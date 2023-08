Syrie : Une histoire de pillage et de résurrection

Par Pepe Escobar

Mondialisation.ca, 03 août 2023

The Cradle

Région : Moyen-Orient et Afrique du Nord

Thème: Guerre USA OTAN

Analyses: SYRIE

Alors que le vol massif des ressources naturelles de la Syrie se poursuit sous la surveillance des troupes américaines illégales, le projet russe de ressusciter Palmyre, détruite par ISIS, rappelle brutalement que les ruines peuvent renaître – si les amis de la Syrie aident à ouvrir la voie.

La guerre contre la Syrie a disparu de l’ethos collectif occidental. Pourtant, elle est loin d’être terminée. Des multitudes à travers la Majorité mondiale peuvent ressentir la plus profonde empathie envers les Syriens tout en reconnaissant qu’il n’y a pas grand-chose à faire tant que la Minorité occidentale refuse de quitter la scène.

Parallèlement, il y a peu de chances que la Nouvelle banque de développement (NDB) – la banque des BRICS – commence à inonder Damas de prêts pour la reconstruction de la Syrie. Du moins, pas encore, malgré toutes les promesses d’aide des Russes et des Chinois.

Sous l’excuse boiteuse de «dégrader la position d’ISIS», le département d’État américain admet de facto que l’occupation illégale par l’Empire d’un tiers de la Syrie – la partie riche en pétrole et en minerais actuellement volés ou passés en contrebande – persistera, indéfiniment.

Le pillage du pétrole dans la province de Hasakah, au nord-est du pays, est pratiquement ininterrompu, comme en témoignent les cortèges de dizaines de camions-citernes qui se rendent dans le nord de l’Irak via le poste frontière d’al-Waleed ou d’al-Mahmoudiya, généralement escortés par les milices séparatistes kurdes soutenues par les États-Unis.

Comme si un rappel était nécessaire, la Majorité mondiale sait parfaitement qu’ISIS est essentiellement une opération américaine, une émanation d’Al-Qaïda en Irak, née dans des camps à la frontière irako-koweïtienne. Les Forces «démocratiques» syriennes (FDS) sont loin d’être un mandataire démocratique des États-Unis. Elles ont été constituées, comme on pouvait s’y attendre, en tant que «coalition» de milices ethniques, principalement dirigées par des Kurdes, mais comprenant également quelques tribus arabes, des Turkmènes et des Tchétchènes salafistes djihadistes.

Comme si le pillage incessant du pétrole ne suffisait pas, le Pentagone continue d’envoyer des camions chargés de munitions et d’équipements logistiques à Hasakah.

Des convois vont et viennent vers des bases militaires américaines illégales dans la campagne de Hasakah, en particulier vers une base située sur les champs pétrolifères d’al-Jibsah, près de la ville d’al-Shaddadi.

Récemment, 39 camions-citernes de l’armée américaine ont franchi la frontière – illégale – d’al-Mahmoudiya en direction du Kurdistan irakien, chargés de pétrole syrien volé.

Malgré ces faits bruts, la Russie reste excessivement diplomatique sur la question. Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial de Poutine pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a récemment déclaré à al-Arabiya : «Washington utilise le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour être présent à l’est de l’Euphrate dans des zones économiquement importantes, où le pétrole brut et les réserves naturelles stratégiques sont abondants».

Il a évoqué les troupes américaines déployées à al-Tanf dans le sud de la Syrie et le «soutien» américain aux FDS dans le nord de la Syrie. Pourtant, il ne s’agit pas vraiment d’une révélation révolutionnaire qui mettrait le feu aux poudres pour les Américains.

Nous volons votre pétrole parce que nous le pouvons

Selon Damas, le secteur énergétique syrien dans son ensemble a été spolié d’un montant stupéfiant de 107 milliards de dollars entre 2011 et 2022 par un mélange toxique d’occupation américaine, de bombardements de la «coalition» et de vol ou de pillage par des gangs terroristes et séparatistes.

Il n’y a pas moins d’une douzaine de bases militaires américaines en Syrie – certaines plus grandes que les nénuphars proverbiaux (moins de 10 acres, évaluées à moins de 10 millions de dollars), toutes illégales de facto et certainement pas reconnues par Damas. Le fait que 90% du pétrole et du gaz syriens soient concentrés à l’est de l’Euphrate, dans des zones contrôlées par les États-Unis et leurs mandataires kurdes, facilite grandement la tâche de l’Empire.

L’occupation de facto touche non seulement des zones riches en énergie, mais aussi certaines des terres agricoles les plus fertiles de la Syrie. Le résultat net a été de faire de la Syrie un importateur net d’énergie et de nourriture. Les pétroliers iraniens sont régulièrement victimes de sabotages israéliens lorsqu’ils acheminent le pétrole dont la Syrie a tant besoin vers la côte méditerranéenne orientale.

Le fait de se plaindre n’a pas d’effet sur l’Hegemon. Au début de l’année, le ministère des Affaires étrangères chinois a exhorté l’Empire du pillage à donner aux Syriens et à la «communauté internationale» un compte rendu complet du vol de pétrole.

Cela concernait un convoi de 53 camions-citernes transportant du pétrole syrien volé vers des bases militaires américaines au Kurdistan irakien au début de l’année 2023.

À l’époque, Damas avait déjà révélé que plus de 80% de la production quotidienne de pétrole syrien avait été volée et passée en contrebande par les Américains et leurs forces «démocratiques» mandataires, et ce uniquement au cours du premier semestre 2022.

Le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations unies, l’ambassadeur Bassam Sabbagh, a dénoncé à plusieurs reprises la façon dont le «vol des ressources, du pétrole, du gaz et du blé» par l’Empire du pillage a plongé des millions de Syriens dans un état d’insécurité, réduisant une grande partie de sa population au statut de personnes déplacées, de réfugiés et de victimes de l’insécurité alimentaire.

Les perspectives de reconstruction de la Syrie sont minces sans l’expulsion des maraudeurs occidentaux. Cela devra passer par une coopération détaillée et concertée entre les forces russes, l’armée arabe syrienne et les unités de la Force Qods du CGRI.

Damas n’y parviendra pas seule. Les Iraniens attaquent constamment les Américains, via leurs milices, mais les résultats sont marginaux. Pour forcer l’Empire à partir, il n’y a pas d’autre solution que de rendre insupportable le coût humain du vol du pétrole syrien. C’est le seul message que les États-Unis comprennent.

Il y a aussi le sultan d’Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan fait tout pour imprimer l’idée que les relations avec Moscou sont toujours en développement, et qu’il espère que son homologue Vladimir Poutine se rendra en Turquie au mois d’août. C’est peu probable.

En ce qui concerne la Syrie, Erdogan reste muet. L’armée de l’air russe, quant à elle, maintient la pression sur Ankara, en bombardant les gangs terroristes salafistes djihadistes à Idlib, mais pas aussi lourdement qu’elle l’a fait entre 2015 et 2020.

Palmyre renaît

En dépit de tant de pessimisme, un événement presque magique s’est produit le 23 juillet. Six ans après la libération de Palmyre – l’oasis légendaire de la route de la soie – et après avoir surmonté toutes sortes de tracasseries bureaucratiques, la restauration de cette perle du désert a enfin commencé.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a trouvé le moyen de célébrer ce moment en faisant une comparaison pertinente avec l’Ukraine :

«Pour se battre avec des monuments et des combattants soviétiques tombés au combat, les Ukrofascistes sont les meilleurs. Il est inutile de faire appel à la conscience ou à la mémoire historique du régime actuel de Kiev – il n’y en a pas. Une fois les objectifs de l’opération militaire spéciale atteints, tous les monuments détruits en Ukraine seront restaurés. En Russie, il existe des spécialistes de la restauration d’après-guerre. La restauration de Palmyre, en Syrie, est un exemple de leur travail désintéressé et de leur professionnalisme».

Les spécialistes russes ont mis au jour et rétabli l’ancienne source d’Efka, qui irriguait les jardins de Palmyre depuis l’âge du bronze.

Ils ont également réussi à trouver l’aqueduc romain qui alimentait autrefois Palmyre en eau potable, à 12 km de la ville. Les Romains avaient creusé un tunnel de taille presque humaine, puis l’avaient recouvert de pierre, et l’ensemble avait été enterré. Il a été retrouvé presque intact.

Au XXe siècle, lorsque les Français ont construit l’hôtel Méridien à Palmyre, ils ont obstrué l’aqueduc, si bien que l’eau ne passait plus. Les archéologues russes se sont rapidement mis au travail et l’aqueduc a été nettoyé. Le problème, c’est que les Français ont détruit cette source d’eau potable : L’aqueduc est totalement asséché.

Les plans pour Palmyre prévoient notamment la restauration du légendaire théâtre avant la fin de l’année 2023. La restauration de l’arche, dynamitée par ISIS, prendra deux ans. Le temple de Bel, datant du Ier siècle après J.-C., et d’autres infrastructures historiques seront restaurés. Les archéologues sont déjà à la recherche de sources de financement.

Quelqu’un devrait passer un coup de fil à la NDB à Shanghai.

Bien sûr, la restauration de la Syrie dans son ensemble est un défi énorme. On pourrait commencer par faciliter la tâche des entreprises syriennes et abolir les taxes nationales.

La Russie et la Chine peuvent aider en mettant en place une structure pour acheter les produits syriens, avec un contrôle de qualité uniforme, et les vendre sur leurs marchés, allégeant ainsi le fardeau bureaucratique qui pèse sur les épaules du travailleur et du commerçant syrien moyen. Les Russes pourraient également échanger des produits syriens contre du blé et des machines agricoles.

Des solutions sont possibles. La restauration est à portée de main. La solidarité de la Majorité mondiale, en Syrie, devrait être en mesure de battre à plate couture l’Empire du chaos, du pillage et du mensonge.

Pepe Escobar

Article original en anglais : Syria: a tale of plunder and resurrection, The Cradle, le 31 juillet 2023.

Traduction : Réseau International

La source originale de cet article est The Cradle

Copyright © Pepe Escobar, The Cradle, 2023

Articles Par :Pepe Escobar

