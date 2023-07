La TUNISIE, ACCUSÉE de HAINE ETHNIQUE , via SFAX , c est du ZEMMOUR ?

, NON ! « Le MONDE « ! ( AD )

Ce matin , de ce Vendredi 7 Juillet , très tôt , vers 5 h 30 , j ai lu sur Internet cette phrase en tête d un article : « La HAINE ETHNIQUE , déferle sur la Ville tunisienne de Sfax …contre les candidats africains à l Exil , issus des pays de l’ Afrique Noire « … Mal réveillé , j ai cru un instant , à un dernier propos , devenu racisme professionnel , de Eric Zemmour . Pour me rendre , vite compte , que cet écrit est du Journal , quotidien français , Le Monde , référence mondiale de qualité , sérieux , bien pensant , crédible . Et que son auteur est un Vieux routier , de plus de 20 Ans d écrits , Rédacteur en Chef adjoint du Service Étranger du même journal

Le Monde , n écrit pas n importe quoi ! . Ses mots sont très souvent ciselés , réfléchis , mesurés ! , et rien n est écrit à la légère , d ou cette réputation d un journal devenu « Institution « Pub ! Mais le mot HAINE ETHNIQUE , faute de dire raciale !, n est pas un mot innocent , d autant plus il n est pas attribué à un simple individu mais à toute une collectivité , ce qui pouvait faire penser que toute la Tunisie est , ou est devenu raciste ! ....

Je ne voudrais pas douter de sa réalité , vraie , fausse , exagérée ou pas . Et Frédéric Bobin , son auteur , connaisseur du pays , est libre , sérieux , de ses écrits . Et la , article , sous fourme d Analyse , et non chaleur d Un écrit en transmission directe …

Oui , vrai , la Tunisie , val mal , vit actuellement en diverses souffrances , ensablée , appauvrie , et pour les plus simplistes ou de mauvaise foi , « la Tunisie , depuis le 25 Juillet 2021 , serait passée des lumières de la Démocratie , ( sic ) pour s engouffrer jours après jours dans les ténèbres de la Dictature ( re sic ) … « Bien que n ayant aucune , aucune sympathie , pour la situation politico- économique actuelle , je voudrais oublier , qui , durant les « Libertés « à envoyé la Tunisie , au gouffre , et revenir , seulement au mot HAINE …

Le prestigieux Le Monde , l aurait il écrit récemment , HAINE ETHNIQUE . visant toutes collectivités , durant les derniers évenements , autrement plus mega dangereux , qui ont mis en feu , réel, deux centaines de villes françaises suite à la mort du jeune Nahal .? Et dégâts comptant en centaines de millions d euros … » Guerre civile « propos exagérés , selon journaux étrangers opposant qui et qui ?

Passons …Le MOnde , l a t il jamais attribué , mot HAINE , à Israël …durant toutes les décennies de ses occupations , destructions . Les derniers , cette semaine à Jenine , en territoires occupés , ou d énormes quartiers de camps de …réfugiés , dans leur propre pays ! furent détruits , ravagés ´ incendiés , et 12 morts . Haine ? , non c est un mot sûrement interdit ...

Bon , excusez moi , je prend le mauvais exemple ! Israël , on ne doit pas y toucher . L ´ Elu de Dieu , et sous protection Américaine , reste au dessus des Lois . L ´ Exception … Et sûrement ménagé par le choix des mots

Plus terre-à-terre , Le Monde a t il jamais traité les collectivités , voisines de Tunisie , l’ Algérie ou Maroc , de HAINE ETHNIQUE ? . Le Monde n Est ni dupe , ni abruti . Il sait où commencent les lignes Rouges . Cela n a jamais empêché ce prestigieux journal de références d écrire des papiers très critiques vis à vis de l Algérie ou le Maroc , non exempts de problèmes et difficultés , comme c est le cas actuel en Tunisie . Mais rarement d une façon continue , systématique . Ce n est pas le contenu de chaque article qui pose problème , mais le nombre !

Le Monde en a écrit , 16 , si j ai bien compté en minimum, durant l ensemble du mois de Juin 2023 ! . En a t il, jamais , consacré autant à Israël , Algerie ,Maroc , en temps de Paix mitigée ? Oui la guêpe n est pas folle , et sait se retenir quand il y a danger de toucher à d autres dangers .

Le Monde depuis sa re création , succédant après la 2 eme Guerre Mondiale a « Le temps « De Gaulle re autorisant sa re apparition , dans le même immeuble , au 5 Boulevard des Italiens , a posé à Hubert Beuve Merry , une réelle belle conscience , deux idées forces : 1 ) Liberté totale d écrire , de critiquer , d analyser , notamment sur le plan intérieur 2 ) de ménager les intérêts supérieurs de la France , lorsqu’ils agit de parler de l Étranger . Et cette 2 eme idée force , peut être jamais , ne fut suivie à la lettre stricte , d ou l Intelligence … , reste dominante dans les écrits globaux .

Alors que pese la Tunisie , en intérêts généraux ? Pas grand chose ! Mais taper , systématiquement sur un « petit « , lui attribuer de la Haine Ethnique , en ménageant ses semblables , n est pas signe de Grand Courage , même si ça sert des Intérêts … AD