البشير التركي…كما عرفته

في سنة 1970 انتخبت رئيسا لللجنة الثقافية المحلية بالوردانين في ظروف معنوية ومادية ممتازة على كل الاصعدة. وفي تلك السنة أيضا دشنت دار الشعب بقاعاتها الواسعة ومدرجها الفسيح القادر على استقبال الاعداد الغفيرة من الظيوف كان مدير الدار علي العشاش المتعاون معي كثيرا ورئيس البلدية الصديق سالم بومعيزة المثقف والمشجع على العمل والنشاط الثقافي.

في تلك السنة أعددت برنامجا ثريا للمحاضرات والمحاضرين وبدأت بالشيخ الحبيب المستاوي الذي تعرفت عليه في باريس سنة 1968 ثم بمجموعة 5 من الدكاترة الاتراك الذين تعرفت عليهم في باريس وجاءوا الى تونس لتعلم اللغة العربية ثم بالصحافي عمر فلهلمسن السويدي الذي أسلم في القاهرة والتقيته في مكتبة الطيب قاسم بسوسة ثم صلاح الدين كشريد الصيدلاني المترجم للقران والشيخ محمد العريبي والدكتور البشير التركي الذي لم أكن أعرفه لكن شهرته ملأت الافاق وقد شجعني كثير من الشباب على دعوته ليحاضر على شباب الوردانين. وقد تجرأت يومها على دعوة الاستاذ مالك بالنبي الذي تعرفت عليه خلال اقامتي بالجزائر في سنة 1964- 1965وما ان .

جاءتني برقية رسمية من وزارة التعليم العالى الجزائرية تسألنى عن تاريخ الندوة حتى اضطررت لتأخيرها كانت قكرة طائشة لم أهيئ شيئا من أسبابها الادبيةوالمادية. .

:الموضوع

تعودت على تقديم المحاضر وتركه حرا في اختيار موضوع المحاضرة علما أن اختصاص الرجل هو الذي يحدد موضوع المداخلة. وهو ما فعلته. عبارات ترحيب بالمحاضر الجليل ثم أعطيته الكلمة. كانت القاعة تغص بالحضور ومن لا يأتي لسماع دكتور ا في علم الذرة الكثير من الناس يعتبرونه صانع القنبلة الذرية

تكلم المحاضر فبسمل وصلى على النبي وحي الحضور وقال جملتين أو ثلاث ثم قال »ان القران الكريم كتاب علم « ولم ينه جملته حتى اعترض عليه الاستاذ امحمد بن سالم الذي كان جالسا في الصف الاول قائلا » بل هو كتاب هداية ». فرد عليه المحاضر » هو كتاب علم » ..ورد عليه الاستاذ امحمد بن سالم « القران كتاب هداية »….

ووقف المحاضر صائحا » هو كتاب علم« ووقف في وجهه معارضه ومعه جانب كبير من الحضور….وعم الصياح وحاولت تهدئة الاجواء داعيا المتخاصمين للتعقل لكن تحولت القاعة الى سوق وبدأ الناس يخرجون وانتهت المحاضرة وحمدت الله أن كان الخصمان بعيدين عن بعضهما والا لكانت الكارثة.

من يومها لم أقابل د.البشير التركي ولم أقابل الاستاذ امحمد بن سالم الا صدفة في الخروج من صلاة الجمعة في أحد الايام من سنة 2011 وقد سلم علي وذكرني بالحادثة التى مر عليها أكثر من أربعين سنة.

وقد وقعت على هذا المقطع للأستاذ بلقاسم بن جابر يعرف فيه بالدكتور التركي وميولاته الفكرية في الفترة التى دعوته فيها.

Belgacem Ben Jabeurر

« ا » يخفى ان للدكتور البشير التركي ميولا اخوانية وكان ثمة احتفاء كبير من الاخوان بكتبه القلووقف لة واهمها كتاب « لله العلم » الذي يعد من الكتب الاولى التي مهدتلنظرية « الاعجاز العلمي في القران » لم بقه بشكل واضح الى هذا المنحى الا كتاب » مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية » للمحدث المغربي أحمد بن محمد بن الصديق الغماري وهو كتاب متعسف متكلف اثار كثيرا من السخرية ولكنه ضبط الطريقة المنهجية لنظرية الاعجاز العلمي…ويبدو ان الحفاوة والقبول التي لقيها البشير التركي جعلته يصدر اعدادا من مجلة « العلم والايمان »في تونس ثم يغادر البلاد لينقطع عن اتجاهه وتوجهاته ويصبح قريبا من الانظمة القومية العربية (العراق /سوريا/ ليبيا) لذا خف احتفاء الاخوان به وهو ما جرى ايضا للمفكر رجاء غارودي..وهو ما اضطر الاخوان الى تشجيع بعض منتسبيهم على خوض هذا « الحقل الدعوي المهم » فظهر زغلول النجار في مصر وعبد المجيد الزنداني في اليمن و هارون يحي بتركيا ولقي هذا المنحي « المتهافت » نقدا كبيرا من المؤسسات الدينية التقليدية (الازهر /هيئة كبار العلماء بالسعودية) مثلما انكشف تهافته منطقيا وعلميا وابستيمولوجيا ووصل الى حد تهكم طلبة العلم على زغلول النجار الذي لم يجد ما يرد به على طلبة كلية الاداب في المغرب الا السب والشتم اما الاتجاه « الكاريكاتوري » في الاعجاز العلمي والتاريخي فممثله بلا منازع الاخواني الموتور « وجدي غنيم »