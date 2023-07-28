الوردانين في أعقاب مظاهرة سوسة ليوم الثلاثاء22جانفي 1952ء

تنبيه :

لست بالمؤرخ ولا أدعي كتابة التاريخ وانما أكتب ذكريات طفل عاش تلك الفترة التاريخية لا كمتفرج أو ملاحظ محايد وانما كطفل متحمس ومؤمن وملتزم بما كان يحدث فيها.

. مظاهرة سوسة أدت الى استشهاد ستة عشر شابا ومنهم أربعة شبان ورادنية

وتسببت في عشرات الجرحى وفي حملة واسعة من الايقافات والاعتقالات شملت المئات في ربوع الساحل بأكمله. ومن أسباب اتساع ذلك القمع مقتل الكولونيل دوراند في هذه المظاهرة وهو الضابط الأعلى رتبة الدي قتل على طول معركة التحرير

خيم الحزن أشهرا على الوردانين ففي ذلك الربيع تأجلت أغلب الاعراس فمن العيب أن يفرح الانسان وجاره حزين. فى السنوات التالية وحتى الاستقلال الداخلي سنة 1955 كانت الاعراس تتم في صمت بلا طبال ولا زكار ودخلة العريس تتم بالاناشيد الدينية والوطنية ولعل مظاهر الفرح الكبرى والوحيدة تتمثل في مبارزات القراش وهو صراع بين العزاب والحمام الجماعي والطعمة. ..

تغيرت أشياء كثيرة في القرية وبالخصوص في تصرفات الناس ومعاملاتهم وحتى في لغتهم ومزاجهم. الشهداء لم يدفنوا في الجبانة مع بقية الموتى فقد اقتضت العادة أن يدفن الميت بالقرب من والده أو أمه أو أحد أقاربه, بالنسبة للأربعة المونى الجدد اختار أولي الامر أن يدفنوهم مع بعضهم في مقبرة سموها مقبرة الشهداء يفصلها طريق جمال عن المقبرة التقليدية , هذه المقبرة وقع تسييجها وزرع أشجار فيها من الاشهر الاولى بينما ظلت المقبرة القديمة مدورة بالهندي لمدة عقود,

عودة الى الكولونيل وميلاد الأسطورة

الكولونيل دوراند أطلق عليه الرصاص في مدخل البلاد العربي مقابل الجامع الكبير قريبا من صيدلية جلول بن شريفة والذي جرح هو الاخر في هذه المظاهرات في تلك الايام

. لكن الذي قتل العسكري الفرنسي ليست الرصاصات وانما ضربه المبرح بالعصي من قبل ثلاثة متظاهرين. وصادف أن كان يوجد في اخر النهج (نهج فرنسا )ومقابل سوق الخضر في باب الجديد في تلك الايام منشر حطب وفلاق وفحم على ملك ورداني اسمه يوسف سطا . ,وهكذا ولدت الاسطورة التي عاشت عقودا من أن أولاد الوردانين هم الذين قتلوا الكولونيل (وان لم يكونوا هم فعصيهم).

التغييرات في العائلة

التغييرات طالت عائلتنا. أخي محمود سمي عون بريد وعوض البصطاجي المتقاعد البنزرتي أصيل المنستير. أخي لم يطول كثيرا في مركز البريد الأول الذي كان ضيقا. فهو عبارة عن غرفة تتوسط دار مدير المدرسة وأحد قسميها. لا أدري كيف وقع تحويل مركز البريد الى دار حنيني في محل استخرج من دار جدي فرحات. المحل كان أوسع من الأول بكثير وبقي هناك الى بداية الستينات.

مركز بريد الوردانين فيه موظف واحد هو القابض وعون التلفون وموزع البريد وهو الذي يأتي يوميا بشكارة البريد من الساحلين على بعد 6 كلم حيث تسلمها الحافلة القادمة من سوسة قبل أن تواصل رحلتها الى قرى ومدن الشط البحر

انتهاء بالمهدية.

المحل هذا كنا نسميه المخزن وهو في الحقيقة أوسع محل في الدار تستعمله النساء للأشغال المنزلية وبالخصوص للتكسكيس أيام التوازة أو للاستقبال النساء. في المدن ولدى العائلات الراقية يسمى عندهم المجلس. بعد فقدانهن المحل اضطرت النساء أي أمي وخالتي ناجية وأختي سعبدة وحبيبة للاستعمال السقيفة التي كانت في سعة المحل الأول..

والتنازل عن دارنا

لم يقتصر التغيير عند ذلك الحد. فقد تركنا دارنا في بئر زعبار التي بقي فيها أخي محمد وتحولنا الى دار حنيني. . ولقد حزنت لهذا الأمر لأني كنت المكلف بجلب الماء من بئر زعبار في كل يوم وها أن المسافة تبعد ثلاثة مرات لم أفهم سبب ذلك في البداية وبعد مدة أدركت أن دارنا وضعت تحت تصرف الفلاقة.

فعلى مدى حوالي أربع سنوات سوف تستضيف الدار واحدا أو أكثر من الفلاقة لكن المقيم الأكثر دوام هو » محمد الدّهماني مطير الدوبل– » وكان يأتي اليها أيضا أحمد الزين ومحمد الشتيوى

في دار حنيني . .

وقد أخذنا احدى الغرفتين القبليتين التي في الدار بينما أخذ أخي محمود الثانية. في غرفتنا الطويلة توجد سدة من خشب أنام في ركن منها وينام في الركن الاخر أمي وأبي.

وذات ليلة دخل علينا أبي يلهث ويتصبب عرقا كنت لا زلت مستيقظا لكن لا أتكلم أو أتحرك وحكى أبي لأمي أنه كان يجري وراء أخي محمد الذي حاول الالتحاق بالفلاقة. محمد كان عمره وقتها حوالي العشرين عاما.

في المناطق الجبلية في الشرق الغربي وفي الشمال كان الفلاق يطلع للجبل وفي الساحل حيث لا يوجد جبال الانضمام للثوار يترجم بالاختفاء ومن حين لأخر نسمع بأن فلانا تخبأ.

سنة 1952 انطلقت المقاومة المسلحة من أجل الاستقلال وتكونت مجموعة فلاقة الوردانين بقيادة حسن عبد العزيز. وسيصبح مركز بريد الوردانين أحد نقاط التجنيد حيث أن أخي محمود كان أحد أفراد الهيئة الثلاثية المشرفة على العملية وهم حسن موسى وعلي بلقاسم بن سالم ومحمود المناعي..وأتذكر أني حضرت حصتين من المفاوضات بين محمود المناعي و« متطوعين للأختفاء » هما محمد الجيلاني سعيدانة وحمزة الصغير منصور

كلام غريب

في كل مرة يدخل المترشح أو المتطوع وراء اليعداد-الكنتوار- ويدخل في حديث مطول مع أخي محمود … وشوشة وهمسات ووعود والتزامات وبعد أقل من ساعة يتم الاتفاق بين الطرفين.

وفعلا انضما الأثنان للمقاومة حتى النهاية وبعد الاستقلال دخل الأول سلك الحرس الوطني ودخل الثاني لسلك الأمن.

الوطني على الرغم من أنهما لم يحملا السلاح ولكن في المقاومة أدوار كثيرة.

من هو حسن بن عبد العزيز أو حسن الورداني؟