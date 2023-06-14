يوميات مراقب عربي في سورية: 22جانفي 2012

Journal d’un observateur وشاهد ومشهود arabe en Syrie/22 Janvier 2012/

وشاهد ومشهود



القامشلي محافظة الحسكة تقع في جهة الشمال الشرقي السوري على الحدود مع تركيا وعلى مقربة من سفح جبال طوروس بمحاذاة مدينة نصيبين التركية، وتتبع إداريًا محافظة الحسكة ويمر بالمدينة نهر الجقجق. يبلغ عدد سكان المدينة دون نواحيها حوالي 88،000 نسمة وذلك حسب إحصاء 2007،[4] يقطنها خليط من العرب والسريان والأرمن والأكراد. وتعد القامشلي مركز منطقة القامشلي وتتبعها نواحي تل حميس، عامودا والقحطانية.

بعد ثلاثة أسابيع من التجوال والزيارات للتجمعات السكنية والقرى والمدن والمشافي والسجون والمراكز الإدارية والإتصال بالمواطنين وبعد مسحنا لمحافظة الحسكة طولا وعرضا ومراقبة التظاهرات المناوئة للحكومة كما المؤيدة لها قرر فريقنا في هذا اليوم الأحد 22 جانفي 2012 ان نبقى في الفندق لنلتقي بممثلي المواطنين والعشائر والطوائف المختلفة التى تكون النسيج الأجتماعي للمحافظة وبالخصوص لمدينة القامشلي ونستمع الى طلباتهم وتشكياتهم ونتوقف على رغباتهم وطموحاتهم.

فأن نسمع الجماهير الغفيرة وهي تهتف وتصيح وتهدر وتزمجر شيىء و أن نستمع الى ممثليهم ونوابهم شيئا أخر، وهم عموما كهولا أباء وحتى أجداد المتظاهرين يطرحون قضاياهم ومشاكلهم ويعبرون عن أهداف تحركاتهم واحتجاجاتهم بكل هدوء.

اجتمع حول أعضاء فريق المراقبين العرب حوالي أربعون شخصا ليس فيهم امرأة واحدة والمرأة الوحيدة التي اطلت علينا بعد الإجتماع إنما جاءت لتشكو حالها فقد كانت المرأة من القامشلي وزوجها أصيل الساحل السوري وحدث ان تحول الى دمشق ولم يرجع منها ولم يصلها خبر عنه منذ اشهر وكانت تخشى ان يكون قد اختطف

. إلى ذلك الحين كانت القامشلي وسائر محافظة الحسكة هادئة لم تسجل فيها أعمال ارهابية او اغتيالات باستثناء اغتيال زعيم حزب كردي صغير الا ان عمليات الخطف كانت كثيرة. كان الإرهابيون حتى ذلك الحين هم سوريون عموما يقطعون الطرق ويوقفون السيارات الخاصة او وسائل النقل العمومي وينزلون الركاب على الهوية. ضحاياهم الأولى هم الجنود الراجعون الى أهاليهم في العطل هؤلاء يقتلون على عين المكان وأحيانا يعذبون قبل ذلك ويمثل بأجسادهم. وقد حدث ان يختطف الشخص ويقع الأتصال بأهله لطلب فدية وكثيرا ما تدفع الفدية ولكن المخطوف لا يرجع. اما الصنف الثاني فهم اصيلي الساحل السوري الذين يصنفون من قبل الإرهابيين على انهم شبيحة النظام لكونهم في اغلبهم من الطوائف الشيعية، بطاقات الهوية السورية لا تنص على الدين أو الطائفة لصاحبها لكن يكفي ان يكون المرء من الساحل ليصنف شيعي او علوي.

قدم رئيس فريق المراقبين وهو عميد في الجيش الإماراتي للحضور فكرة عامة عن مهمتنا في القامشلي وفي كامل سوريا كما جاءت في وثيقة الإتفاق بين الحكومة السورية والجامعة العربية ثم اعطيت الكلمة لممثلي المواطنين. كان هناك حوالي ثلاثين شخصا من كل الاعراق، عربا وكردا وأرمنا واشوريين وكلدانيين وقيل لي أنه كان بينهم حتى من بقايا التاتر ومن كل الأديان والطوائف ولم يغب عن الإجتماع إلا اليهودي الوحيد الذي لم يهاجر من القامشلي لأنه كان خارج المدينة ذلك اليوم.

أكد جميع الحاضرين تعلقهم وفخرهم بالإنتماء لسوريا و استعدادهم للذود عن حياضها. كنت الأخير على يسار المنصة وكان على يساري من جهة الحضور شيخا عربيا بجلبابه المتميز وكوفيته، جلب انتباهي بما كان يخطه ويصوره من رسوم هندسية من مربعات ومستطيلات مرة متلاصفة ومرات منفصلة. و عندما جاء دوره للحديث وقف وأخذ الكلمة وقال أيها السادة السفراء أنا فلان بن فلان من قبيلة كذا العربية السورية وأسكن وأهلي في هذا الحي وعلى يمين حينا يقع حي اخوتنا الكرد السوريين وعلى شمال حينا يقع حيي اخوتنا الأرمن السوريين وعدد كل احياء قريته وساكنيها بأعراقهم وأديانهم وطوائفهم وفي كل مرة يضيف السوريين للعرق او الدين والطائفة. وواصل اننا جميعنا اخوة في هذا الوطن وكلنا نفتخر بانتمائنا له نعيش مع بعضنا في سلام وامن منذ عصور فرح أحدنا هو فرحنا جميعا وحزن احدنا هو حزننا جميعا نشترك في الأفراح والأتراح ونريد أن يستمر الأمر بيننا كذلك الى ان يرث الله الأرض وما عليها. وختم قائلا أرجوكم أيها السادة ان تبلغوا العالم رسالتنا هذه ومد لي الورقة ولا أدري لما اختارني من بين زملائي ولا أدري لما لم يسلمها رئيس الفريق.

عندما تسلمت الورقة من صاحبها أيقنت ان مهمتي لن تنتهي مع نهاية مهمة بعثة الجامعة العربية في سوريا وأن دوري الأن في أن أشهد بما رأيت وسمعت في سوريا في الأسابيع التي قضيتها فيها حيثما امكن لي ذلك ومتى توفرت لي اسباب ذلك.

انسحاب وفود الخليج:

بعد حوالي الساعة من انتهاء اجتماعنا بأعيان الجهة أعلنت القنوات العربية سحب العربية السعودية وباقي بلدان الخليج لمراقبيها وتبعها المغرب ويبدو أن العضوين الإمارتيين قد تلقوا الأوامر بالإنسحاب قبيل ذلك بقليل عن طريق هواتفهم.

وجاءت ساعة الفراق بسرعة فقد كان على المغادرين ان يلحقوا بالطائرة التي تقلهم الى دمشق. كان الوداع في غاية الحزن والتأثر وتحول الى موقف رثاء عندما بدأ رئيس الفريق يعانقنا والدمع ينهمر من عينيه. وسرت عدوى البكاء الى الجميع الى باقي أعضاء الفريق وإلى أعوان وموظفي الفندق وحتى إلى فريق حمايتنا من الأمن والحرس.

ثم جاءت فتوى أحد شيوخ الدروشة والإجرام للجيش الحر بقتل من تبقى من أعضاء بعثة المراقبين تناقلتها كل القنوات العربية بشكل مستمر وفي كل نشراتها الأخبارية ولم يبق للجامعة العربية الا سحب كل فرقها الى دمشق.

وسألني مبعوث الإخبارية السورية التي كانت في طور الإنشاء، ما رأيك يا سيدي في الأوضاع الحالية؟

قلت له لن

أجيبك إلا بما قاله امرؤ القيس عندما بلغه نعي أبيه اليوم خمر وغدا أمر.

ونشيرالى ان فريقنا وكبقية الفرق المنتشرة في كل المحافظات السورية كان يبعث بتقريره اليومي الى مركز الجامعة العربية في دمشق ويتمثل التقرير في الأجابة على الأسئلة الأربعة التي قامت عليها مهمة البعثة في سوريا وهي كالتالي

1 هل تتصدى قوات الأمن لمظاهرات الأحتجاج بالعنف؟

2 هل هناك مظاهر وتواجد عسكري في المدن والقرى؟

3 هل سرحت السلطة الموقوفين من المتظاهرين؟

4 هل يعمل الأعلام والأعلاميين المحليين والدوليين بحرية؟

وقد اعتمد التقرير النهائي للبعثة كل التقارير اليومية لجميع الفرق في كل المحافظات السورية

أحمد المناعي -أالقامشلي- سوريا 22 جانفي 2012

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