LA DÉMOCRATIE de « PAPA « , BOÎTE PARTOUT , ET MÊME LES ÉTATS UNIS ONT CESSÉ d´ETRE LE BON EXEMPLE …. ( AD)

NOUS , bons z ´ africains et bons z arabes , sommes très contents ! . Nos maîtres d hier , donneurs de leçons , de supériorités démocratiques et de comportements éthiques , font d énormes pas , vers Nous , pour nous rejoindre , dans nos comportements et mœurs jusque là , douteux pour eux !

ILs étaient , , le plus souvent , en « surfaçe « , maîtres infaillibles , en Droit , Démocratie , Éthiques . Sans aller , bien sur , chercher les poussières planqués sous les tapis , l Argent , les pressions , les influences , les Médias , aux services …

Jusque là , Côté Démocratie Suprême , ce sont les États Unis qui jouaient les Chefs d Orchestre , et donnent le « la « du tempo … Démocratie sous Contrôles stricts de Juges naguère , infaillibles , et surveillée par une réelle Presse libre … Juste un petit rappel , 50 Ans en arrière , les années 70 .. Richard NIXON , Président des E. U. , l un des plus autoritaires du Siècle Americain , maître du monde , des guerres et paix , et de l influence dominante du dollar , fut contraint ,à la démission , .. Pour avoir , mis ses adversaires politiques …sur … simples écoutes ! . Le Watergate , …incroyable scandale , de la fragilité de la Super Puissance ! . Démission forcée , et c est le journal le « Washington Post « , téméraire , qui lui a creusé sa chute … Un autre Président U.S. , a failli , lui aussi y passer , CLINTON , pour une soupçonnée tâche , de peu de centimètres …sur la robe , bleu-Ciel de la plantureureuse Levinsky ? , une des secrétaires à la Maison Blanche . Le Ciel Bleu est devenu tornade , orages , et Clinton l a échappé belle … Hillary , a fermé ses yeux bleus . …Et a failli à son tour retrouver la Maison Blanche . Au grand désappoint …des Freres …

Depuis ? .Les mœurs ont beaucoup changé . La Démocratie U.S. C est beaucoup lézardé … Les puristes ahuris ont vu un Fantasmagorique Donald Trump , accéder au Pouvoir , 2017-21 , presque refuser de se voir battu , par Biden , pour un second mandat , laisser envahir le Congrès par ses sympathisants , quitter la Maison Blanche , presque de force ! , en emportant avec lui , des dizaines de Caisses , des Secrets de l État , les États Unis , Première Puissance , y compris des secrets …Atomiques !

Et le Voilà , Trump , candidat et ….presque favori ! , de la prochaine élection Présidentielle , Americaine , malgré des dizaines de procès , en cours de préparations , ou se mêlent toutes sortes d affaires , allant des fraudes fiscales , et même , pour les anecdotes , de l Argent donné , en milliers de dollars , a des belles de nuits , pour qu elles se taisent , et ne pas aggraver son cas . Oui , Trump , Démocratie Mondiale XXI eme Siècle , risque d être élu ! de ce qui était , naguère , la Démocratie Exemplaire .

Et élu , milliardaire , vaniteux , mondain , luxe tapageur , se graciant lui même de de tous les soupçons ! . Élu ….essentiellement par le soutien de la « secte « des Ultras Religieux Orthodoxes , extrémistes de Droites , se comptant en dizaines de millions d électeurs , non seulement soutiens massifs de Trump , mais aussi , de l extrême arrogance actuelle , d ´ Israël !

Les Deux Extrêmes Droites Religieuses , se nourrissent , se soutiennent entre Elles . L Americaine , encourage l Israelenne , à vider l ex Palestine de ses musulmans , pour que Arrive , « demain « Un nouveau Messie …Chretien . Au lieu de Naissance de Jesus , et même les Juifs du monde se reconvertiront …

Je délire ? , je radote ? Non ! , c est , horreur , l incroyable réalité . Sans quoi , on ne comprendrait rien à se qui se passe actuellement , du forcing des derniers massacres , agressions , tueries , maisons détruites , de Jenine et autres villages palestiniens . Avec comme « Clou « « suprême , les nombreuses incursions , des extrémistes religieux israéliens , à l Intérieur de El Aksa , le 3 eme haut lieu de l Islam , d El Qods , après la Mecque et Medine … L Idée , fanatique , fantasmagorique , des extrêmistes , religieux juifs et orthodoxes …américains , c est de détruire El Aksa , et son dôme doré , et y reconstruire le 2 eme Temple …

Un très beau Scénario , pour un Film de Hollywood ! …

France ? Démocratie exemplaire ? Règles strictes , lignes rouges ? Voilà un ex , récent , Président du Parlement de France Richard Ferrand , lancer Appel , pour que Macron se présenterait pour un …3 eme Mandat de President de France , à la fin de l actuel . Ce qui supposerait , changer … la Constitution …Passer alors de la 5 eme République , a la 6 eme . En contre point , et pour revenir à l Afrique et à nos bons z’ africains , l actuel Président du Sénégal , Macky Sall , a donné , hier , le bon exemple , en renonçant , lui , a un …troisième mandat , justement pour rester dans les clous de la Constitution Sénégalaise . Sall , a fini par résister à la tentation , et devant la montée des troubles de Dakar à Ziguinchor , il a expliqué son renoncement par cette citation : « Le Sénégal est plus Grand que les Hommes … ». AD

