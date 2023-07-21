Nous ne voulons pas d’intervention étrangère en Syrie

! لا نريد تدخلا أجنبيا في سوريا. 04-11-

2011

تنطلق منذ بعض الوقت دعوات مختلفة المصادر من اجل تدخل أجنبي في سوريا بحجة التغيير وحماية المدنيين و تحقيق الديمقراطية والحرية .. الخ.أن الهيئة العامة لمناهضة التدخل الأجنبي في العالم العربي تدين كل تدخل أجنبي في الشؤون السورية الداخلية وتعتبر ذلك عدوانا على بلد عربي يستحق كغيره من البلدان أن يعالج مشاكله في داخل أراضيه وضمن السيادة الوطنية السورية. وإذ تدين الهيئة العربية محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون السورية فإنها تؤكد على حق الشعب السوري في التمتع بإصلاحات سياسية واقتصادية تكون مفيدة للشعب وللوطن في آن معا ولعل السوريين يدركون أن الإصلاح الذي يدعو إليه الأطلسي وجماعته هو ذلك الذي يشرع الأبواب السورية على مخاطر سقطت فيها كل الدول التي رضيت بان يكون الإصلاح عنوانا للخضوع لإرادة الأجانب ورغباتهم . الهيئة العربية لمكافحة التدخل الأجنبي في العالم العربي منسق الهيئة فيصل جلول ملاحظة تعريفية: انبثقت الهيئة العربية لمكافحة التدخل الأجنبي في العالم العربي عن عريضة ضمت 270 شخصية من كبار المثقفين العرب الذين شنوا حملة لا نريد جيوشا أجنبية في أراضي العرب. وفي سياق الحملة تم اختيار الهيئة ومنسقها على الشكل التالي. نضال حمد فلسطيني .. السويد جمال حلاوة فلسطيني… اسبانيا عبدالواحد هواش يمني… صنعاء عمرو صابح مصري…. القاهرة عبدالقادر بن قرينة جزائري… الجزائر فؤاد زيدان سوري… الامارات العربية المتحدة عبير عثمان سورية… دمشق هيام دربك مصرية…. القاهرة جميل هلسة اردني…. عمان طلعت رميح مصري… القاهرة عبدالاله فؤاد مغربي… اصيلة محمد حافظ يعقوب فلسطيني… باريس احمد مناعي تونسي… تونس فيصل جلول لبناني… باريس عبدالاله المنصوري مغربي… المغرب قر الرأي على أن يكون فيصل جلول منسقا لهذه ————

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