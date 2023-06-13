كمال الجندوبي  ….كما عرفته: أحمد المناعي

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ومن بين شخصيات هذا التيار اليساري كان يوجد كمال الجندوبي. شخصيا لم أكن أعرفه ولم أسمع باسمه الا من خلال تبادل المعلومات والاخبار مع بعض التونسيين.

في يوم من الأيام عزمنا- أنا والمازري الحداد- على زيارته في نادي جمعيته وتم ذلك بدون سابق اعلام ولا مقدمات.

أذكر أننا فاجأناه فلم يكن يعرفنا أو سمع بنا لكني كنت واثقا من أنه لم يكن يجهل ما كان يحدث في تونس.

حدثته أنا والمازري بنفس الخطاب: ان نتعاون على كشف ما كان يحدث في تونس من جرائم وانتهاكات لأبسط حقوق الانسان.

كنا نعول كثيرا على كمال الجندوبي وجماعته وخطه السياسي لكنه لم يكن مستعدا للتعاون معنا فضحايا القمع هم من صنف الأعداء أو الخصوم. هم من الرجعيين والاصوليين …

تسربت اشاعات بخصوص صمت كمال الجندوبي مفادها أن صمته و جماعته كان لأسباب سياسية فقد كان ينتظر أن يسمى قنصل تونس باسترازبورق عاصمة البرلمان الأوروبي.

لذلك لم يسجل خلال الست سنوات الأولى من القمع في تونس الا صدور .بيانين محتشمين عن القمع وانتهاك الحقوق والحريات ولم يبدأ تحركه وجماعته الا يوم اعتقل خميس الشماري في صيف 1996

في تلك الفترة كان موقف هؤلاء هو موقف خميس الشماري والذي عبر عنه للدكتورة هلين جافي رئيسة منظمة حقوقية-طبية في باريس بحضوري في ندوة دولية » يا هلين ان مظلة حقوق الانسان لا تحمي الأصوليين المسلمين والمسيحيين…ولم يذكر اليهود لأن هلين جافي كانت يهودية » وللأمانة حال انسحاب الشماري من وقفتنا عبرت لي هلين جفي عن اعتراضها على هذا الموقف.

ندوة اللجنة من أجل احترام الحريات

بعد ايقاف محمد مواعدة ثم خميس الشماري والحكم النهائي على هذا الأخير بخمس سنوات سجنا في شهر أوت 1996 تحرك أصدقاء هذا الأخير وخاصة كمال الجندوبي في باريس وأسسوا (اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الأنسان في تونس) ونضموا ندوة كبيرة حضرتها قيادات أكبر المنظمات الحقوقية في أوروبا وتونس والمغرب وسوريا:

العفو الدولية – الفدرالية الدولية لحقوق الأنسان- الرابطة الفرتسية-الرابطة المغربية- الرابطة التونسية-اللجان السورية… تدخلوا جميعا وتكلموا بأطناب عن الشماري وقليلا عن مواعدة ثم لاشيئ اخر.

كان في القاعة أكثر من 200 شخص بين جلوس ووقوف كان هناك بعض التجمعيين وفيهم من حاول التشويش فأسكتوا وأيضا كثير من النهضويين لم يجرؤ منهم أحد على طلب الكلمة

وبدأ المتدخلون ينسحبون. كان أولهم المحامي( لوكلارك)رئيس الرابطة الفرنسية. كنت في الصف الثاني بجانب الممر فاستوقفته وكلمته عن صمت الرايطة بخصوص الاعتداءين الذان وقع علي و على المنذر صفر في فيفري ومارس 1996 ..ثم تسارعت الأنسحابات ونظرت ورائي فأذا بمنصف السليتي يستعد هو الاخر للأنسحاب.سألته الا تقول كلمة؟رد علي بأن له موعد.

فوقفت وطلبت الكلمة وانذاك رجع كل ممثلي المنظمات للجلوس وتحدثت باطناب عن شجرة مواعدة والشماري التي تخفي الغابة وتحدثت عن الاف المساجين النهضويين وغيرهم وعن التعذيب وعن الموتى تحت التعذيب وعن …ورجع كل متدخلي وممثلي الجمعيات للحديث وفيهم من اعتذر عن صمته أو سهوه أو نسيانه. ان لم يكن كلهم قرأوا كتابي فخصوني بعاصفة من التصفيق

سلمت على ممثل اللجان السورية هيثم مناع وقلت له هازئا » تمنيت لو اعتقل الشماري من قبل فربما تكون ظروفنا أحسن ثم سلمت على ممثل الرابطة التونسية فسألني مستغربا:أ أنت أحمد المناعي؟؟؟فابتسمت

هذا الناشط الحقوقي اعتقل ليومين عند رجوعه الى تونس.

نشطت هذه المنظمة كثيرا فلم تنته سنة 1996 الا وقد نظمت ندوة ثانية للمنظمات المغاربية أشرف عليها المؤرخ الجزائري محمدحربي. ومن المضحكات-المبكيات أن ممثل الرابطة التونسية المحامي…رحمه الله ‘بدأ كلمته بأن وضعية حقوق الانسان ليست حسنة في تونس وتحول للحديث عن الجزائر. تبادلت الابتسامة مع محمد حربي فقد أدركنا ان الرجل كان خائف. ة

في شهر مارس من عام 1997 وبمناسبة اعتداء زلامية النظام علي نشرت المنظمة بيانا قويا استنكرت فيه هذا الاعتداء عونددت به كما شجبت الاعتدائين السايقين لسنة 1996 ضد أحمد المناعي ومنذر صفر ودعت السلطات الفرنسية الى حماية اللجئين. كان هذا البيان أفضل وأقوى البيانات التي صدرت في هذا الموضوع.

هشام جعيط في يوم 2 مارس 1999

دعى كمال الجندوبي المؤرخ هشام جعيط الى ندوة فكرية بهذا التاريخ وندوة أخرى دعى لها مصطفى الفلالي ف ديسمبر 2002ي للحديث عن فرحات حشاد. وفي السنوات التالية تخصصت هذه المنظمة في العلاقات التونسية الاوروبية

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