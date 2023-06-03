خميس الشماري… كما عرفته

المرة الأولى التي رأيت فيها خميس الشماري كانت في سنة 1998 أمام دار الثقافة في شارع الحرية اثر محاضرة في الدار.

1991المرة الثانية : باريس نوفمبر

انتظمت ندوة دولية شاركت فيها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الفرنسية « لمنظمات حقوق الانسان الوطنية » لمدة ثلاثة أيام وقد حضرتها بالخصوص للقاء الشخصيات التونسية التي جاءت من تونس: السادة زكرياء بن مصطفى وحسيب بن عمار عن المعهد العربي لحقوق الانسان والسيد رشيد ادريس عن الجنة الوطنية لحقوق الانسان. في اليومين الاولين للندوة وفي أوقات الراحة تحادثت مع هؤلاء وسلمت رسالة الى رشيد ادريس ليسلمها الى رئيس الجمهورية وكنت أتأهب للخروج فادا بالسيدة هلين جافي تناديني لتسأل عني وبالخصوص تسأل عن بنتي أميرة التي سبق لي أن أعلمتها بايقافها. …كنت أتحدث مع هذه السيدة الفاضلة واذا بخميس الشماري يداهمنا ويتوجه الى هلين جافي بلا تحية ولا سلام: اسمعي يا هلين ان مظلة حقوق الانسان لا تحمي الأصوليين المسلمين والمسيحيين…ولم يذكر اليهود لأن هلين جافي كانت يهودية »

ورجع الى مكانه دون سلام أوكلام

وحال انسحاب الشماري من وقفتنا عبرت لي هلين جفي عن اعتراضها على هذا القكر . وأعتقد أن المرأة كانت صادقة فقد لمحت في سنحات وجهها أسفا وحزنا عميقا لهذا الموقف. وان كنت شخصيا لم أستغربه ففي تلك الفترة كان موقف خميس الشماري هو الموقف المهيمن على التيار اليساري فيما عدى بعض الاستثناءات القليلة وعلى كثير من الحركات السياسية وبالخصوص التجمعيين. ويذكر أن رئيس الرابطة المنصف المرزوقي وأمينها العام خميس الشماري (الذان عجزا عن ابعاد مجموعة من النهضاويين الذين أرادوا الاعتصام داخل مقر الرابطة للمطالبة ببعض حقوقهم من الإدارة) قد لجئوا الى قلع بلاكة الرابطة كي يحيدوا البناية.

للقاء الثالث

كان في سنة سبع وتسعين مع محمد مواعدة بعد خروجهما من السجن بتدخل من الرئيس جاك شيراك

تبادلنا التحية فقط.يعد ذلك بمدة قضيرة اتصل بي منصف السليتي وعبر لي عن رغبته في مقابلتي وضرب لي موعدا في بورت دورليانس . وفي الموعد وجدت منصف السليتي وخميس الشماري. شرح لي السليتي أنه صديق الشماري وأنه مدين له بأن خبأه في داره سنة سبع وثمانين وأن الشماري يريد مدخلا لنشرية لوداس…فهمت أنهم مخطؤون في العنوان وشرحت لهما أن لوداس لم تكن ملكي ولكن هي لصاحبها سليم بقة واني أشتري منها بعض الاعداد كل شهر وأنه كان يريد ان يتفاهم مع سليم بقة فها انا أدعوه اللحاق بنا…

تلفنت لسليم بقة فوجدته في المطار وجاء في تاكسي بأقصى السرعة وربطت الاتصال بينهم وودعتهما.ا.

المرة الرابعة

تبادلت رقم الهاتف مع الشماري في المرة الاخيرة وهكذا اتصل بي وضرب لي موعدا. كنا في بداية 1998. بدا بشكري على المجهود الذي بذلته لتطوير المبادرة التى انبثقت في تونس عن المدس بعيد سجنه هو ومحمد مواعدة والتي انتهت بالفشل الذريع ولكني قلت له « سى خميس لا يمكن لي أن أطمئن اليك وأتعاون معك في المستقبل قبل توضيح موقفك الذي عبرت عنه للسيدة هلين جافي بمحضري في نوفمبر 1991 وقلت فيه بأن مظلة حقوق الانسا ن لا تحمي الأصوليين المسلمين والمسيحيين….. ».عند هذا رأيت الرجل يعبس و يسألني أأنا قلت هذا ؟ أي نعم والمهم الان هو المستقبل...

صديقنا بن علي

اشتغلت مع جان بيار تكوا ونكولاس بو على كتاب » صديقنا بن علي » وعندما نشر قررنا أن نقيم حفلا بهذه المناسبة وقد اتقثنا على موعد نرتب فيه الامور لكن الخلاف ابتدـأ من التلفون فقد اشترط علي الشماري أن أمنع النساء المحجبات من المجيئ للصالة وعبرت له عن رفضي لهدا الشرط. ولهذا نظم كل واحد اختفاله وانقطعت العلاقة مع سي خميس منذ ذلك اليوم وفي المرة التى دغل المستشف اتصلت به لأواسيه وهو ما لم يفعله عندما عملت عملية على القلب..

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