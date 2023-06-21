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تونس في 21 جوان 2023

من الدكتور الصحبي العمري.. الى الرئيس قيس سعيد.

كيف يحجر السفر على من قاتل ضد الفاسدين دهرا؟

كيف يتجرأ قاضي او قيادي في وزارة الداخلية على منعي من السفر ..؟

لما كنت انا الطبيب المقعد المتقاعد الصحبي العمري افضح كبرى ملفات الفساد في عشرية الخراب، كان الانتهازيون والوصوليون والمنافقون يصفقون في اجتماعات الاحزاب الفاسدة والوقفات الاحتجاجية المناهضة لمسار اللحظة الفارقة التي أعادت ترتيب البيت في تونس بمسار 25 جويلية ..

اليوم تحرمني وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية من حقي في الدواء والبروتاز .. ثم تحرمني وزارة الداخلية ووزارة العدل من حقي في السفر للتداوي على نفقة ابنائي..

الموضوع : طلب رفع إجراء حدودي لتمكيني من السفر قصد التداوي في الخارج ..

سيدي :

لا أريد لا التبكي ولا التشكي عما حدث لي منذ الثورة المشؤومة حيث ما رأيت منها إلاٌ الخذلان وانكار المعروف حيث لم أعرف السجن والايقاف في الحقبة النوفمبرية إلاٌ مرة واحدة إثر عثرة رغم ملايساتها العائلية مع المجموعة الأمنية 8 نوفمبر 1987 وغادرت السجن بعفو رئاسي دون محاكمة بعد سنة من الإيقاف لكنٌ البوليس النوفمبري رفض هذا العفو بعد أن تورط في جرائم القتل والتعذيب والتنكيل تخللتها حملات تضفية كل من دار ويدور في فلك حركة الاتجاه الاسلامي من اتباع ومناصرين قبل أن ينكشف خداع وخيانة رئيس العصابة (بوجلغة) وانضمامه سرا الى صفوف المخلوع في كشف مخططات انقلابية بعد إمضاء الميثاق الوطني..

كانت القلوب السوداء سمة من شيم عصابته التي لم اكن منتميا اليها رغم طردي من وظيفتي واخضاعي مدة سنوات للإمضاء دون قرار قضائي في مركز الشرطة صباحا مساء ويوم الاحد وفي العطل والاعياد علاوة عن مراقبتي الامنية اللصيقة في تنقلاتي مع التضييق على سبل الارتزاق .. ولم أنتكس من مثل هذه السلوكيات التي جعلتني ألتجئ الى وسائل الإعلام في الخارج وواظبت على نشر فساد رموز المنظومة النوفمبرية في المواقع الإلكترونية ولم اكن أثق في جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ولا في سبل المعارضة المتوخاة والتي اخترقها البوليس النوفمبري في مجملها .. عشت القهر والاضطهاد والاستبداد أمام الضغوطات العائلية حتى طال الظلم الى المرحومة زوجتي ولم يسبق أن قام المخلوع بمقاضاتي من أجل نشرياتي المناهضة لنظامه وعائلته وأصهاره .. وكنت فخورا بذلك حتى جلبت أنظار وتعاطف العديد من الاصدقاء في المعارضة ..

لكن المؤسف أنه منذ رجوع الوافدين من الخارج واستيلاءهم على السلطة في تونس بعد 14 جانفي 2011 تنكروا للاتباع والانصار وكل من ساندهم وتضامن معهم بعد أن انتفخت بطونهم وجيوبهم وارصدتهم بين الداخل والخارج وانقشعت عنهم الميزيريا وتنكروا لتضحيات الجميع بعد أن تصالحوا مع جلاديهم وابتزوا الازلام الذين لازموا الصمت والتموقع والاندساس حتى استفحل الفساد وانقلب السلٌم الاجتماعي ليتصدر المشهد ( البوبڨرون ) والمتسلقون والانتهازيون فلم اصمت عن هذا الخنار الذي تخللته التوافقات المغشوشة بإسم الديمقراطية والتسامح ولجأت الى نشر ما يختلج في نفسي من أسى لكشف الفساد وتأثيره على انعدام الإقلاع الأقتصادي المنتظر حتى وصلنا الى ما فيه نحن الآن ..

لقد وقع إيقافي والزج بي في السجن في 18 مناسبة منذ سنة 2017 الى اليوم منها ثلاث مرات في عهدة الرئيس قيس سعيٌد .. كل التهم كانت ولا زالت تخص التدوين وهي في الحقيقة ملفات فساد التي ما إن تصل الى الامن والقضاء حتى تنقلب الى اساءة وهتك اعراض والمس من هيبة الفاسد الطويل الاذرع في اروقة السلطة ..

لست مجرما ولا منحرفا ولا تاجر مخدرات وليست لي ملفات فساد رغم التشويه الحاصل لي ولكن حظي جعلني عنيد في إعلاء كلمة الحق أمام عجزي على الانسياق في منظومة تفتقد الصدق والجرأة والصراحة في تعاطي المسؤولية الوطنية التي اضحت أسيرة لوبيات مالية وبارونات الدسائس والمكائد ..

مئات القضايا المنشورة ضدي منذ 2017 حتى اصبحت حريفا وفيا بين المحاكم والسجون لأنني أكتب وانشر بوجه مكشوف ودون اللجواء الى صفحات مفتعلة ولا استشهار فكسبت انصارا ومتابعين الذين فيهم من يقرأ ويمر في صمت دون إشارة حتى لا تنكشف هويته ووظيفته ..

والجميع يعرف أنني لا اناور بوضعي الصحي المهترئ رغم منعي من الحصول على بروتاز منذ سنة 2015 ولازلت أنتظرها رغم أنني متقاعد ومضمون اجتماعياً وكنت قد دفعت اكثر أربعة الاف دينار كمساهمة قانونية في التكفل بمصاريف البروتاز التي إستوجبت سفري الى المانيا على نفقة الكنام لإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية لتحديد كلفة المصاريف النهائية على حساب الكنام وما إن وجدت شركة تونسية تصنع نفس البروتاز بأقل ثمن حتى أعدت طلبي وما زلت أنتظر الموافقة في تحيين قرار التكفل بهذه المصاريف ..

قد يستدعي الأمر كتابة مجلدات لسرد ما حدث لي مدة ثلاثة عقود انتهت ببتر أرجلي وإحالتي على التنقل الدائم فوق كرسي متحرك الذي اعتبره سجني الابدي لذلك ما يتعبني ويرهق كياني هو التنقل بين المحاكم وثكنة العوينة ومراكز الشرطة والحرس لكنني لا أستطيع الصمت عن المنكر المفضوح ولا أسعى واحرص للحصول على بطاقة مبلٌغ التي لن تزيدني شيئا رغم انٌ رئيس الدولة اوصى بحماية المبلغين عن الفساد الذي تحدي رموزه تشريعات بالية تخضع لاجتهادات القاضي في الجلسة رأفة وإحترام بحرية التعبير ..

تعودت كثيرا أن أكون محل تفتيش من أجل تدوينة في برقيات أمنية التي تناسى أصحابها نفس الاجراءات والتتبع ضد رموز الفساد المالي والاجرام السياسي الذين ما زالوا يتبخترون وينعمون بحرياتهم لكن الصحبي العمري اصبح عنصرا خطيرا على الدولة التي عجزت عن تقليم اظافره ليصمت الى الأبد ولا ينكر فضل شبكة المدونين الأحرار إلاٌ جاحد في كشف عديد ملفات الفساد الذي يرهق مداخيل الدولة .. وكان شعارنا الصدق والجرأة والصراحة ولا أحد فوق القانون .. حيث كانت الفاتورة غالية في هذا الاختيار ..

غادرت السجن في 30 ماي الفارط بعد مظلمة قضائية وقع فيها تنفيذ حكم استئنافي بشهرين سجن قبل تنفيذ حكم ابتدائي بخطية لا تفوق مأتي دينار وأصبحت مصنفا اراهابيا بعد مداخلة في 17 فيفري 2023 في قناة الجزيرة كشفت فيها خفايا عملية المنيهلة الارهابية المفبركة التي ما زال الجناة فيها ينعمون بالافلات من العقاب .. وكل من سمع بالتهمة الموجهة لي ( إرهاب) ضحك على الضحالة أمام صمت اعلام البراوطية الذي صدع لنا رؤوسنا بضجيجه حول قضية التٱمر على امن الدولة حتى أصبح المحامون ينرافعون في المنابر ويتباكون على منوبيهم تحت الأضواء الكاشفة .. أما الصحبي العمري فلا يستحق الإشارة والاهتمام بما حدث له من ظلم وخروقات فضيعة للقانون .. وسوف اتي على تفاصيلها لاحقا..

فمنذ 8 مارس 2023 وقع إيقافي في قضية قناة الجزيرة وما إن غادرت السجن بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي حتى عدت بعد يوم واحد من الإفراج عني بخزعبلات قضائية يقف ورائها قاضي قاسد كنت قد نشرت قائمة ممتلكاته في صفحتي بالفايس بوك ..

انضمت منذ 8 مارس الفارط ثلاث اسابيع إيقاف في بوشوشة بعد التمديد في ملف قضية قناة الجزيرة مع شهرين في المرناڨية بحكم استئنافي جائر ليقع الإفراج عني مرهقا في 30 ماي 2023 لتتواصل هرسلتي ببطاقات الجلب والمنع من السفر لأسباب واهية وسوف اتي على ذلك لاحقا وبالتفصيل لاكشف فضيحة ما حدث ويحدث لي في دولة تفتش على طريقها نحو الاقلاع رغم الصعوبات والعراقيل ..

قد يؤسفني انٌ صحتي المهترئة زادت في التدهور لذلك قررت التداوي في الخارج لدى بنأتي المقيمات في ألمانيا ولم أطلب التكفل بمصاريف علاجي من الدولة الغائبة إلاٌ انٌني بعد حصولي على التأشيرة اعتزمت السفر الى ألمانيا قصد التداوي إلاٌ انه بلغني أنني محل إجراء حدودي .. لذلك اتوجه الى كل من رئيس الدولة ووزيرة العدل ووزير الداخلية راجيا منهم كبح جماح هذه الهرسلة و رفع هذا الاجراء الحدودي لتمكيني من السفر.. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ..

الصحبي العمري

طبيب متقاعد

عميد شبكة المدونين الأحرار

وعضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

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