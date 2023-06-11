Zohra

*هذه دولة في حالة حرب!!!!*

كتبت صحيفة « الديار » تحت عنوان « الأسد يعلن موازنة 9 مليارات لعجز « صفر » بعد رفع كل الدعم« :

« اتخذ الرئيس السوري بشار الاسد قراراً بإعلان موازنة سوريا بقيمة 9 مليارات دولار بعجز 0 % بعدما ألغى كل الدعم عن الطحين والكهرباء والبنزين. ولأول مرة يتم الإعلان عن موازنة سوريا بعجز 0 % طالباً من المواطنين تحمل الصعوبات كي لا تسدين سوريا أي دولار من الخارج.

في ذات الوقت، اصدر وزير المالية توجيهات دفع كل ديون سوريا الخارجية وهي 23 مليار دولار وبذلك تكون سوريا قد خرجت من الحرب بدين 0 وتم تسديد الديون لروسيا وايران والعراق و11 دولة لها ديون صغيرة ».

وتابعت الصحيفة: « في أكبر قرار بتاريخ سوريا وفي سابقة لم تحصل منذ استقلال سوريا، اعطى الأسد امراً الى وزير المالية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 150 رجل اعمال ثروتهم تقارب ال 275 مليار دولار بتهمة الفساد منذ عام 2002 حتى عام 2016 وعلى رأسهم رامي مخلوف ابن خال الأسد التي وصلت ثروته الى 36 مليار دولار.

وقيمة ثروة كل رجل اعمال تتراوح بين 3 مليارات دولار دولار والمجموع هو 275 مليار دولار. وسيخصص الأسد هذه الأموال لإعمار سوريا التي تبلغ كلفة اعمار سوريا كلها 166 مليار دولار، حيث سيتم إنشاء 6 معامل كهرباء و3 سدود جديدة وفتح اكثر من 18 اتوستراداً برياً بين المدن إضافة الى شبكة مياه الشفة والري وشبكة الصرف الصحي في كل سوريا، و12 معملاً لتدوير. كما سيتم دعم الصناعة بقيمة 15 مليار دولار في حلب والمحافظة كلها وتخصيص 10 مليارات لقطاع الزراعة و 10 مليارات دولار لقطاع الصناعة و10 مليارات دولار لقطاع الخدمات وتوسيع مطار دمشق بقيمة 3 مليارات دولار حيث سيتسع لـ 40 مليون سائح ويمكن توسيعه حتى اتساع 60 مليون سائح بين مسافر وعائد ».

وأضافت الصحيفة: « وسيتم تحويل 50 مليار دولار من بقية ثروة رجال الاعمال الى احتياط المركزي السوري ليبدأ ضخ الدولارات وانزال سعر صرف الليرة من 800 ليرة الى سعرها الطبيعي وذلك يحتاج الى 35 مليار دولار. ويمكن بسهولة استعمال 35 مليار دولار من الأموال المصادرة التي قيمتها 50 مليار دولار من أموال رجال الاعمال الذين يشكلون 3% من الشعب السوري مع حاشيتهم وابرزهم مخلوف الذي حصل على ثروة 36 مليار دولار، وتمت مصادرتها باستثناء قصر في اللاذقية ترك له ومنزل كبير في العاصمة كما لحق شقيقه العميد حافظ مخلوف مصادرة أموال ».

اما بقية رجال الاعمال الذين تم حجز أموالهم فهذه لائحة أسمائهم:

هزوان الوز، امجد السيد، بشرى سلوم، محمد توفيق طعمه، جمال البشاره، كفاح احمد، لؤي الشماس، مازن حبوياتي، ماهر قباقينو، محمد ابو درويش، محمد السمادي، محمد ايمن قلعجي، محمد باسل حيدر، محمد باسم الجابي، محمد حسام شعار، محمد خير الابلوح، محمد سعيد صباح، محمد سليم ..وآخرين

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