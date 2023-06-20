تذكير تاريخي لمن ينادون بالخلافة

Idriss Benhajkacem

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الخلافة الإسلامية في سطور

مدة الخلافة دامت من 632 م إلى 1924 م أي لمدة 1290 سنة وفيها حكم 95 خليفة، هذا بدون اعتبار خلفاء بني أمية في الأندلس، وخلفاء الفاطميين في مصر…

1 – الخلفاء الأوائل أربعة

أبو بكر

عمر

عثمان

وعلي رضي الله عنهم

– الخلافة الأمويية دامت 90 سنة وتولى فيها الحكم 14 خليفة وانتهت على يد العباسيين الذين قتلوا ونكلوا بجثة آخر خليفة أموي وقتلوا عائلته

– الخلافة العباسية نشأت ودامت حوالي 600 سنة وتولى الحكم فيها 37 خىيفة وانتهت على يد التنار ( هولامو ) الذي قتل ونكل بجثة آخر خليفة عباسي

– الخلافة العثمانية دامت حوالي 600 سنة وتولى الحكم فيها 40 خليفة وانتهت على يد كمال أتاترك.

2 الخلفاء الراشدون هم 5 ( من مجموع خمسة وتسعون خليفة ) أي 4℅ من الخلفاء

أبو بكر الصديق حكم عامين وقيل أنه مات متأثرا بالسم

عمر بن الخطاب حكم 10 سنوات ومات مقتولا

عثمان بن عفان حكم لمدة 12 سنة وفي آخر أيامه أتهم بمحابات أقاربه وحوصر وقتل

علي بن أبي طالب حكم لمدة 5 سنوات وتعرض لتمرد مسلح و قعت في زمانه حروب الفتنة الكبرى بين شقين من الصحابة والمسلمين وماتمقتولا على يد الخوارج

عمر بن عبد العزيز الأموي حكم لمدة سنتين ويعتقد أنه مات مقتولا بالسم من طرف عائلته

أي الخلافة الراشدة دامت 29 سنة من جملة 1290 سنة أي هناك 1263 سنة خلافة غير راشدة بنسبة 98℅

3 – 60 ℅ من الخلفاء ماتوا مقتولين

– الوليد بن يزيد قتله ابن عمه

– مروان بن عبد الملك يقتله جند بن العباس

– المتوكل قتله ابنه المنتصر

– القاهر ثملت عيناه ومات عطشا

– المعتز يقتل عطشا من جنود الترك

4 الكعبة ضربت مرتين بالمنجيق

المرة الأولى في عهد يزيد بن معاوية

المرة الثانية في فترة حكم عبد الملك بن مروان على يد الحجاج وفيها قتل ابن الزبير وصلب بعد قتله وهو أول مصلوب في الإسلام

5 تطور إسم الخليفة من خليفة رسول الله إلى خليفة الله في الأرض عند الأمويين

وإلى سلطان الله علي الأرض عند العباسيين

وكان كثير منهم مغرم بالخمور والجواري حتى أن الخليفةالعباسي المتوكل كانت له أكثر من 4000 جارية !!!!

6 طوال الفترة الأموية والعباسية والعثمانية كان السكان رعايا وليسوا مواطنين والبشر يباعون و يشترون في الأسواق كالمواشي وكانت هناك عديد المجاعات والثورات على هؤلاء الحكام

7 في كثير من الفترات التاريخية كان هناك أكثر من خليفة في نفس الوقت في أماكن مختلفة وكانوا يتصارعون و يحاربون بعضهم بعض ومن ينتصر يبيد عائلة الآخر…

واضح؟