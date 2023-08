السيد د.عبدالكريم الزبيدي المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

تحية وسلاما وبعد

قد لا يوحي لك اسمي بشيء يذكر لكنني مراقب للحياة السياسية ومنخرط فيها على طريقتي وبأسلوبي منذ عقود وأتابع ما يحدث الآن على الساحة وخصوصا في السباق المحموم على الرئاسيات المقبلة. من حسن حظي أنني وبكل تواضع أعرف الكثيرين من المتنافسين على هذه الرئاسيات وبعضهم منذ أكثر من أربعة عقود. كما أعرف أحزابهم وتنظيماتهم وطوائفهم ونحلهم والأحلام والأوهام التي يروجون لها والقوى الدولية الدّاعمة لكل واحد منهم: سياسيا وماليا وإعلاميا وغيرها.

ولقد عرفتك منذ العملية الإرهابية التي وقعت في الروحية يوم 18 ماي 2011 حين صرحت بالحاجة الماسة إلى الدعم الأمريكي وهو ما استغربته كثيرا من وزير دفاع في أول مناوشة مع بعض العناصر الإرهابية.

أنت الآن مترشح رسمي لهذه الانتخابات وتحظى بمساندة كبيرة. وقد بادرت بنشر نقاط برنامجك وأتوقف عند النقطة التي حددت موعد تنفيذها والخاصة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإخراجها من عزلتها كما تقول.

هل من حاجة للتذكير بأن المرحوم الباجي قائد السبسي قد وعد بذلك في حملته الانتخابية في سنة 2014 ولم يوف بوعده، لأن قطع العلاقات كان بقرار عربي ودولي نفذه العملاء في تونس. هذا القرار ما يزال نافذا لحد علمي ولم يقع التنازل عنه إلا في الملف القنصلي.

وإذا كنت عازما على فتح صفحة جديدة بين تونس وسوريا فأدعوك إلى التعبير من الآن عن تضامنك معها باستنكار الاعتداءات اليومية التي تستهدف شعبها وسيادتها وسلامة أراضيها من قبل الطيران التركي والإسرائيلي والأمريكي.

سيدي المترشح

خلال الثماني سنوات الأخيرة التي واجهت فيها سوريا حربا كونية شاركت فيها ثمانون دولة عبر أكثر من 350.000 إرهابي منهم حوالي 15.000 تونسي وبتمويل يقدر بـ 400 مليار دولار منها 135 مليار دولار أنفقتها قطر وحدها، كان الساسة التونسيون في حرب عشواء على الكراسي والمناصب والألقاب والامتيازات والرواتب والزيادات والخطط والتبعيات والولاءات والتمويلات الأجنبية وصموا أذانهم عما يحدث خارج دائرتهم الضيقة ولم يتفطنوا إلى أن الموازين الدولية الكبرى قد تغيرت وأن الحرب على سوريا قد ولدت قطبا جديدا وضع حدا للعنجهية الاستعمارية الجديدة وأن هذا القطب يزداد قوة في كل يوم وسيمكن في النهاية كل الشعوب المغلوبة على أمرها من استرجاع سيادتها وإثبات ذاتها.

لقد قرأت الكثير من شهادات زملائك ورفاقك وسألت عنك بعض من عرفك في كلية الطب في سوسة واستمعت لك في آخر حوار تلفزي واقتنعت بأنك وطني مخلص قليل الكلام لكن صادق فيما تقول وذكرتني برجل فاضل من الرعيل الأول كان هو أيضا قليل الكلام لا يجيب عن سؤال إلا بعد طول تفكير الا وهو المرحوم محمد المصمودي فهو أيضا كان يعمل بالحكمة القائلة بأن صدق الفعل خير من لحن القول.

سيدي المترشح

بعد هذه السنوات الطويلة التي استبيحت فيها السيادة الوطنية وحكم في بلادنا المقيمون العامون ووكلاؤهم وورطوا تونس في مغامرات استعمارية تحت عناوين متعددة، أدعوك بأن تكون قراراتك الأولى كرئيس للجمهورية، الانسحاب من التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب الذي خرب العراق وسوريا ولا يزال، وكذلك الانسحاب من التحالف العربي الإسلامي الذي دمر اليمن وخرب مجتمعه وشتت شعبه وقتل منه مئات الآلاف شيبا وشبابا وكذلك الدخول في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لإنهاء حضوره العسكري في تونس فليس مقبولا أن نتنازل عن قاعدة بنزرت لمستعمر جديد بعد ما حررناها من المستعمر الأول بتضحيات ودماء مئات الشهداء. وكذلك أدعوك للكشف عن مضمون اتفاقية التحالف معهم.

إن في تعففك عن استلام راتبك درسا وعبرة لكل الثعابين الفاغرة أفواهها لابتلاع الأموال من حولك وليتك تتصرف بشفافية كاملة بخصوص تمويل حملتك الانتخابية. وإن فعلت ذلك فستكون قد أعدت للسياسة في تونس شيئا من نبلها وجرعة أخلاقية هي في أمس الحاجة إليها.

مع خالص التقدير

الوردانين في 23 أوت 2019

أحمد المناعي

رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية

عضو بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا سابقا

________________________________________________________

Lettre adressée au Dr Abdelkrim Zbidi, candidat à l’élection présidentielle tunisienne

Par Ahmed Manai

Traduit de l arabe par Rania Tahar

Mon nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis un observateur de la vie politique et y suis impliqué à ma manière depuis des décennies. Je suis de près ce qui se passe actuellement sur la scène politique, et dans le cadre de la course effrénée pour les prochaines présidentielles en particulier. Par chance, et en toute modestie, je connais de nombreux candidats à ces présidentielles, dont certains depuis plus de quarante ans, comme je connais leurs partis, leurs organisations, leurs sectes, leurs projets, les rêves et les illusions qu’ils propagent, ainsi que les forces internationales qui les soutiennent politiquement, financièrement, médiatiquement, etc… Je vous ai découvert durant l’attentat terroriste qui a eu lieu le 18 mai 2011 à Rouhia, lorsque vous avez déclaré que le soutien américain était un besoin urgent, ce qui m’avait beaucoup surpris de la part du ministre de la Défense lors de la première escarmouche avec certains éléments terroristes.

Maintenant que vous êtes un candidat officiel pour cette élection et que vous jouissez de nombreux soutiens, vous avez pris l’initiative de publier les principaux points de votre programme. Je souhaite m’arrêter sur le point concernant le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie et, selon vos propos, rompre son isolement, dans lequel vous avez fixé une date pour son exécution.

Faut-il rappeler que le regretté Beji Caid Essebsi l’avait promis lors de sa campagne électorale de 2014 et n’a pas tenu sa promesse, car la rupture des relations était une décision arabe et internationale exécutée par leurs agents en Tunisie ? A ma connaissance, cette décision est toujours en vigueur et n’a fait l’objet d’aucune concession, sauf sur le volet consulaire.

Si vous êtes déterminé à ouvrir une nouvelle page entre la Tunisie et la Syrie, je vous invite à exprimer votre solidarité avec la Syrie, en condamnant les attaques quotidiennes visant son peuple, sa souveraineté et son intégrité territoriale par les aviations turque, israélienne et américaine.

Monsieur le candidat,

Au cours des huit dernières années, durant lesquelles la Syrie a été confrontée à une guerre mondiale à laquelle 80 pays ont participé avec l’envoi de plus de 350 000 terroristes, dont quelque 15 000 Tunisiens, et un financement estimé à 400 milliards de dollars, dont 135 milliards de dollars dépensés par le seul Qatar, les politiciens tunisiens se faisaient une guerre sans merci dans la course aux sièges, aux postes, aux titres, aux privilèges, aux salaires, aux promotions, se pliant aux plans, aux allégeances et aux financements étrangers. Ils ont fermé les yeux et les oreilles sur les événements se déroulant en dehors de leur cercle restreint et n’ont pas réalisé que les grands équilibres internationaux ont changé et que la guerre contre la Syrie a généré un nouveau pôle qui mettra un terme à l’arrogance néocoloniale et que ce pôle se renforce tous les jours pour permettre finalement à tous les peuples opprimés de retrouver leur souveraineté et s’affirmer.

J’ai lu beaucoup de témoignages de vos collègues et camarades, dont certains vous ont connu à la faculté de médecine de Sousse et à qui j’ai posé des questions. J’ai regardé votre dernière interview télévisée, et je suis convaincu que vous êtes un homme patriote, loyal, peu bavard mais honnête dans vos propos. Vous me rappelez un homme vertueux de la première génération qui, lui aussi, parlait peu et ne répondait à une question qu’après avoir longuement réfléchi. C’est feu Mohamed Masmoudi qui préférait la vertu de l’action à la mélodie du discours.

Monsieur le candidat,

Après ces longues années durant lesquelles notre souveraineté nationale a été bafouée, des résidents généraux et leurs affidés ont gouverné notre pays et ont impliqué la Tunisie dans des aventures coloniales aux multiples facettes. Je vous invite à prendre vos premières décisions, en tant que Président de la République, en vous retirant de la coalition internationale contre le terrorisme qui a dévasté et ravage encore l’Irak et la Syrie, de l’alliance arabo-islamique qui a détruit le Yémen et sa société, disloqué son peuple et en a tué des centaines de milliers, jeunes et vieux, ainsi que l’engagement de négociations avec la partie américaine pour mettre fin à sa présence militaire en Tunisie.

Il est inacceptable de céder la Base de Bizerte à un nouveau colonisateur après que nous l’ayons libéré de l’ancien en concédant les sacrifices et le sang de centaines de martyrs. Je vous invite également à divulguer le contenu de l’accord d’alliance avec les américains.

Renoncer à votre salaire est une leçon et un exemple pour tous les prédateurs de votre entourage s’apprêtant à engloutir l’argent public, comme je vous recommande la transparence totale sur le financement de votre campagne électorale. Si vous le faites, vous aurez rendu à la politique tunisienne quelque peu de sa noblesse et lui aurez donné une dose de moralité et une éthique dont elle a bien besoin.

Veuillez agréer, Monsieur, ma haute considération

Ouardanine, le 23 Août 2019

Ahmed Manai

Président de l’Institut tunisien des relations internationales

Ancien membre de la Mission d’observation de la Ligue arabe en Syrie

Ancien volontaire dans la bataille de Bizerte Juillet 1961)