Biden dit qu’Assad doit partir !

Publié par: Connor Freemanle: 08 juillet, 2023Dans: A La Une, ACCEUIL, Actualité, Actualité_Ameriques, Actualité_Moyen_Orient, Géopolitique

ImprimerEmail

Alors qu’il était en campagne électorale, le président Joe Biden s’est entretenu avec des « activistes syro-américains » favorables à un renforcement des sanctions contre le pays ainsi qu’à un changement de régime à Damas, lors d’une soirée privée de collecte de fonds dans le Maryland le mois dernier. Selon l’éditorialiste néoconservateur Josh Rogin – l’un des protégés de Bill Kristol – Joe Biden a dit à ces partisans d’un changement de régime que, entre autres choses, Assad devait partir. Josh Rogin affirme que ces militants « ont profité de leur audience avec M. Biden […] pour l’implorer de faire davantage pour s’opposer » au président syrien Bachar el-Assad.

Par Connor Freeman

Alla Tello, une Américaine d’origine syrienne du Massachusetts, a déclaré à M. Biden qu’ »Assad doit partir », ce à quoi le président a répondu « Je suis d’accord ». Ce cri de ralliement a été lancé pour la première fois en 2011, lorsque l’administration de Barack Obama a commencé à lancer sa sale guerre contre Damas, une tentative de changement de régime qui a finalement échoué mais qui a été extrêmement sanglante.

Les militants affiliés à Al-Qaïda et les combattants de l’État islamique ont mené une guerre contre le peuple syrien et son gouvernement qui, selon les estimations, a causé la mort de plus de 500 000 personnes. Les forces terroristes qui ont mené à bien cette tentative ratée de changement de régime ont souvent été soutenues par la CIA et ses alliés, notamment les Britanniques, les Français, Israël, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar.

En conséquence, la Russie maintient une présence militaire significative en Syrie, étant intervenue à la demande d’Assad en 2015 pour aider à repousser ISIS et les éléments d’Al-Qaïda qui faisaient des ravages. L’Iran et le Hezbollah sont également venus en aide à Damas. M. Tello a demandé à Washington de faire davantage pour « aider le peuple syrien à se libérer de l’emprise » d’Assad, de Téhéran et de Moscou. M. Biden a répondu : « Je ne peux pas vous le promettre, mais je ferai de mon mieux » », a-t-elle déclaré à M. Rogin.

« Ces militants m’ont dit qu’il était encourageant de constater que M. Biden semblait non seulement se préoccuper profondément du sort des Syriens, mais aussi vouloir en faire plus », écrit M. Rogin. Ces propos sonnent creux car, depuis des années, Tel-Aviv largue des bombes sur la Syrie presque toutes les semaines. L’année dernière, le Wall Street Journal a rapporté qu’une grande partie de ces raids aériens étaient menés avec la coordination de l’armée américaine. Les Israéliens affirment que leurs frappes aériennes constantes sont destinées à contrer les forces iraniennes dans le pays, bien qu’elles ciblent et tuent régulièrement des soldats syriens et des civils, ainsi que des aéroports et d’autres infrastructures civiles. Cette année, à la suite d’un tremblement de terre dévastateur qui a tué des milliers de Syriens, l’aéroport d’Alep – qui était un canal vital pour l’aide – a été bombardé à trois reprises et rendu inopérant par l’armée de l’air israélienne.

Au cours des dernières décennies, M. Biden était connu comme « l’homme d’Israël à Washington » dans le contexte de l’apartheid. Depuis qu’il est devenu président, il a affirmé avec force que les liens entre les États-Unis et Tel-Aviv étaient « profonds comme de l’os », notamment à la suite de l’assassinat par l’armée israélienne d’une journaliste américaine, Shireen Abu Akleh. En mai, le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, s’est vanté d’avoir doublé les frappes aériennes en Syrie depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu en décembre dernier. Israël aurait bombardé la Syrie au moins 19 fois rien que cette année. « Nous devons sauver Idlib », a déclaré à M. Biden Muhammad Bakr , le mari de Mme Tello. Cette province du nord-ouest est contrôlée depuis des années par des affiliés d’Al-Qaïda en raison de la politique de Washington. Même le faucon Brett McGurk, l’ancien envoyé anti-ISIS sous Obama et Trump, a admis en 2017 que « la province d’Idlib est le plus grand refuge d’al-Qaïda depuis le 11 septembre. » McGurk est maintenant le principal responsable de Biden pour le Moyen-Orient au sein du Conseil de sécurité nationale.

« S’il vous plaît, sauvez Idlib, Monsieur le Président », a plaidé Ghbeis, ce à quoi Biden a répondu « Je vous entends, mais je ne peux pas envoyer de soldats américains en Syrie. » Washington a actuellement environ 900 soldats déployés illégalement dans l’est de la Syrie, soutenant les FDS dirigées par les Kurdes, et occupant environ un tiers du pays, où les forces américaines contrôlent la plupart des ressources en pétrole et en blé de la Syrie. Ce n’est pas la première fois que M. Biden oublie que des forces américaines sont engagées dans des combats en Syrie et qu’elles larguent des bombes.

Comme l’a admis le général Michael « Erik » Kurilla, commandant du CENTCOM, la présence indésirable des troupes américaines devient de plus en plus dangereuse, car il y a eu de nombreux contacts rapprochés avec les forces et les avions russes, ainsi que des dizaines d’attaques menées par des groupes apparemment soutenus par l’Iran.Néanmoins, M. Biden ne réduit pas les niveaux de troupes, mais une autre base est en cours de construction dans la province septentrionale de Raqqa.

En fin de compte, ces soi-disant activistes de la collecte de fonds du Maryland militaient pour une politique de sanctions plus belliqueuse visant à contrecarrer le réalignement régional qui a eu lieu cette année, à savoir la normalisation des relations entre Riyad et Damas et le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Les voisins de la Syrie, y compris ses anciens adversaires, ont largement accepté le fait qu’Assad n’ira nulle part. Cependant, l’administration de M. Biden s’oppose à ces mesures visant à faire revenir Assad du froid et, à la suite de la décision de la Ligue arabe, a imposé de nouvelles sanctions à la Syrie.

Selon M. Rogin, ces militants ont insisté pour que « la Maison Blanche soutienne publiquement un projet de loi bipartisan intitulé Assad Regime AntiNormalization Act (loi contre la normalisation du régime d’Assad), qui durcirait les sanctions contre toute entité aidant le régime d’Assad ».

Après plus d’une décennie de guerre brutale, la reconstruction de la Syrie coûtera, selon les estimations, entre 250 et 400 milliards de dollars. Le secrétaire d’État Antony Blinken, le plus haut diplomate américain, a clairement indiqué que l’administration était a clairement indiqué que l’administration était absolument déterminée à « s’opposer à la reconstruction de la Syrie » en l’absence d’un changement de régime. À cette fin, Washington applique depuis des années un régime de sanctions sévères à l’encontre de la Syrie en utilisant la loi bipartisane Caesar Act, une loi qui peut cibler toute personne ou entité de toute nationalité qui tente de faire des affaires avec le pays déchiré par la guerre. Ces sanctions visent délibérément les secteurs de l’ingénierie et de la construction du pays.

En conséquence, la population civile a été dévastée. Selon Alena Douhan, rapporteur spécial des Nations unies sur les mesures coercitives unilatérales, qui s’est rendue en Syrie pendant douze jours l’année dernière, les sanctions « portent gravement atteinte aux droits de l’homme et empêchent tout effort de redressement rapide, de reconstruction et de remise en état ». Elle a ajouté que « 12 millions de Syriens sont confrontés à l’insécurité alimentaire » et que « 90 % de la population syrienne vit actuellement dans la pauvreté », avec un accès limité à la nourriture, au logement, à l’eau, à l’électricité, aux soins de santé, au chauffage, à la cuisine, au carburant et au transport.

À propos de Connor Freeman

Connor Freeman est rédacteur en chef adjoint et rédacteur au Libertarian Institute, où il s’occupe principalement de politique étrangère.

Il coanime l’émission Conflicts of Interest.Ses écrits ont été publiés par des médias tels que Antiwar.com et Counterpunch, ainsi que par le Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Il a également participé à Liberty Weekly, Around the Empire et Parallax Views.Vous pouvez le suivre sur Twitter @FreemansMind96

The Libertarian Institute – Antiwar.com