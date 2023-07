Traduction de Sadek Sellam de la présentation par Amar Talbi de la collection des numéros de » Que Sais Je de l’Islam » publiée par Dar Al Assala à Alger

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux

La mosquée de l’université et sa revue

L’histoire de l’ouverture de la mosquée à l’université d’Alger en 1968 nous rappelle le combat mené pour la construction d’une mosquée à Paris par le comtiste français islamisé, Christian Cherfils (1859-1925), philosophe spécialiste de l’Esthétique positiviste. Un Comité pour une mosquée à Paris s’était formé en 1895, sous l’égide, entre autres, du gouverneur général de l’Algérie, Jules Cambon, promoteur d’une « politique des égards ». Mais la mosquée n’a été inaugurée qu’en 1926, soit plus de trente ans plus tard, et pour être détournée de sa destination. Cherfils était en contact avec le peintre français, islamisé lui aussi, Etienne Dinet, qui lui rend hommage dans la dédicace de son livre « l’Orient vu de l’Occident »1, paru en 1922.Cela nous renvoie aussi à la demande d’un lieu de sépulture pour les musulmans de Paris, faite en 1895 aussi, entre autres, par le musulman comtiste Ahmed Riza(1858-1930).Le comtiste islamisé était en rapport avec des intellectuels algériens comme Omar Bouderba et Abderrahman Belhaffaf. Cherfils a préfacé le livre de ce dernier, « Introduction à l’étude de l’islam », paru en 1926, en réponse aux attaques comme celles qui remontaient à l’ultramontain exalté Louis Veuillot, qui s’était hasardé de pronostiquer la disparition prochaine de l’Islam2.Il n’y avait pas de mosquée dans les quartiers environnants de l’université d’Alger, depuis la place des Martyrs jusqu’à la rue Belouizdad à l’est et jusqu’à Birmandréis et Birkhadem au sud. Dans les années 60, il était impossible aux étudiants pratiquants, comme en témoigne Mohamed Djaballah, de faire leurs prières à l’heure quand ils avaient des cours à l’université3.« Nous étions obligés, au retour à la maison, de regrouper toutes les prières de la journée, après celle du soir. Aux alentours de l’université, il n’y avait ni mosquée, ni salle de prière. Souvent, nous restions à l’université quand nous avions des cours jusqu’après le coucher du soleil »4.La recherche d’une salle de prière pour étudiants préoccupait déjà un certain nombre d’entre eux, comme Abddelouahab Hamouda, Rachid Benaïssa et quelques autres parmi les habitués du séminaire hebdomadaire de Malek Bennabi, à qui l’idée a été soumise. Il leur conseilla de trouver un lieu à l’intérieur de l’université. Le professeur Abdelouhab, qui travaillait à l’Institut des Sciences Sociales, s’est chargé du projet. Une demande a été adressée au ministre de l’éducation nationale. Elle était signée par quatre étudiants :1- Abdelouahab Hamouda, de la Faculté des Lettres.2- Abdelaziz Boulifa, étudiant en pharmacie.3- Abdelkader Hamitou, de la Faculté des Sciences.4 Mohamed Djaballah, de la Faculté de Médecine.Le grand moudjahid Chadly Mekki, sous-directeur au ministère de l’éducation, leur a obtenu un rendez-vous avec le ministre.La délégation a été reçu un mercredi de novembre 1968 par le ministre. Elle était conduite par A. Hamouda qui a présenté un plan où était indiqué l’emplacement de la future mosquée. Le ministre d’alors, Ahmed Taleb, a accepté. Les étudiants transmirent l’accord ministériel au recteur de l’université qui les a orientés vers le professeur Aouchiche. Celui-ci leur a indiqué un laboratoire de biochimie qui était abandonné. Il était situé dans une aile de l’université dépendant de la faculté de médecine, et qui donne sur sa cour méridionale. Sa superficie ne dépassait pas 150 m2.Les étudiants se mirent aussitôt à aménager le lieu. Le professeur Hamouda s’y est consacré personnellement et a pris en charge certaines dépenses. La fin des travaux d’aménagement a coïncidé avec la la clôture du premier séminaire de la Pensée islamique, tenu pendant les vacances d’hiver (1968-69) au lycée Amara Rachid de Ben Aknoun.La mosquée a été ouverte à la prière, début janvier 1969. La première prière collective a été celle de Dhohr(début de l’après-midi). L’inauguration eut lieu en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Malek Bennabi qui a fait une intervention remarquée, le 5 mai 1969. Du Centre-Ville et des quartiers environnants, venaient prier des fidèles qui n’étaient pas tous des étudiants. Le vendredi, l’affluence était telle que la cour située à la droite de la mosquée était pleine.Cette mosquée n’était pas consacrée qu’à la prière. Elle est devenue un foyer de rayonnement et de prise de conscience. Ces étudiants vertueux pensèrent à lancer une revue périodique intitulée « Que sais-Je de l’Islam ».A l’hiver 1969-70, ces étudiants se sont réunis au domicile de Ali, un des frères de Mohamed Djaballah, qui habitait à Baïnem (où habitait également Hamouda). Cette rencontre a réuni ceux-là mêmes qui avaient oeuvré pour l’ouverture de la mosquée : A. Hamouda, A. Boulifa, A. Hamitou et M. Djaballah. Ils se mirent d’accord pour lancer une revue en français, la langue utilisée à l’université. Les courants de gauche y étaient alors dominants. Ils étaient, pour la plupart, hostiles à l’Islam, soit par ignorance, soit par mimétisme aveugle et fascination pour le modernisme occidental. Le but de la revue était de faire connaître les principes de l’Islam aux étudiants francophones. L’appellation « Que Sais-Je de l’Islam » correspondait au premier intitulé du « séminaire islamique »- « séminaire pour la connaissance de la pensée islamique ». La revue a adopté la devise des réformateurs musulmans depuis le treizième siècle de l’hégire : Djamaleddine Afghani, Mohamed Abdou, Ben Badis, Malek Bennabi-« Dieu ne change rien à l’état d’un peuple tant que celui-ci n’a pas accompli sa propre transformation »(XI, 11). On trouvera les détails dans le témoignage du docteur Djaballah, un des fondateurs de la mosquée qui deviendra un haut-lieu du réveil islamique5.De jeunes chercheurs ont cru voir dans la salle de prière de l’université d’Alger « un lieu de rassemblement de « l’Islam politique » naissant »6.Ceux qui ouvrirent la mosquée de l’université étaient des étudiants musulmans pratiquants. Certains étaient au FLN. Ils étaient des auditeurs du « Centre de Réflexion et d’Etudes » que dirigeait Malek Bennabi(1905-1973). Après des études d’ingénieur en électricité à Paris, Bennabi était devenu un penseur musulman atypique et novateur. Il avait une méthode scientifique, analytique et démonstrative. Il avait été influencé dans sa jeunesse par l’action des Oulama, et particulièrement par Ben Badis à qui il a rendu hommage dans ses livres et ses articles, en dépit de sa critique de sa participation au Congrès Musulman Algérien de 1936. Ben Badis lui-même a dit sa déception après son retour de Paris. Bennabi a été directeur de l’Enseignement Supérieur et a fait des conférences dans une ambiance tendue, en raison de l’hégémonie des courants de gauche, souvent hostiles à l’Islam. Il a quitté son poste en 1967. Son séminaire hebdomadaire se tenait au Centre d’Orientation Culturelle, à son domicile. La séance du samedi était réservée aux étudiants francophones, et celle du dimanche aux arabophones. Les problèmes culturels et sociaux de l’Islam contemporain y étaient étudiés. Grâce à l’entregent de l’ami de Bennabi, le Dr Abdelaziz Khaldi, la Présidence a autorisé ce Séminaire en décembre 1963.Consulté par les étudiants assidus à son séminaire, au sujet de leur recherche d’ une salle de prière, Bennabi a donné son accord et recommandé d’accepter le local qui leur sera proposé, quelle que soit la modestie de sa superficie, pourvu qu’il soit dans l’enceinte de l’université).Comme cela est mentionné précédemment, une délégation présidée par Abdelouahab Hamouda a été voir le ministre, ainsi que l’indique Ahmed taleb dans ses mémoires7. Hamouda était aussi membre des étudiants du FLN. Il a été par la suite Secrétaire Général du ministère des Affaires religieuses, et était chargé de l’organisation des séminaires annuels de la pensée islamique pendant vingt quatre ans.C’est par ce groupe, dont les membres étaient assidus au séminaire hebdomadaire de Bennabi et priaient à la mosquée de l’université, qu’est inspiré le courant représenté par « l’Association pour l’édification civilisationnelle ». On sait que la « Civilisation » est le concept-clé dans la pensée de Bennabi pour qui les problèmes du monde musulman sont des « problèmes de civilisation ». Ce courant, baptisé également « El Djazara »(par le cheikh Nahnah) , représente un mouvement islamique original. Selon Mustafa Brahmi, ce courant serait lié aux Frères Musulmans8.Le premier séminaire pour la connaissance de la pensée islamique s’est réuni en décembre 1968. J’y ai assisté personnellement.Le séminaire a été par la suite organisé par le ministère des Affaires religieuses et des habous, et notamment par le Moudjahid Mouloud Kassem, que Dieu lui soit miséricordieux. Dans l’organisation du séminaire, Hamouda était aidé par des universitaires, parmi lesquels les docteurs Chibane et Aroua et, parfois, le Dr Mahfoud Smati.Dans le groupe qui a inspiré l’association de « l’édification civilisationnelle », il y avait les professeurs Abdelouahab, Rachid Benaïssa, Tayeb Berghouth, et d’autres encore.Ce séminaire a eu un rôle très important dans le traitement des problèmes qui se posaient alors à la société algérienne, et au monde musulman en général. Parce que l’université était alors sous lé férule de la gauche et des francophones (unilingues), beaucoup ont supposé que la mosquée de l’université aurait été le berceau du mouvement islamique algérien, comme l’affirme-allègrement – Aïssa Khelladi dans son livre9.Il y eut des affrontements entre étudiants dans les universités algériennes, et à celle d’Alger en particulier[10]. Des étudiants musulmans se sont affrontés, parfois violemment, à des étudiants marxisants.Le 2 janvier 1966, a été créé un parti clandestin, appelé « Parti de l’Avant-Garde Socialiste »(PAGS), regroupant d’anciens membres du PCA et des militants de l’aile gauche du FLN, parmi lesquels des étudiants de la JFLN(Jeunesse du FLN).Ces derniers ont fait campagne pour la « révolution agraire ». La plupart étaient des militants communistes qui battirent la campagne pour expliquer ce projet aux paysans. Ils se sont portés volontaires au service de l’agriculture, mais sans bien la connaître. Je les ai vus personnellement arracher des plants de pomme de terre qu’ils prenaient pour des herbes nuisibles. Ces étudiants étaient soupçonnés d’avoir créé à l’université un parti marxiste-léniniste clandestin et inféodé à un parti étranger, le PCF [11]. Il y eut des arrestations, suivies de manifestations de protestation organisées par le PAGS. Ensuite l’UNEA a été dissoute le 15 janvier 197110. L’UNEA avait été créée, après 1962, par des marxistes contre l’UGEMA.Un ancien membre du PAGS, et de l’UNEA, Djamal Labidi a consacré un livre au sujet11.Il faut signaler qu’à la même période, eurent lieu des affrontements analogues dans les universités du Maroc et de Tunisie.Selon Ahmed Taleb, les charges de Bennabi à la Direction de l’Enseignement Supérieur l’auraient empêché d’écrire. Bennabi se serait plaint de cet empêchement (cf. Mémoires de Taleb, Volume 2, p. 56-57). Les informations de Taleb semblent hasardeuses. J’étais à l’université quand Taleb était ministre, et c’est bien lui qui a démis Malek Bennabi, avec lequel j’étais en étroite relation. En témoigne ce qu’il a consigné dans ses Carnets12.Le Dr Taleb aurait-il cédé à des pressions pouvant venir aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ? Dieu seul connaît les secrets de la Lutte Idéologique durant cette période troublée…Dans les notes consignées dans les Carnets le 15 août 1966 et le 19 août 1966, et intitulées « la Grande offensive » et le « Tournant », Bennabi s’en explique. En incriminant « Mr X », il écrit : « Attaque contre ma place à la Direction de l’Enseignement Supérieur, mise à l’encan par Ahmed Taleb ». Dans la note « le Tournant », il précise : « le secrétaire général du ministère, qui ne m’a pas téléphoné depuis un mois environ, parce qu’il sent le froid qui règne entre le ministre et moi-même, m’appelle au téléphone : « Cheikh, je voudrais te parler demain, ou cet après-midi à cinq heures. Tiens, tiens[13]…On se rappelle enfin de mon existence au ministère…Pourquoi ? Y-a-t-il du « Mr X » là-dessous ? ça ne m’étonnerait pas. Est-ce pour me signifier de quitter l’université et de monter là-haut ? Est-ce pour me signifier d’aller me faire pendre ailleurs, purement et simplement ?…A 17 h, le secrétaire général m’apprend en effet que le sieur Taleb Ahmed me remplace à la DES13 par Malti, et il me propose en échange un poste de conseiller technique au ministère… ».Le 20 août 1966, Malek Bennabi écrit :« Ce matin, en arrivant à mon bureau, j’avais le sentiment de faire mes adieux à ce cadre dans lequel j’ai travaillé pendant deux ans…Tous ces jours-ci, alors que le drame que je vis semble atteindre son paroxysme »[14].Le 6 septembre 1966, Laaref, un des employés du ministère de l’éducation nationale, l’informe de l’installation de Malti dans un des bureaux du ministère, en tant que DES. Ceci faisait partie, selon Bennabi, de « l’offensive lancée par Ahmed Taleb contre le DES, et contre l’Enseignement Supérieur ».Le 7 septembre 1966 au matin, vers 10 heures, une enveloppe du ministre lui apprend que le ministre le nomme « conseiller technique ».Le 8 septembre, le chauffeur de l’université remet au ministère la réponse de Malek Bennabi au ministre. C’est naturellement un refus [des prétextes] de cette mise à l’écart que le ministre, dans ses mémoires, cherche à occulter afin de ne pas être rendu responsable [de cette éviction]. Au cours d’un entretien avec lui au congrès de Amman de la Fondation des Ahl al Bayt, dont il fait partie, j’ai fait preuve de respect pour sa personne. Mais la vérité doit être dite. J’avais écrit à ce sujet dans le quotidien Chorouq. Cela me valut des attaques d’un membre du parti d’Ahmed Taleb, à qui j’ai répondu que la vérité éclatera un jour, lorsque sera publié le manuscrit des mémoires complètes de Malek Bennabi [15]. Depuis la publication des Carnets en 2006, il ne reste plus aucun doute à ce sujet. Il faut croire que le Dr Ahmed Taleb doit avoir des raisons que nous ignorons.Mais revenons à la mosquée des étudiants. Le 24 avril 1968, quatre étudiants ont écrit à monsieur le ministre, Ahmed Taleb, que Dieu le garde, pour lui demander l’autorisation d’ouvrir une salle de prière à l’université. Comme je l’ai déjà indiqué, il s’agit des étudiants suivants :

Partager cet article : E-mail

Imprimer

Facebook

Twitter

Tumblr

LinkedIn

Pinterest

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires