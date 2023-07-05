 موسم سقوط الاكاذيب

‎Samir Knaz‎ à Relation et amitie Égypto-Tunisienne ·

اثارت مسالة حجز اموال بقصر سيدي الظريف بعد الثورة الكثير من الحبر . ففي حين اكد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق انها كانت مسرحية مفبركة غايتها تشويه بن علي و تجييش الراي العام عليه .. افاد مصطفى كمال النابلي ان تلك الاموال كانت موجودة بالبنك المركزي

اصل الحكاية تمثلت في ورود تعليمات على احد مديري الصرف برئاسة الجمهورية خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2011 مصدرها عدد من اعضاء لجنة تقصي الحقائق و تقضي بسحب مبلغ يقارب 40 مليارا كانت مودعة بحسابات ثلاثة بنوك عمومية وهو متات من المساهمات في الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009 وبقي ذلك المبلغ مسجلا باسم رئاسة الجمهورية و سحبت منه مبالغ سابقا للمساهمة في بعض الانفاقات العمومية و التدخلات العاجلة لمساعدة بعض الفنانين و الحقوقيين و غيرهم ممن تعرضوا لمرض و مشاكل اجتماعية

البنوك الثلاثة و لما وردت عليها اذون بالسحب لتلك المبالغ ردت بعجزها عن نقلها خارج تلك الحسابات لاسباب امنية بحتة باعتبار حالة الانفلات التي كانت تعيشها البلاد . و هنا تدخلت نفس الاطراف و طلبت نقل تلك المبالغ الى حسابات البنك المركزي و الذي تولى نقلها الى قصر سيدي الظريف تحت حراسة امنية مشددة و وضعها داخل خزائن بالقصر ثم طلب من القناة الوطنية الاولى دون سواها القيام بتصوير عملية » الحجز الوهمية » و بحضور عدول تنفيذ و دون حضور القضاء او الضابطة العدلية باعتبار و ان قصر سيدي الظريف يعتبر قانونا » محلا سكنيا » يخضع لفصول مجلة الاجراءات الجزائية عند دخوله في غياب اصحابه للقيام بالتفتيش و الحجز

الغريب ان محاضر عدول التنفيذ لم يعثر لها على اثر بعد ذلك

هذه كذبة من الاكاذيب التي تعمدوا ترويجها لتشويه الرئيس الراحل

و السؤال : متى سيحاسب ابطال تلك المسرحية السخيفة ؟

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