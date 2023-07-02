هلين جافي…. Hélène Jaffé كما عرفتها

بعد أسبوعين من وصولي الى باريس يوم 18ماي 1991 بدأت الاتصالات بالمنظمات الحقوقية لأقدم شهادتي عن الأوضاع في تونس وبالخصوص فيما يتصل بانتهاكات حقوق الأنسان والتعذيب وسوء المعاملة للموقوفين وغيرهم وبوضعية عائلات الضحايا ومنهم عائلتي. كان اتصالي الأول بالرابطة الفرنسية لحقوق الأنسان ثم بالفدرالية الدولية لحقوق الأنسان حيث تعرفت على المغربي ادريس اليازمي والرئيسة مادلين ريبريو

وقد أودعت لديهم نسخة من الشهادة الشخصية التي كتبتها عن تجربتي في وزارة الداخلية وهو نص في أربع صفحات فيه تفاصيل عن المعاملة التي لاقيتها في تلك المحلات كتبته بكل هدوء

Madeleine Rebérioux (1991–1995)

وكانت للرئيسة مواقف شجاعة ومنها أنها رفضت حضور استقبال نظمته السفارة التونسية على شرف محمد الشرفي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعلنت عن موقفها ذاك في رسالة الى السفير

في هذين الأتصالين كنت مصحوبا بعلي السعيدي الذي كان يعرف هذه الأوساط

في مرحلة أخرى اتصلت بمنظمة العفو الدولية حيث تعرفت على السيدة أناييس,,التي دعتني الى حديث مطول وهي التي نصحتني بالاتصال بالدكتورة هيلين جافي الطبيبة الرئيسة لجمعية ضحايا القمع في المنفى.

وقد تم لقائي الأول بها يوم 29-9-1991 في مستشفى حيث يقع مقر الجمعية. وقد تحادثت يومها مع رئيسة المنظمة وطبيبة مركز العلاج د, هلين جافي التي واستني كثيرا ووجدت عندها تعاطفا منقطع النظير …وقد دفعتني الى البكاء ملأ جفناي دونما وجل…

والتقيت هذه السيدة مرة أخرى بعد أسابيع قليلة وكان ذلك في الظروف التالية: نظمت ندوة دولية شاركت فيها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الفرنسية « لمنظمات حقوق الانسان الوطنية » لمدة ثلاثة أيام وقد حضرتها بالخصوص للقاء الشخصيات التونسية التي جاءت من تونس: السادة زكرياء بن مصطفى وحسيب بن عمار عن المعهد العربي لحقوق الانسان والسيد رشيد ادريس عن الجنة الوطنية لحقوق الانسان. في اليومين الاولين للندوة وفي أوقات الراحة تحادثت مع هؤلاء وسلمت رسالة الى رشيد ادريس ليسلمها الى رئيس الجمهورية وكنت أتأهب للخروج فادا بالسيدة هلين جافي تناديني لتسأل عني وبالخصوص تسأل عن بنتي أميرة(14سنة) التي سبق لي أن أعلمتها بايقافها. …كنت أتحدث مع هذه السيدة الفاضلة واذا بخميس الشماري يداهمنا ويتوجه الى هلين جافي بلا تحية ولا سلام: « اسمعي يا هلين ان مظلة حقوق الانسان لا تحمي الأصوليين المسلمين والمسيحيين. »..ولم يذكر اليهود لأن هلين جافي كانت يهودية. كان خميس الشماري حاضرا في الندوة نيابة عن « لجنة محامين عرب في سويسرا,؟ »

ورجع الى مكانه دون سلام أوكلام

وحال انسحاب الشماري من وقفتنا عبرت لي هلين جفي عن اعتراضها على هذا القكر والموقف . وأعتقد أن المرأة كانت صادقة فقد لمحت في سنحات وجهها أسفا وحزنا عميقا لهذا الموقف. وان كنت شخصيا لم أستغربه ففي تلك الفترة كان موقف خميس الشماري هو الموقف المهيمن على التيار اليساري فيما عدى بعض الاستثناءات القليلة وعلى كثير من الحركات السياسية وبالخصوص التجمعيين. ويذكر أن رئيس الرابطة المنصف المرزوقي وأمينها العام خميس الشماري (الذان عجزا عن ابعاد مجموعة من النهضاويين الذين أرادوا الاعتصام داخل مقر الرابطة للمطالبة ببعض حقوقهم من الإدارة) قد لجئوا الى قلع بلاكة الرابطة كي يحيدوا البناية.

والتقيت هلين جافي في 15-1-1992 ثم في 23-1-1996 مع زوجتي ودائما لغايات صحية.

يوم 14 مارس 1994 تعرضت لمحاولة اغتيال من قبل النظام الونسي باشراف مدير الامن الرئاسي وبادرت هلين جافي

بالاتصال بي لمواساتي وعرض خدماتها علي وأعلمتني بأن لها اجتماع مع رئيس الحكومة ألان جوبي فطلبت منها تسليمه رسالة من الاجئين التونسيين وطلبت من الصديق فاوسطو جيودشى تحرير الرسالة. وتم ذلك بسرعة.ولقد كنت سندا لها في السنوات التالية عندما وقع التامر ضدها وحل الجمعية وتعويضها بأخرى. أعتقد أن هلين كانت من أفضل النساء التى عرفتها .