أحمد بنور… كما عرفته: أحمد المناعي

كنت أسمع بالمرحوم أحمد بنور منذ أن كان واليا على سوسة الكبرى –سوسة والمهدية والمنستير-في سبعينات القرن الماضي وما أذكره عن تلك الفترة أن الوالي قد ترك انطباعات طيبة علما بأن المنطقة لم تكن سهلة سياسيا فمنها ينحدر رئيس الجمهورية وأغلب الوزراء والإطارات العليا للبلاد وأتباعهم.

للحقيقة لم أتصور يوما أني سأكون على علاقة بأحمد ينور فكل شيء يفرق بيننا ومع دلك حدث بيننا ما كان مستبعدا بل حتى مستحيلا.

وفي إحدى المرات عندما كنت أشتغل مع الامم المتحدة كنت في طريقي من نيروبي الى نيويرك مرورا بباريس حيث أقمت يومين واغتنمت الفرصة لأزور الحبيب المكني في مكتبه وكان مستعجلا فدعاني إلى مصاحبته إلى لقاء في بيت أحمد بنور فقبلت.

وكان اللقاء مع محمد مزالي الوزير الأول السابق والذي كان لاجئا سياسيا في فرنسا وعمر صحابو مدير مجلة المغرب والذي كان في زيارة الى باريس هو الاخر والذي لم أكن أعرفه الا من خلال الهاتف والمقال الدي نشره لي في مجلته في شهر ماي1989 وأحمد بنور طبعا والذي كان سفير تونس في روما وهي المهمة التي تخلى عنها قبل انقلاب 7 نوفمبر بمدة ليقينه بأن بن علي سيستولي على الحكم وأنه لن يتركه.وبحسب الصحفي التونسي وسام السويسي فان رئيس الحكومة الايطالية بتينو كراكسي هو الذي نبهه لهذا الامر. .

الحديث الذي تبادله الحاضرون يومها نقل الى المخابرات التونسية وهو الذي تسبب في اعتقالي في شهر أفريل 1991ولحاق عمر اصحابو بي في الداخلية ثم في إطلاق سراحي وتمكيني من جواز سفري وخروجي الى فرنسا حيث استقر بي المقام لأكثر من سبعة عشر عام.

بداية العلاقة مع أحمد بنور

أحمد بنور كان على علاقة طيبة مع المازري حداد وعلي السعيدي وقد دعى الأخير الكاتب الكبير جيل برولت الى دار أحمد بنور للغداء وكانت فرصة للتعرف على كاتب متألق سيكون له شأنا في مسار الاحداث في تونس ومنذ ذلك اليوم وعدني جيل بتقديم الكتاب الذي بدأت في تحريره.

بعد تجربة فاشلة لمنظمة « تونس الدمقراطية الان » أسست جمعية » تنسيقية الدفاع عن الحريات في تونس » في شهر أكتوبر 1991 وكتبت نصا في 4 صفحات ضمنته برنامج النشاط وفيه طبعا فصل يخص تمويل النشاط. من سيشارك في التمويل؟ أول ما اتجهت كان للنهضويين.

النهضة ككيان عن طريق عبد الرؤوف بولعابئ وعدت بمبلغ عشرة الاف فرنك في السنة لكنها لم تدفع سنتيما واحدا واتجهت الى الأفراد وكان الأول مدير مدرسة خاصة فأعطاني 50فرنك و10 طوابع بريدية بالضبط مصروف النقل وبعد ذلك توجهت الى المعارضين الكبار والتاريخيين: محمد مزالي وأحمد بنور وأطلعتهم على البرنامج فتعهد كل منهما بالمساهمة بمبلغ عشرة الف فرنك في السنة أما مزالي فدفع خمسة الاف فرنك واعتذر عن دفع البقية لكونه يتولى الأنفاق على أولاده البطالين أما بنور فقد دفع خمسة الاف فرنك ثم ثلاثة الاف فرنك وانقطع عن الدفع.

أما كيف صرفت المبلغ فقد صرف 13.500فرنك في طباعة 1000 نسخة من تقرير أمنستي المؤرخ في مارس 1992 وهو أهم وأخطر تقرير نشرته أمنستي بخصوص تونس(63 صفحة).

AI Index/ MDE30/04/92

Détention prolongée au secret et torture

لقاء مع رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الأنسان:

المنذر صفر صاحب المبادرات العجيبة فاجأنا يوما بترتيب موعد مع دانيال جاكوبي رئيس الفدرالية لغاية تدارس أزمة الرابطة التونسية التي كانت مستهدفة من قبل الحكومة. وقد كون لجنة مساندة للرابطة ودعاني باسمها كما دعا أحمد بنور وزوجته لمصاحبته. وتم ذلك فعلا وكتب المنذر صفر تقريرا في الموضوع.

هروب عائلتي

منذ شهر جويلية 1991بدأت أفكر جديا في تهريب عائلتي خاصة بعد أن أنزل الأمن بلال مرتين من الطائرة مع سحب جواز سفره في الثانية. وقد توصلت مليكة وأطفالها الخمسة الى انجاز ذلك يوم 8 أوت 1992 في مرحلتها الأولى أي الخروج من التراب التونسي والدخول الى التراب الجزائري حيث استقروا في دار والدي مليكة في برج بوعراريج.

السلطات الفرنسية وعدتني بتمكينهم من تأشيرات للدخول الى التراب الفرنسي لكنها أخلت بوعدها لأني رفضت التعاون معهم. وبعد أكثر من شهر اضطررت الى عملية قيصرية. أن تغادر العائلة مطار الجزائر في اتجاه فينا عاصمة النمسا التي لم تكن تطلب تأشيرة من التونسيين وذلك عبر باريس وأن ينزل الجميع في باريس حيث يطلبون اللجوء السياسي. الخطة ممتازة وقابلة للنجاح ولكن المشكل كيف الخروج من مطار الجزائر وجوازات كل أفراد العائلة غير مختومة في الخروج من تونس والدخول الى التراب الجزائري.

بحثت في علاقاتي القديمة مع شخصيات سياسية جزائرية فلم أجد. عرضت الأمر على أحمد بنور فقال لي أن له بعض العلاقات وسوف يتصل.

وفعلا اتصل بالشريف بلقاسم المعروف بسي جمال وهو وزير سابق تولى كثيرا من المسؤوليات في عهد بومدين وأعطاني هاتفه وعنوانه وأبلغته الى مليكة زوجتي التي تحولت الى العاصمة واتفقت معه على سناريو يمكن العائلة https://tunisitri.wordpress.com/2014/08/05/lettre-de-remerciement-et-de-gratitude-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86a-lattention-de-monsieur-belaid-abdessalem/من الخروج من المطار بسلام.

ويوم الخروج بعث رئيس الحكومة عبد السلام بلعيد شخصا من ديوانه الى المطار فأمن خروج الأم والأولاد الأربعة دون أختام البوليس في جوازات السفر. أما بلال فقد خرج قبل ذلك بأسابيع عن طريق جنيف.

العداء الدفين

. يوم 24-جوان 1992كان يوم اغتيال عاطف ابسيسو المناضل الفلسطيني القريب من أبو أياد في باريس .السلطات الامنية الفرنسية كما الامن الفلسطيني وجهت أضابع الاتهام الى المخابرات الاسرائلية وانتهت الى الكشف عن عناصر الموساد التي ارتكبت الجريمة ….الا الاعلام التونسي الذي وجه التهمة الى أحمد بنور وتورطه في الجريمه. ولم يمنع تكذيب الفرنسيين والفلسطيين لتبرئة الرجل. وظلت هذه القضية تلاحقه في وسائل الدعاية التونسية الى اخر حياته. أما لماذا ؟ فلسبب بسيط وذلك للتغطية على قضية المنصف بن علي شقيق الرئيس الذي حكم عليه بعشر سنوات سجنا في محكمة باريسية في تلك الفترة في قضية تجارة مخدرات. وعقب ذلك تم تشديد قانون العقوبات في قضايا تجارة المخدرات في تونس

الاعتداءات ومخاولات الاغتيال

أحمد بنور كان معارضا صامتا فلم يكن يدلي بتصريخات للصحافة والاذاعات والقنوات التلفزية الا نادرا ولكن وزنه يعادل وزن المعارضة التونسية في الخارج كاملة فقد كان يمسك بالخيوط الخفية للعلاقات السرية مع كل الاستخبارات العربية والاوروبية لذلك كان مستهدفا من قبل خصمه اللدود بن علي. وقد كشف لي ابنه الاستاذ المحامي لسعد بنور أن والده كان مهددا بالطرد من فرنسا حتى سنة 2011

نشرت جريدة الصباح في عددها 19874 المؤرخ في 11 فيفري 2011 مقالا بتوقيع السيد سفيان رجب يستعرض فيه شهادة ضابط الأمن لطفي درويش’ عن المهمة التي أوكلت إليه والمتمثلة في تنفيذ اغتيالات في الخارج و التي ذكر فيها اسماء ثلاثة معارضين وهي على التوالي أحمد بنور وضالح كركر وأحمد المناعي. وكان من المفروض أن ينفذ المهمة في شهر ديسمبر 1991

يتبع

رحم الله الاستاذ أحمد بنور فقد كان من أرجل من عرفت

Publicité