l’ennemi et nous devons leur reprendre nos médias.

La BBC doit être tenue pour responsable de la promotion d’un groupe terroriste interdit en Syrie et de la poursuite de ses activités

L’article 12, paragraphe 2, de la loi de 2000 sur le terrorisme dispose que le fait d’organiser ou de gérer (ou d’aider à organiser ou à gérer) une réunion en sachant qu’elle est destinée à soutenir une organisation interdite, à favoriser les activités d’une organisation interdite, ou qu’elle sera animée par une personne qui appartient ou prétend appartenir à une organisation interdite, constitue une infraction.

Je crois sincèrement que la BBC a soutenu une organisation terroriste interdite en dissimulant son identité et en la présentant comme une opposition légitime au gouvernement syrien.Ce faisant, elle a favorisé les activités du groupe terroriste en effaçant son passé de crimes de guerre et d’atrocités commis contre le peuple syrien. La BBC s’est adressée à une « personne appartenant à une organisation interdite », un individu qui a assassiné des enfants alors qu’il était membre de l’organisation et qui a commis de nombreux autres crimes – dont aucun n’a été mentionné par la BBC.

UK Column a de nouveau écrit à la BBC après avoir découvert que la BBC avait retiré le documentaire de sa plateforme iPlayer :

Cela fait maintenant six jours que je vous ai écrit pour vous poser des questions sur le récent documentaire de la BBC intitulé « Captagon : Inside Syria’s drug trafficking empire ».

Pourriez-vous me dire quand vous avez l’intention de répondre à mes questions ?J’ai une autre question. Je constate que le documentaire a été retiré du iPlayer. Pourriez-vous me dire pourquoi ?

La BBC n’a répondu à aucune demande de commentaire.

Je vous laisse le soin de regarder le documentaire et de tirer vos propres conclusions.

Mise à jour : Peter Ford, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Syrie, a répondu à ma demande de commentaire.

*Vanessa Beeley est une publication soutenue par les lecteurs. Pour recevoir de nouveaux articles et soutenir mon travail, envisagez de devenir un abonné gratuit ou payant.

