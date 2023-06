LES FOLIES FURIEUSES ISRAÉLIENNES SONT EN MARCHE VERS l ´ OCCUPATION , et l INTÉGRATION de l ENSEMBLE de LA PALESTINE !!!… ATTENTION ! Le DANGER N EST PAS À SENS UNIQUE !!! A.D.

A l’ instant , de ce 22 Juin , 3 Palestiniens , du camp , intérieur , de réfugiés de Jenine , Cisjordanie , tués par un drone israélien … C est la routine quotidienne , sans que cela , n émeuve plus personne . Cela se passe , en apparence , dans l indifférence totale , notamment du dit monde civilisé occidental , très sensible aux Droits de l Homme , de la Femme , des Chiens maltraités , et , et …

Israël , dans la poussée de la furie de son extrême Droit religieuse ,dépasse de plus en plus , en horreurs , toutes les limites des répressions , des occupations , y compris le viol des lieux les plus sacrés , tel le troisième lieu saint de l Islam . Usant de racisme et apartheids , sans aucune gêne , ni honte . Et pourquoi devraient ils se gêner , devant les silences , complices ? ,de leurs amis , et protecteurs américains , ou européens . Ailleurs chompions ,sensibles , aux bons Esprits de la Liberté , Égalité …Et puis les Palestiniens ne sont pas des leurs , ne sont pas des Ukrainiens …Lesquels , Ukrainiens , du moins leur Presisent , est soutien de la politique …d occupation israélienne . Aller comprendre !

Ils se taisent , même devant les préparatifs de l INTÉGRATION TOTALE de la Cisjordanie , ou ce qui est resté , illusions entretenues , comme derniers espoirs de la création d un mini État Palestine … Demain un « Foyer « pour les Palestiniens ?

Ils se taisent , gênés , de ne pouvoir condamner , l un des leurs . Et qui dans les montées partout des Droites radicales , et Extrêmes Droites , européennes , leur rappelle le « bon vieux temps des Colonies … « Sous , bien sûr , d autres formes de modes d occupations , à l époque des Internets , et de plus en plus des Intelligences Artificielles …

Ah ! , oui , la bonne excuse , les juifs au passé , ont souffert arbitrairement , scandaleusement , des répressions et massacres des nazis , des hitleriens , Et l’ anti sémitisme , européen , américain , dominant d alors , était complice . Le REMORD , explique t il seul , le silence , la gêne , les regards détournés devant la marche actuel d Israël , du vouloir anéantir tout un peuple , lui aussi plus que millénaire dans cette région troublée du Moyen Orient ? .

Ce peuple palestinien , a montré depuis des dizaines de décennies , depuis la NAKBA , 1948 , au delà de sa Résistance , qu il reste accroché , dans son sol , tel les racines de ses oliviers . . Les colons ont beau agresser , violer , couper , brûler … , les Palestiniens et leurs Oliviers ne mourront jamais . Même si Israël usera , dans l arrogance de ses prétentions , de ses Bombes Atomiques !

Et demain , ses protecteurs , et amis complices , vont se rendre compte , surpris , que Eux aussi , évolutions du monde , risquent de devenir indésirables , et perdront , et leurs intérêts et leurs latins ! AD