Siwar Farhat nommée directrice générale de Sofrecom Services Maroc

Siwar Farhat était auparavant Directrice Générale de Business & Décision Tunisie, filiale du groupe Orange Business.

Depuis son arrivée dans le groupe Orange en 2001, Siwar Farhat a contribué au développement d’Orange et de Sofrecom en France et à l’international. Elle a occupé successivement les postes de Directrice de programme de transformation, Directrice de programme Offshore et de CEO de filiales d’Orange au Maroc et en Tunisie notamment. Elle a contribué à la création d’Orange Business Maroc en 2018 et à son développement. Elle est à l’origine de la création de Sofrecom Tunisie en 2011 dont elle a pris la direction jusqu’en 2016.

L’expérience de Siwar Farhat dans les environnements internationaux et de développement d’entités Offshore est un atout pour Sofrecom Services Maroc qui souhaite poursuivre son développement en tant qu’acteur de référence de la transformation numérique au Maroc et plus largement en Afrique.

