LES TRIBULATIONS DE DEUX BEDOUINS Mohamed Ahmed

Humour

(1é Partie)

« Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. »

ILS VENAIENT DE LOIN

Ils sont originaires de deux patelins du sud tunisien, difficiles à trouver sur la carte. L’un venait de Ketana à Gabès, l’autre venait de Zannouch, à Gafsa. Ils se sont rencontrés en octobre 1967 à l’Académie Militaire de Fondouk Djedid, où, ils ont été admis comme Élèves-Officiers.

Le bahutage (bizutage) qu’ils ont subi dans le cadre des traditions de l’école, la rigueur de la formation et la discipline imposée au quotidien ont forgé leur caractère et influencé leur comportement sans entamer leurs âmes de Bédouins.

DEUX FOIS POUR VOIR ‘PATTON’

Au mois de décembre 1970, l’Académie Militaire organise une manœuvre pour les élèves-Officiers, à l’issue de laquelle une longue permission du week-end leur est accordée.

Comme leurs familles sont éloignées, les deux élèves originaires du sud décident de rester dans la capitale. Ils « descendent » à Tunis et réservent une chambre d’hôtel, à prix modique, dans le quartier du centre-ville.

Ce week-end là, le célèbre film « Patton » est programmé à 21 h 00 à la prestigieuse salle du Palmarium. Après le dîner, les deux amis se présentent au guichet et achètent deux billets. Une fois installés dans leurs sièges, le film démarre sur un écran format cinémascope qui donne l’impression au spectateur d’être au milieu du champ de bataille.

Ce film impressionne par le rythme de l’action et par le bruit des bombes. Les deux amis, terrassés par la fatigue accumulée lors de la manœuvre, sont ramollis par le confort des sièges et la chaleur de la salle. Au bout d’un quart d’heure, Ils se laissent aller dans un sommeil profond, tout le long du film. Quand la « Fin » est apparue sur l’écran et que les lumières s’allument et les spectateurs se lèvent, les deux amis se réveillent et quittent la salle, un brin honteux d’avoir raté « Patton« .

Résolus de vouloir revoir le film en entier, ils ont acheté deux nouveaux billets… Pour la séance du lendemain.

LE CAVALIER DE SAUMUR ET LE SAPEUR D’ANGERS

À l’issue de la formation de base de Chef de Section Commando, les Élèves Officiers sont confrontés au choix d’arme, selon le classement de sortie. Les 4 ou 5 premiers choisissent généralement des Écoles d’Application à l’étranger.

Le reste de la promotion est orienté vers l’Application Infanterie, seule spécialité effectuée en Tunisie, à l’époque.

L’enfant chéri de Ketana choisit l’Arme Blindée Cavalerie, à la prestigieuse École d’Application de Saumur en France. L’enfant de Zannouch choisit l’Arme du Génie, à la célèbre École d’Application du Génie d’Angers. Saumur et Angers sont deux villes situées dans le département du Maine-et-Loire. Une heure de route les sépare. Cette belle région est réputée pour ses châteaux sublimes : les fameux châteaux de la Loire.

LA CULTURE DEVRAIT ADOUCIR LES MŒURS!

La proximité d’Angers a encouragé le « Cavalier de Saumur » à venir de temps en temps passer le week-end auprès de son camarade « Sapeur » et profiter de la « douceur angevine ».

À la fin du mois d’octobre, ils ont convenu de passer le week-end de la Toussaint à Angers et ont planifié la visite des musées de la ville. Angers est réputée pour être la capitale de la Tapisserie ancienne et contemporaine.

Ainsi, ils ont consacré toute la matinée du dimanche à visiter la collection de tapisseries la plus connue au monde :

– À la Galerie du Château d’Angers :

La « Tapisserie de l’Apocalypse », à thème religieux, est la plus ancienne (An 1380) et la plus longue (104 m) tapisserie répertoriée dans le monde.

– Au musée Jean Lurçat

La tapisserie contemporaine comprend le chef-d’œuvre du peintre Jean Lurçat, intitulé : « Le Chant du Monde », avec pour thème l’apocalypse nucléaire.

Cette tapisserie est créée entre 1957 et 1965. Elle comprend dix panneaux et s’étale sur une longueur de 80 m.

CURIOSITÉ CULINAIRE

Après la tournée des musées et le trop plein de culture, les deux amis décident d’aller déjeuner à la brasserie de la gare d’Angers, un célèbre resto. A peine attablés qu’une jolie serveuse en minijupe vient leur présenter le menu. Ils décident de sortir des sentiers battus culinaires, et choisissent un plat qu’ils ne connaissent pas, pour satisfaire leur curiosité. Il s’agit d’un steak Tartare, une spécialité de la région Maine-et-Loire, pensent-ils.

L’attente n’a pas été trop longue et la serveuse, gentille et professionnelle, ramène deux assiettes contenant chacune une galette de viande hachée rouge écarlate mélangée à du persil et à d’autres condiments, avec au milieu un jaune d’œuf. Le tout, cru.

Perplexes devant ce mets, ils se regardent un moment et commencent à chercher des yeux la serveuse. Celle-ci a remarqué de loin le malaise des deux clients. L’un d’eux suggère que le restaurant leur fournira, peut-être, avec quoi ils feront eux-mêmes la cuisson. Impossible ! dit l’autre.

STEAK FRITES

Plusieurs minutes s’écoulent, et les deux ‘boujadis’ se sentent réellement dans l’embarras. Enfin, la serveuse vient vers eux et remarque que les plats n’ont pas été entamés.

– Que puis-je faire pour vous, Messieurs ? dit-elle

– Pardon, Mademoiselle, ça se mange tout cru ? dit l’un

– Oui, Monsieur. Et, la serveuse qui a tout compris, leur dit : – Voulez-vous commander autre chose à la place ?

– Oui, Mademoiselle, disent-ils

– Deux steak frites, précise l’un d’eux.

Elle reprend gentiment les assiettes encore intactes. Une fois leurs steaks-frites avalés, ils payent et quittent la brasserie de la gare, bien embarrassés, mais contents d’avoir osé.

Le train pour Saumur est sur le quai, prêt à partir. Les deux « Bédouins » se saluent et se quittent en se disant :

Le week-end prochain à Saumur pour visiter le Cadre Noir…