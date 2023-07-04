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خلال إجتماع لقياداته عُقد بإسطنبول سنة 1991 وضع التّنظيم الدّوليّ للإخوان المسلمين

Publié par Candide le 4 juillet 2023 dans Chroniques

  

خلال إجتماع لقياداته عُقد بإسطنبول سنة 1991 وضع التّنظيم الدّوليّ للإخوان المسلمين الأسس التّطبيقيّة لما يسمّى في أدبيّاته ب »فقه التّمكين » إنطلاقا مِن « وثيقة عمل » عرضها على الإجتماع الإخوانيّ المصريّ مصطفى مشهور (« المرشد » الخامس للإخوان 1996-2002).

كان الملفت للإنتباه آنذاك أنّ الخطّة المذكورة -في نصّ وثيقتها المضبوطة مِن قِبل الأمن المصريّ سنة 1992 ضمن قضيّة « سلسبيل »- لم تتضمّن أيّ توجيه نظريّ أو حركيّ لكيفيّة تصرّف الجماعة عندما تنكشف أو تجهَض أو تنتكس أو تتعثّر -بسبب أو بآخر- خطّة التّمكين لكنّ التّجربة المصريّة أثبتت لاحقا أنّ فرع الجماعة هناك كان يحتفظ بخطّة بديلة يهرع إلى محاولة تنفيذها كلّما تمّ التّضييق عليه وَهي خطّة تقوم على ما يسمّى ب »فقه الإستضعاف » الّذي يقتضي وفق تصوّر قيادات الجماعة اللّجوء في مِثل الحالات المذكورة إلى عدّة « إجراءات » إستثنائيّة وَمتكاملة أوردها -دون ترتيب- موقع « 24 » الإلكتروني بتاريخ 4 مارس 2019 وَذلك ضمن تقرير له مِن مصر عن توجّهات فرع الإخوان هناك بعد أحداث 2013:

★ تكثيف الجهود الرّامية إلى إستدراج المزيد مِن الضّغوط الخارجيّة (الأمريكيّة خاصّة) وَتسليطها على مراكز النّفوذ وَالتّأثير المحلّيّة بالتّوازي مع إظهار الرّغبة في الحوار مع كلّ مكوّنات المشهد السّياسيّ المحلّيّ.

★ التّظاهر بالإستعداد لتقديم « تنازلات سياسيّة » دون الإنقطاع عن إنهاك الخصوم السّياسيّين وَتصفية الحساب مع بعضهم وَاللّجوء إلى أسلوب الإبتزاز وَالإحتواء مع بعضهم الآخر.

★ السّعي إلى عرقلة وَإفشال الملاحقات الأمنيّة وَالقضائيّة ضدّ عناصر الجماعة وَعناصر الجماعات « الرّديفة » وَتكثيف الإعتماد على « سلاح المظلوميّة ».

★ التّنصّل مؤقّتا مِن كلّ صلة نظريّة أو حركيّة بالجماعات الإرهابيّة المسلّحة وَإظهار الرّغبة في إجراء « مراجعات عميقة » لتوجّهات الجماعة.

★ نشر الإشاعات وَالأكاذيب المربكة لمؤسّسات الدّولة وَلأنشطة الخصوم السّياسيّين للجماعة بالإعتماد على كلّ وسائل الإعلام المتاحة.

★ العمل على تعطيل المرافق الإقتصاديّة الحيويّة وَالضّغط المستمرّ على الأوضاع الإجتماعيّة بهدف تيئيس الجموع وَإرباك جهود الإستقرار وَتهيئة الظّروف أمام الجماعة لإستئناف خطّة التّمكين تحت غطاء « الخلاص الوطنيّ » وَ »تدعيم المسار الدّيمقراطيّ ».

تحيين الأدوار بين « الخلايا الهيكليّة » وَ »الخلايا العنقوديّة ».

Permalien

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