سلطانة شرفة كما عرفتها….أحمد المناعي

في عام 1991 تعرفت على السيدة سلطانة شرفة وكانت فرنسية من أصل جزائري يعود الى ستين سنة مضت وناشطة سياسية قريبة من الحزب الأشتراكي تشرف على « جماعة الأشتراكيين ذوي الثقافة الأسلامية » وقد كانت مساندة لنشاطنا ولكن بشكل فاتر وطلبت منها ذات يوم أن تصدع بموقفها وتسادنا علنا فردت علي » بأنها تخاف على نفسها وعلى المسلمين في فرتسا أن يقع لهم ما وقع للمورسكيين في اسبانيا وأنها ترى في تونس البلد الأوحد الذي يستطيع قبول « جحافل المهجرين »ولا تريد أن تسيئ الى علاقاتها مع النطام التونسي. المسلمون والتونسيون خاصة سيعرفون أياما صعبة ومن أوكد واجبات العقلاء والحكماء منهم أن يعبروا عن رفضهم لا فقط للأرهاب الأسلامي ولكن أيضا للحركات االسياسية التي تغذيه وخاصة حركة النهضة

زوجها كان من عائلة محاثظة من ليون وكان قياديا في حزب الان شوفانمان السياسي الكبير وصاحب المواقف المساندة للقضايا العربية

وقد كانت سلطانة صديقة للأب مشال لولون والدكتور سليمان الدقي المناضل في حركة الوحدة الشعبية وأسسوا معا تجمعا للعائلات المزدوجة الزواج -مسيحية ومسلمة

اكتشف وأنا أكتب هذه الصفحة ان سلطانة شرفا قد توفيت في 22 سبتمبر 2022 رحمها الله رحمة واسعة