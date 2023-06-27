صالح منصور كما عرفته: أحمد المناعي

تعرفت على صالح منصور في بداية السنة الجامعية عام 1968 في جامع باريس أو في مصلى بلفيل ولا أحسب أن وقع ذلك خارج هذين المحلين. الشباب الذي يؤم المسجد ويصلي بانتظام في ذلك العهد قليلون جدا وعموما المصلون من كل الأعمار قليلون وأذكر أن جامع باريس وهو الوحيد في كامل التراب الفرنسي لا يكاد يمتلئ ويفيض على الصحن الا في الأعياد.

وقد جاء صالح الى باريس من سانت أتيان حيث قضى سنتين لتحضير مناظرة الدخول الى مدارس الهندسة. واستطاع أن ينجح في «المدرسة الخاصة للأشغال العامة » وقضي فيها ثلاث سنوات حصل على شهادة مهندس ثم واصل دراسته في معهد الدراسات المعمارية حيث أحضر شهادة دكتوراه حول « القيروان حاضرة إسلامية ».

خلال اقامته في باريس التي استمرت حتى سنة 1978كان صالح منصور ينشط في «جمعية الطلبة الإسلاميين بفرنسا » التي تولى أمانتها العامة …..هو وعلي الجبالي(لا علاقة بحمادي الجبالي)وهي جمعية « لا-سياسية » أسسها الأستاذ محمد حميد الله سنة 1963

في تلك الفترة 1968-1969 كان أمينها العام طالب الهندسة الإيراني حسين فخري والعجيب أنها الفترة التي ادعى فيها راشد الغنوشي أنه كان أمين عام هذه الجمعية في حين أن لا أحد يعرف له حضورا حتى في جوار الجمعية. (حديث الى موقع نواة بتاريخ )

من المطوية الى باريس

صالح أصيل المطوية وهي واحة في ولاية قابس عرفت بالمساهمة الفعالة لسكانها في الحركة الوطنية.

وقد زرتها وزوجتي مليكة في احتفالات زواج صالح عام 1979.

سنوات الهجرة

رجع صالح الى تونس سنة 1978 وسمي في الأكاديمية العسكرية. في باريس كنت أعرف أنه مبعوث للدراسة من قبل وزارة الدفاع لكني تصورت أنه خلع هذا الانتماء والمهم أني التقيت معه في هذه المؤسسة بعد رجوعي من الجزائر.

كيف تم ذلك؟

في ربيع تلك السنة توفي والدي وجاءني خبر نعيه ليلا وأنا في قسنطينة …وقد قررت أن أرجع نهائيا الى تونس في نهاية السنة الجامعية خاصة وقد وقع تهديدي بالعنف من قبل طالب لأني أجلته الى شهر سبتمبر.

في صيف 1978عرض علي وزير الدفاع عبد الله فرحات وهو خالي -وان كنت لا أتفاخر بذلك أبدا- أن أتولى الأشراف الفني على مشروع فلاحي لأدارة الخدمة الوطنية. قال لي ان وزارة الدفاع تملك بعض الأراضي والضيعات يقع استغلالها حاليا دون تقيد بالقواعد الفنية والعلمية وحتى الاقتصادية وأنها تنوي بعث برامج ومشاريع للجيش منها تربية الأبقار للوفاء لحاجته للحوم. فرحبت بالفكرة وطلبت عقدا لسنتين أو ثلاث أتعرف فيها على أجواء العسكريين.…

أكتوبر 1978

ذات يوم من أواخر شهر أكتوبر كنت أتمشى صحبة صالح في اتجاه ضيعة زيانة المحاذية لأكادمية العسكرية بفندق الجديد وهي المقر الرسمي الثاني لأداره الخدمة الوطنية التي أعمل فيها واذا بصالح يسألني « ان كنت قد رتبت للغنوشي لقاء مع وزير الدفاع »؟

وعند اجابتي بنعم قال لي » رد بالك فأن الغنوشي خطير ». تصورت أن موقفه منه ناتج عما لمسه منه من احتقار للمرأة التي كانت تتسول على عتبة مقر مجلة المعرفة فنهرها، فقد حكى لي أنه زار راشد الغنوشي في مكتب مجلة المعرفة وخرجا معا ووجدا عند الباب عجوزا تتسول فنهرها الغنوشي بكل قسوة وهو ما لم يعجب صالح.

وحكيت له وقتها كيف رتبت الأمر مع وزير الدفاع وذكرت له أني رتبت له لقاء مع مصطفى الفلالي أيضا وقد حضرت معه ولم أر خطرا فيما قاله وعبر عنه..كما رتبت له لقاء مع محمد الطالبي . لم أسأله عما يدفعه الى هذا التهويل ولم أربط ذلك بالمؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها صالح ولم أكن أعرف عنها شيئا.

ولقد كنت أبلها فعلا فبعد عشر سنوات وفي سنة 1987 أدركت أن الحركة تملك تنظيما سريا وأنها بدأت تشكيله من أواسط السبعينات.

في الأكاديمية العسكرية.

كنت أسكن في عمارة تابعة للأكاديمية العسكرية وجيراني كلهم ضباط برتبة ملازم وملازم أول تعرفت عليهم جميعا وتعرفت زوجتي على زوجاتهم ونمت مع الأيام علاقات الصداقة بينهن. والحقيقة أن ليس لهن اختيار فالعمارة التي نسكنها معزولة تماما عن العالم ولقد أصبحت تحت الحماية العسكرية بعد أحداث قفصة.

حراسة عسكرية بالليل والنهار.

في تلك الفترة أو قبل ذلك بقليل سمحت وزارة الدفاع الوطني بفتح مساجد في الثكنات وكان الملازم أول صالح منصور امام جامع الأكاديمية. شخصيا لم أدخل هذا المسجد الا مرة واحدة لأني لا أريد الاختلاط كثيرا بالعسكريين.

الحياة السرية:

في يوم من الأيام جاءني ضابط أخبرني بأنه وزملاءه تعودوا على احياء سهرات دينية يقرؤون فيها القران والوعظ والارشاد والذكر ودعاني للالتحاق بهم فشكرته واعتذرت غير أن الأمر حيرني كما حيرتني بعض سلوكيات زوجات بعضهم.

مرت الأيام والشهور وأعتقد أننا أنجزنا أشياء كثيرة على مستوى العمل والمشاريع الفلاحية المستقبلية. ففي تلك الفترة بدأ الحديث في وزارة الفلاحة عن مشروع رجيم معتوق وقد لخصته للعقيد بشير الشهيدي مدير الخدمة الوطنية ودعوته أن تتولاه إدارة الخدمة الوطنية لأنها الأقدر على إنجازه. وهو ما تم فعلا.

في سنة 1981 أعلنت حركة الاتجاه الإسلامي عن تأسيسها في ندوة صحافية لم يقع منعها ولا معاقبة أصحابها فيما بعد. فرحبت بذلك وفرحت له واعتبرت ذلك بداية اعتراف. لم أكن أعرف خفايا الأمور ومنها اكتشاف وثائق الحركة قبل ذلك بأشهر.

زائرالفجر:

قبيل شهر رمضان بأيام قليلة -2 جويلية 1981- وبينما كنت أغط في النوم دق الباب. فانتفضت وفتحت الباب فاذا براشد الغنوشي مسبول في الركن متغطي ببرنوس. سلمت عليه وأدخلته. وقامت مليكة لتحضر القهوة …

قال لي « انت في الحراك الإسلامي من زمان وقبل الكثيرين وجئت أدعوك للدخول للحركة…جاء يطلب مني الانتماء.. ». فأجبته » بأني رفضت على الدوام خلط السياسة بالدين ورفضت دوما الانخراط في حزب سياسي مهما كان واني الان مربوط بعقد مع الدفاع يمنع علي الانتماء السياسي ولكن اذا حدث لك ولحركتك مكروه فسأدافع عنك بلا هوادة. وعاهدته على ذلك. وقال لي أنه سيتحول الى البقالطة في يوم كذا ووعدته بأني سأحضر الموعد.

في الصباح

عندما أفقت في الصباح بدأت أفكر ورجع لي شاهد العقل. رجل يأتيني في الفجر كيف دخل مع الحراسة العسكرية ولابس برنوس في شهر جوان تساؤلات كثيرة أوصلتني الى نتائج. أن للرجل أتباع من الضباط وأنه قضي الليل عند أحدهم…..وأن من واجبي الخروج من هذه الورطة وانهاء العقد مع الخدمة الوطنية. وقع إيقاف الغنوشي في البقالطة بعد ذلك بأسبوعين.

الاستقالة من الدفاع والتطوع في الدفاع عن الإسلاميين

في الثمانينات انقطعت العلاقة مع صالح منصور. فقد تحول هو للعمل في إدارة الهندسة العسكرية وتحولت أنا للعمل في المغرب وبعد رجوعى منه أقمت في سوسة ولم التق بصالح الا في مناسبات قليلة.

في سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة في علاقاتي بصالح منصور. عندما أوقف ابني بلال في أوت 1987وسجن وعمره 14 سنة جاءني يستلطف.. وبعد ذلك تحولت معه الى صفاقس لحضور محاكمة أخيه عبد الناصر في جلسة استئناف….وقد أحيل في تلك الفترة على التقاعد المبكر.

قبل ذلك بمدة قليلة- في سنة 1986- زارني صالح كركر في الوردانين يطلب مني وساطة في تجا رة…واخر لقائنا قال لي شيئا استغربته: قال لي قل لصالح منصور أن وزير الداخلية قد اطلع على ملفه وحفظه….وفعلا بلغت صالح وصية صالح. كنت أعرف أن صالح كركر من قيادات حركة الاتجاه الإسلامي لكني كنت أجهل وقتها أنه أصبح رئيسها. أما مصدر معلوماته فقد استغربته كثيرا وتصورت أنه يبالغ. لم أدرك بعد أنه وجماعته كانوا في قلب الدولة.

أحمد المناعي

مكتب الدراسات

_يتبع

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