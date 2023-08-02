المنصف الزناد…..كما عرفته

يوم عيد الاضحى لعام 1966:نجيب خضر مهندس كمياوي من قربة ثم مهندسان ايرانيان لا أذكر أسماءهما ثم أحمد المناعي ف المنصف زناد

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تعرفت علي المنصف الزناد في أكتوبر من سنة 1965 في مدينة نانصي بشرق فرنسا. قبل ذلك قضيت سنتين في كلية العلوم بقرونوبل ثم تطوعت لتدريس الرياضيات في معهد عمارة رشيد بالجزائر وعلى اثر ذلك شاركت في مناظرة الدخول الى »المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بنانصي » وقد نجحت واستطعت أن أحصل على غرفة في البيت الجامعي المسمى « فان دوفر » حيث التقيت بالمنصف واخرين من التونسيين.

كان المنصف جاري في المدينة الجامعية « فان دوفر » بل كنا في نفس الطابق. المنصف جاري في تونس أيضا فهو من مدينة المنستير وهي مدينة محببة لي لأسباب عائلية فجدتايا من أبي وأمي أصيلتا المنستير. وانها لظاهرة غريبة جدا اكتشفتها متأخرا وهي أن كثيرا من رجال الوردانين متزوجين من المنستير على الرغم من أن الأخيرة مدينة والأولى قرية ريفية مع هو معروف من طباع سكان هذه وتلك.

النشاط الاجتماعي

أعداد التونسيين والمغاربةفي مدينة نانصى قليلة أيامها وأغلبهم من الطلبة والأغلبية هم جزائريون ومن العمال وأغلب المهاجرين الجزائريين أميون.

وقد لمست ذلك في أول زيارة لي لمركز رفع الامية. كان هناك مركزان من هذا النوع في نانصي كما في كل المدن الفرنسية واحد تابع للتيار المسيحي واخر للتيار الاجتماعي الليكي. دعاني أحد الطلبة المسيحيين لزيارة مركزهم ولا زلت أذكر فرحة العمال الجزائريين أن جاءهم واحد من بني عمومتهم ليساعدهم على هم الزمان

تطوعت مع المجموعة لإعطاء دروس لرفع الامية بل تجاوزت ذلك…. فقد كانت فرصة لي لأدخل في حوار فكري ديني مع الطلبة المسيحيين. وحدث أن دعيت ليلة لأعطاء محاضرة عن الإسلام كما أعيشه في مدرسة لاهوت كاطوليكية واستمر حواري مع المسيحيين بالمراسلة سنوات طويلة بعد رجوعي الى تونس.

سنة 1966

من الصعب على الانسان أن يتصور مدى أسى بل حزن المسلم يوم عيده كما في يوم عيد المسيحي فهو لا يحتفل بعيده لفقدان الاجواء الجماعية ولا يحتفل بالعيد المسيحي لأنه لايدعى اليه. في عيد الاضحى لسنة 1966 اتفقت مع المنصف وأحمد صفر وهشام الاصرم وبعض الطلبة الايرانيين الذين جاءوا الى نانصي للدراسة في ّمدرسة المياه والغابات » وكانت الوحيدة في فرنسا وبعض الطلبة الاخرين من تركيا والمغرب ومصر….أن نحتفل بعيد الاضحى.

.وقد طلبنا ترخيصا من مدير البيت الجامعي الذي رحب بالفكرة ومنحنا استعمال المطبخ وكل الماعون الازم للطبخ والصحون والمعالق وكل اللوازم ومنحنا استعمال غرفة للصلاة وعلى ذكر الصلاة لابد من ملاحظة. كان معنا طالب هندسة مصري اسمه ابراهيم وكنت أتصور أن أغلب المصريين قد مروا بجامع الازهر فدعوته ليؤمنا ولم يرفض… ولأسف تبين أنه لا يحفظ حتى قصار السور..

الجمعية...اتفق بعض أفراد المجموعة أن نؤسس جمعية لمسلمي شرق فرنسا وتم ذلك واخترنا لها رئيسا السيد محمد بن كروم وهو فرنسي من أصل مغربي ومن أعيان نانصي وكنت أنا كاتبها العام .وقد لاقيت ضابط الامن الذي كان من أصل جزائري.

في ذلك الزمان لم يكن بامكان الاجانب ترأس جمعيات ولم يقع تحوير قانون 1901 الا بتولي متراند الرئاسة في عام 1981.

أفضل ما قدمه متطوعو الجمعية للعمال كان في تقديم الدروس وبالخصوص في مساعدة من يحتاج منهم للمساعدة على ارسال حوالاتهم المالية الى الجزائر في نهاية الشهر

كل الذين شاركوا في الأحتفال أصبحوا أطباء ومهندسين وخبراء كبار في اختصاصاتهم ورجعوا الى أوطانهم والوحيد الذي استقر في نانصي هو الصديق منصف زناد وقد طلبت منه سحب ملف الجمعية من البرفكتور لأذكرها بدقة في مذكراتي ومن الغريب أنه لم يجد لها أثرا. د

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Critiques (3), citations (13), extraits de De la 25ème heure à l’heure éternelle de Constantin Virgil Gheorghiu … La Vingt–cinquième heure (1967)