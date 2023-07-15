فاوسطو جيودتشي …كما عرفته–Fausto Giudice

Istanbul le 18 Mai 1998

في

شهر جانفي 1992 نشرت دار هرمطان في باريس كتاب المعارض المغربي واللاجئ السياسي في فرنسا مؤمن ديوري – من يملك المغرب – وهو الكتاب الذي جاء مباشرة بعد كتاب – صديقنا الملك – للكاتب الفرنسي الشهير جيل بارولت

وأتيا على ما تبقى من لمعان لصورة الملك المغربي ونظامه السياسي في الخارج.

نشر الكتاب تسبب في ارسال الكاتب الى المنفى في الغابون لكونه يتمتع باللجوء السياسي في فرنسا وهو ما أتار سخط المجتمع المدني وقيام مظاهرات غاضبة اضطرت السلطات الفرنسية للتراجع عن قرارها والسماح لمؤمن ديوري بالرجوع الى فرنسا.

وبالمناسبة نظمت دار النشر ندوة في فضائها المقابل لمكتبتها بنهج Les Ecoles قدم المؤلف فيها كتابه وأعقبه حوار ثري وشيق حول المغرب وأيضا حول حاضر المنطقة المغاربية ومستقبلها.

قدم الناشر المؤلف ثم قدم المؤلف كتابه ثم أعطيت الكلمة للحضور وفُتح النقاش العام. كنت المتدخل الثاني في هذا الحوار وطرحت إشكالية الحركات الإسلامية في المشهد السياسي للمنطقة ودعوت إلى ضرورة الاعتراف القانوني بها لإخراجها من سريتها ولكي يتسنى مراقبتها وتجنبا للأزمات الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التتبعات الأمنية والمحاكمات وتطرقت إلى وضع حركة النهضة في تونس وهو الموقف الذي ظللت أدافع عنه منذ الثمانينات بل حتى في نهاية السبعينات ذلك أنني عايشت ميلاد هذه الحركات وظهورها في المشهد السياسي والديني. عشت ذلك في تونس وأيضا في الجزائر حيث درست سبع سنوات من 1973 إلى 1979 في جامعة قسنطينة وأيضا في المغرب في بداية الثمانينات.

كنت قريبا من المنصة على يسار مؤمن ديوري أرقب القاعة وبدا لي أن طرحي قد لقي استحسان الحاضرين وجلهم من الفرنسيين والمغاربة.

وانبرى من وسط القاعة رجل هاجم طرحي ووجهة نظري دون أن يذكرني وراح في خطاب معادي لكل اعتراف قانوني بهذه الحركات وعبر عن واجب مقاومتها بكل الأساليب والطرق وهو ما سيصطلح عليه لاحقا بالخطاب الاستئصالي الذي ساد فعلا على مدى عقدين كامل المنطقة.

وعندما انتهت الندوة سألت عن المتدخل الهمام فقيل لي انه خميس قسيلة الملحق الاجتماعي بالسفارة التونسية في باريس.

ولاحظت وجود كثير من الحضور المساندين لموقفي وبالخصوض رجل وامرأة عبرا عن ذلك بصراحة. وقد خرجت معهما وهما فاوسطو جيوديشي الكاتب الايطالي والصحفية الجزائرية الفرنسية رابحة عطاف….

لم أتواصل كثيرا مع رابحة عطاف فقد نشرت لي بعض النصوص القصيرة في مجلة ّ أكتيال ّ

» حيث كانت تعمل ثم غابت عن الساحة لسنوات عديدة وقد تزوجت بمصري أخذها معه الى مصر. عندما رجعت الى فرنسا بعد سنوات عديدة تبدلت كثيرا بأفكارها وحتى بهندامها . وقد برزت القطيعة الفكرية بيننا يوم تدخلت في

حوار سياسي-تاريخي بينى وبين فرنسوا بورقات بخصوص سوريا ورأيتها تساند بورقات والمعارضة السورية.

فاوسطو

من الوهلة الاولى ومن نقاشي الاول معه ظهر فاوس

طو على حقيقته فهو مناضل يساري بل حتى من أقصى اليسار ومن

زمن بعيد وقد ظهر ذلك في كتاباته الكثيرة من كتب ومقالات وم ورموزه الفكرية والسياسية ومرجعياته الثقافية: ف شخص يقر بأن ليس له من زعيم الا زباتا وقد أسس كثيرا من الجمعيات ولعل الاولى كانت: جمعية زباطا للتحرر الا

جتماعي …من اليوم الاول التقينا على التعاون على كشف طبيعة هذا النظام ومساندة المظلومين والدفاع عن المساجين مهما كانت انتماءاتهم السياسية. كان فاوسطو يعلم أن أغلب هؤلاء من الاسلاميين الذين لا يلتقي معهم ولكنه قبل بذلك. استمر تعاوننا لمدة سبعة عشر سنة وسأذكر بعض المحطات الكبرى لتعاوننا

1- في شهر أكتوبر 1994 عرفني بفرنسوا جاز مدير نشر لا دكفارت الذي نشر كتابي « العذاب التونسي » قي شهر فيفري 1995

في شهر ماي 1997بعد الاعتداء علي للمرة الثانية والاعتداء الاول على المنذر صفر سنة 1996 نظم فاوسطو أول وقفة احتجاجبة أمام بوتزاريس مقر التجمع الدستوري الدمقراطي في باريس وفي الاسابيع التالية نظم أول مسيرة بين جامعة

جوسيو وساحة لباستيل

في عام 2008 أسسنا معا جمعية دولية اسمها تلاكسكالا للترجمة وتوليت رئاستها ولكني انسحبت منها بسرعة

فاوسظو …رجل ذكي مقدام وصاحب مبادرة وهو من المناضلين الاوفياء لفلسطين