Comment le Mossad a finalement franchi les lignes rouges de la Turquie

Autrefois partenaires de partage de renseignements, l’agence d’espionnage notoire d’Israël, le Mossad, fait maintenant face à une réaction massive de la Turquie pour avoir violé sa souveraineté et infiltré son arène de sécurité nationale.

Par Hassan Illaik (revue de presse : The Cradle – 5 Juillet 2023)*

Dans une série d’opérations secrètes s’étalant sur les deux dernières années, l’Organisation nationale du renseignement de Turquie (MIT) a sans relâche dénoncé les réseaux d’espionnage israéliens opérant sur le sol turc. La révélation la plus récente du 3 juillet, marquant la quatrième rafle d’agents israéliens depuis octobre 2021, met en évidence un changement significatif dans la dynamique de la coopération en matière de sécurité entre Ankara et Tel-Aviv.

Pendant des décennies, les services de renseignement turcs et le Mossad – le service de renseignement étranger d’Israël – ont bénéficié d’une entente tacite, permettant aux agents du Mossad de naviguer librement sur le territoire turc . Cet arrangement reposait sur une alliance politique entre les deux pays. Cependant, ces dernières années ont été témoins d’une transformation spectaculaire, alors que l’attention du Mossad à l’intérieur de la Turquie est passée de la poursuite des adversaires d’Israël à l’échelle mondiale au recrutement de citoyens turcs comme agents secrets.

S’adressant à The Cradle sous couvert d’anonymat, les responsables de la sécurité turque ont déclaré que le recrutement de citoyens turcs par des agents du Mossad représente une violation importante de la sécurité nationale de la Turquie. Les implications d’une telle violation sont considérables, fournissant au Mossad un accès à des informations sensibles sur la sécurité, les capacités militaires et la situation économique de la Turquie. Cette décision ouvre également la porte à d’éventuelles opérations secrètes sur le sol turc, posant une menace directe à la souveraineté de la Turquie.

Les mêmes sources révèlent qu’il y a plusieurs mois, les services de renseignement turcs ont contacté diverses agences de sécurité impliquées dans la lutte contre l’espionnage israélien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du monde arabe, à la recherche d’un échange d’informations pour démanteler les réseaux d’agents du Mossad. La collaboration s’est étendue à des pays d’Asie occidentale, indiquant la gravité de la situation et la détermination d’Ankara à faire face à la menace croissante.

Arrêter les fantômes

En mai de cette année, les services de renseignement du MIT ont révélé le démantèlement d’un réseau du Mossad qui recueillait principalement des renseignements sur les Iraniens et les Palestiniens résidant en Turquie. Initialement, certains observateurs ont lié l’incident aux élections présidentielles turques, suggérant une décision stratégique du futur vainqueur , le président Recep Tayyip Erdogan, pour recueillir le soutien populaire. Cependant, des sources de sécurité intimement liées aux services de renseignement turcs rejettent ces spéculations, soulignant le démantèlement des anciennes cellules du Mossad en décembre 2022 et octobre 2021.

Ces cellules d’espionnage visaient à collecter des informations sensibles, en se concentrant principalement sur les étudiants palestiniens qui pourraient potentiellement travailler dans des domaines liés à la défense à l’avenir, ainsi que sur des personnalités et des entreprises iraniennes influentes. L’infiltration du Mossad dans le domaine des « enquêtes spéciales », un secteur profondément apprécié par les services de renseignement turcs, était particulièrement préoccupante. Cette brèche a frappé au cœur de la souveraineté de la Turquie, fournissant au Mossad une infrastructure pour compromettre la sécurité et les intérêts turcs.

La dernière répression des réseaux du Mossad illustre les résultats d’un effort hautement coordonné entre les services de renseignement turcs et les agences alliées. Le journal turc Daily Sabah, connu pour ses penchants pro-gouvernementaux, a révélé que le réseau comprenait des individus de nationalités turque, libanaise et syrienne.

La publication présentait des photographies de sept individus appréhendés, affirmant qu’ils faisaient partie d’un « réseau fantôme » plus large de 56 personnes liées à neuf cellules du Mossad. Le réseau avait employé des tactiques trompeuses, créant de faux sites Web se faisant passer pour des services d’emploi tout en accumulant discrètement les CV de recrues potentielles.

La ligne rouge : recruter des espions étrangers en Turquie

Ce qui est remarquable, selon le journal, c’est qu’un certain nombre de ces espions avaient auparavant effectué des missions pour le Mossad à Beyrouth, au Liban et en Syrie – à Alep et dans la banlieue de Damas. Ils ont recueilli des informations sur un certain nombre de responsables militaires du mouvement de résistance libanais Hezbollah et identifié l’immeuble dans lequel l’un d’eux vit dans la banlieue sud de la capitale libanaise.

Cette information, qui a été divulguée par la sécurité turque, semble être un message politique adressé à la fois au Hezbollah et à Israël, déclare un responsable de la sécurité régionale étroitement lié aux Turcs : Un message positif à la résistance libanaise, et un message négatif à Tel-Aviv. Essentiellement, un avertissement sévère que si le Mossad outrepasse l’intérieur du territoire turc, Ankara révélera des données supplémentaires sur les efforts des services de renseignement israéliens contre le Hezbollah.

En général, la Turquie réprime les opérations de renseignement régionales lancées sur et depuis ses territoires. En février 2022, les services de renseignement turcs ont démantelé une cellule d’espionnage qui travaillerait pour les services de renseignement iraniens et qui, selon eux, prévoyait de mener une opération de sécurité contre un homme d’affaires israélien. Ankara a également annoncé la répression des réseaux d’espionnage russes.

Ce faisant, la Turquie envoie un message à « tous ses alliés qu’elle ne leur permettra pas de transférer leurs conflits sur son territoire », a déclaré la source de la sécurité régionale à The Cradle .

D’autres estiment cependant que les révélations répétées sur le démantèlement des réseaux du Mossad reflètent une tendance politique encore balbutiante dans les services de sécurité turcs. En substance, les «bonnes» relations politiques et les excellentes relations commerciales entre Ankara et Tel-Aviv ne s’appliquent plus à leurs relations de renseignement.

Selon des responsables liés au renseignement turc, les relations entre ce dernier et le Mossad ne sont plus aussi chaleureuses qu’elles l’étaient avant qu’Hakan Fidan ne devienne le chef du renseignement turc. Fidan – aujourd’hui ministre des Affaires étrangères de Turkiye – était resté attaché à une position de neutralité entre Israël et ses ennemis, bien qu’il soit plus enclin à sympathiser avec ces derniers.

Les responsables de la sécurité affirment que les services de renseignement turcs ont longtemps ignoré les avertissements de leurs homologues arabes selon lesquels le Mossad tentait de recruter des Libanais, des Syriens, des Palestiniens et d’autres sur le sol turc. Mais Fidan a commencé à prendre en compte ces informations, selon des sources arabes du renseignement, ce qui a maintenant incité les services de renseignement turcs à agir.

Espionner les Palestiniens en Turquie

Ankara avait précédemment demandé au mouvement de résistance palestinien Hamas de limiter ses activités sur le territoire turc, une décision qui n’a pas réussi à apaiser le Mossad. Les agences de renseignement israéliennes ont depuis longtemps exprimé leur malaise quant aux domaines d’études poursuivis par un nombre important d’étudiants palestiniens dans les universités turques, notamment l’ingénierie mécanique, l’ingénierie aéronautique et l’informatique.

Les préoccupations concernant les étudiants palestiniens inscrits dans des domaines spécialisés STEM dans les universités turques ajoutent une autre couche de complexité à la relation Ankara-Tel Aviv. Alors que la fourniture par Turkiye de bourses gratuites à quelque 600 étudiants palestiniens vise à promouvoir l’éducation et les opportunités, les agences de renseignement israéliennes craignent que ces spécialisations ne soient exploitées à des fins militaires par les factions de la résistance palestinienne. La surveillance de ces étudiants et individus accusés de soutenir la résistance palestinienne complique encore la délicate dynamique entre les deux pays.

L’avenir des relations Ankara-Tel Aviv est incertain

Des sources sécuritaires turques informent The Cradle que des agents du Mossad surveillent activement certains étudiants palestiniens tout en gardant un œil sur les associations et les individus accusés par les États-Unis et Israël de soutenir la résistance palestinienne. Cependant, les activités du Mossad en Turquie vont au-delà de la simple collecte de renseignements, avec un accent évident sur l’identification des menaces potentielles aux intérêts israéliens.

L’étendue des activités du Mossad dans le pays soulève des questions sur l’avenir des relations politiques Ankara-Tel Aviv, qui ne sont actuellement pas à leur niveau optimal, malgré la reprise complète des relations l’année dernière. Alors qu’un responsable proche du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir à Ankara suggère que « le temps révélera la réponse », la dénonciation répétée des espions du Mossad et de leur mission contre les adversaires d’Israël envoie un message politique clair.

La Turquie indique clairement à Tel-Aviv que toute nouvelle ingérence dans sa sécurité nationale mettra les relations à rude épreuve, ce qui pourrait conduire à une nouvelle détérioration des relations. Ce résultat potentiel pose un défi important à l’État d’occupation, en particulier alors qu’il cherche à réajuster sa stratégie géopolitique au milieu d’une nouvelle ère de connectivité en Asie occidentale impliquant la Russie et la Chine.

*Source : The Cradle – Traduction Google

