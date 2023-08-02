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#رنيه_قينو

رنيه قينو RENÉ GUÉNON، أو الشيخ عبد الواحـد يحي – بعـد تبنيـه العـرفـان الإسلامي – هـو ميتافيزيقي فرنسي الأصل، مصري التجنّس، ولد ببلدة بلوا BLOIS الفرنسية في 17 صفر 1304هـ، الموافق لـ : 15 نوفمبر / تشرين الثاني 1886م، في أسرة كاثوليكيـة مـن البرجوازية العقارية العريقة، تشكل كتاباته، التي بلغت سبعة وعشرين كتـابا، نشر منهـا سبعة عشر في حياتـه وصـدرت العشر الأخـر بعـد انتقاله – رحمـه الله – إلى جـوار ربه في 28 ربيع الأول 1370هـ الموافـق لـ: 7 جانفي يناير 1951م بالقاهرة، منظومـة شـرحيـة دقيقـة وفريدة من نوعها لمختلف الجوانب المذهبية لما يسميه بـ الملة الأصلية»، وهي الأسس والحقائق المجردة التي يعتبر السعي إلى اكتسابها القاسم المشترك بين جميع التراثيات الروحانية التلقينيـة المنتشرة عـبـر قـارات عالمنـا ومختلف أحقابـه التاريخية. وانطلاقـا مـن هـذا المحور، عمـل قـينو أيضا، عبر جـزء مـن كتاباتـه تـلـك، عـلى انتقـاد وفضـح انحرافـين أساسيين عـلى 《المـلة الأصلية》، وهمـا الحداثـة ومـا تحمـلـه مـن فردانيـة وماديـة وتنكر لحقيقـة الإنسان الروحيـة ولمـا يسميه ب 《الميتافيزيقا الكليـة》، ثم التيارات شــبه الروحيـة المبتدعة، غير المتصلة عبر سلاسـل حقيقيـة بالمراكـز الأصيلة للتلقين الروحاني والتعليم الميتافيزيقي.

المصدر:

أ. محمد العتبي، من مقدمة كتاب:

رنيه قينو، الميتافيزيقا الشرقية: المعرفة بما فوق الطبيعة في الشرق، ترجمة وتعليق: عبد الباقي مفتاح، ط1، المكتبة الفلسفية الصوفية، الجزائر، 2019، ص 9.