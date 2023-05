Il y a 70 ans: La Conquête de l’Everest

Abdelaziz Dahmani

FIN MAI 1953 … CONQUETE de l EVEREST . , le TOIT du MONDE ( 8.846 m. ) par l ´ HOMME « BLANC « …Et un SHERPA ! , plus tard RECONNU, GLORIFIÉ à son tour . DEPUIS …, Les LUTTES ont CONTINUÉ POUR LA SUCCESSION de la CONQUÊTE du … MONDE …. ( A.D. )

Juste 70 Ans , le vendredi 29 mai 1953 , vers 11 h du matin , EDMUND HILLARY , 32 ans , 1 m 98 , Néo Zélandais , de la ville d Auckland , citoyen de l Empire Britanique , grosses lunettes noires , et bouteille d oxygène , sur le dos , a posé pied sur le sommet de l Everest , le toit du monde , 8846 m de haut , considéré , alors infranchissable , par l humain naturel …

Et voilà , Hillary , au delà de sa haute taille , devenir Géant mondial , faisant les couvertures des Magazines du Monde . 5 jours après , pour ajouter la fête à la fête , du glorieux Empire Britannique , ou le Soleil ne se couchait jamais , la Princesse Elisabeth , une belle de 25 Ans , sera couronnée REINE du Royaume Uni , dont faisait partie le New Zélande …Plus tard la meme Reine , qui a régné aussi 70 Ans , a anobli Hillary du titre de Sire Edmund ..

Mais toutes ces fêtes prestigieuses , étincelantes , avaient un revers de médaille plus complexe .1953 ? Au delà des Fastes , c était une année , mondialement très compliquée . La Guerre Froide Est-Ouest était à son comble . Harry Truman , Président des États Unis , a révélé , le 7 Janvier 53 , que son pays , possède , après la Bombe Atomique , la Bombe H , capable de détruire la menaçante Union Soviétique , qui vivait , alors , ses derniers mois sous la poigne de Joseph Staline , décédé le 5 Mars , de cette même année 53 . La Guerre de Corée , Nord – Sud était à son comble . Les luttes anti coloniales ne laissaient plus de répits aux pays dominants . Et la Tunisie , de Bourguiba , était parmi les têtes de file , de ces luttes pour la Liberté , la Dignité , et l Émancipation ...

Le monde Occidental , dans ces moments de remises en cause de la « Supériorité « des maîtres alors du Monde , avait besoin , de ce réconfort , de l Exploit de Edmund Hillary . Sauf QUE ! , il a fallu , admettre , petit à petit , que le « blanc « ne fut pas seul à poser , pied sur le somment de l Everest ! , symbolique le Toit du monde . ! . Qu il était accompagné , au même instant , jusqu au bout de l Ascenssion , par un Sherpa , guide , mi népalais , mi tibétain , du nom de TENZING HORGAY , un visage , souriant ´ tanné par les hauts pics et cols de l Himalaya … Et que ce guide , portait , jusqu aux derniers mètres , les fardeaux de l Esploit , sacs à dos , matériel , sans compter sa bouteille d Oxygène , alors indispensable . …

Plus tard , HORGAY , sera de plus en plus , associé à l exploit , avec de petits regrets , petites excuses , quand le prestige colonial a commencé à décliner , et l Homme , de toutes les Couleurs , de plus en plus reconnu , dans le triptyque : Liberté , Égalité , Frat… Mais , il reste encore de nos jours du Chemin …

L Everest , ( 8.846 m. , 86 …* ) , depuis ces derniers 70 ans , s est beaucoup « émancipé « . Ceux qui l ont gravi , se comptent , de nos jours en milliers . En cette fin de La seule saison 2023 ,clôturee fin mai , 478 personnes , autant de permis , nombreuses femmes , de diverses nationalités , ont tenté l Aventure de l Exploit . Et comme nécessairement , ils sont , chacun , accompagnés par des guides , Sherpas , locaux , c est presque un millier … .Depuis même 1978 , l Everest fut gravi , sans le secours de l Oxygène . Laissant aussi sur les lacets de ces hauts lieux , déchets , à dominantes plastiques , et parfois quelques cadavres , morts par fatigués , ou tombés dans les crevasses …

Le seul Sherpa , népalais KAMI RITA a gravi 27 fois l Everest , en accompagnant un bon nombre de ses clients . Et un Prix global d une telle expédition , sérieuse , est d un Coût de l ordre de 60 , à 70 . 000 euros …De France , Pierre MAZEAuD , 1978 , a tiré plus de prestige , de son ascension de l Everest , que de ses titres politiques , proche de Chirac , de President du Conseil Constitutionnel , ou de President de la Fondation Charles De Gaulle .

Un national , a a son tour en 2016 , à planté le 1 er drapeau tunisien àu haut de l Everest . Tahar Manaî , fils de notre tant courageux Ami politique , Ahmed Manai . Qui , lui , a connu d autres bourrasques , glaciales d un autre genre …Tahar , le fils , s’y est pris en 2 fois . En 2015 , un Séisme a ravagé le Népal et a rendu la 1 ère mission impossible . Il est revenu à la Charge , et le Voilà Tahar Manai , avec son drapeau , au haut de l Everest le 16 Mars 2016 . Il a compté parmi ses exploits d autres conquêtes des Prtincipaux toits du Monde , dont l Africain , le Kilimandjaro , en Tanzanie

L ´ Everest à cette particularité d être , son somment , territorialement partagé , en 2 pays différents , le Népal , ouvert d avantage vers l Occident , à partir de l Inde , et l autre face partagée …en Chine ,région du Tibet . L autre monde de la Guerre Froide ! Et de ce côté chinois aussi , les expéditions se suivent en Grands nombres …. La aussi , la Chine , comme les libérations, les Indépendances , les évolutions du monde a énormément changé . . Au lendemain de l Exploit de Edmund Hillary , la Chine a tenté une expédition ,collective , avec l intention de planter au Sommet du Monde , le drapeau Chinois et celui de la photo de Mao Tse Tung . Exploit qui fut , à tord ou raison , nié a …l Ouest ..

De nos Jours , c est toute la CHINE de XI , qui aspire , à se hisser à la tête , No 1 , de l Économie du Monde ! Elle est aux dernières montées , entre la Base 3 , dernière ère de repos , et le Vertige de la Gloire …

2023 , 70 ans après … , le Monde globale , est de nouveau en crises , en complications ! La Guerre de Corée , Est-Ouest , est remplacée par la Gierre Russie-Ukraine , Est-Ouest …. La Corée du Nord parade avec ses fusées et ses bombes …A . La Corée du Sud avec ses progrès vertigineux en économies . La Guerre Froide a repris de plus belle . La Chine , émancipée , , en concurrence même pour les conquêtes spatiales , est de plus en plus bloquée , pour retarder ses montées en puissances . Beaucoup de frontières du Nord deviennent difficiles à franchir ….

Et pour certains damnés , obtenir un Visa , devient plus difficile que de grimper l Everest … AD

