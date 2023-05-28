لمعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة

يوم 18 ماي 1998 أديت زيارة الى إسطنبول على رأس وفد من المثقفين والمناضلين العرب والأوروبيين للتعبير على مساندتنا للسيد رجب طيب أردغان رئيس بلدية إسطنبول الذي كان يواجه محاكمة مخلة بحرية التعبير. وعلى اثر الانتخابات التشريعية التي وقعت في تركيا سنة 2002 بعثت له بالبرقية التالية .:

بسم الله الرّحمان الرّحيم

السيّد « رجب طيّب أردوغان »: رئيس حزب العدالة و التّنموالتي فاز فيها له بالبرقية التالية.:

تلقّينا ب »المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة » بفرحة عارمة نبأ الفوز الكبير لحزبكمْ في الاِنتخابات التّشريعيّة الأخيرة.

و للحقيقة فإنّ هذه النّتائج لمْ تُفاجئنا ، و قدْ توقّعْنا حدوثها منذ ربيع سنة 1998، عندما زُرْناكمْ مع وُفود أخرى عديدة لمساندتكمْ في محنتكمْ آنذاك مع السّلطات التّرْكيّة.

و قدْ لمس الجميع في تلك المناسبة الآثار الإيجابيّة لإدارتكمْ الحكيمة و الحازمة لبلديّة اسطنبول, و لمس متساكنيّ البلديّة –قبل الزوّار- الإنْجازات البنْيويّة التّي حقّقتموها…و سجّل الجميع ما خلّفه ذلك من أثر طيّب على نفوس النّاس، و الأمل العظيم الذّي أذكاه فيهمْ.

السيّد الرّئيس:

إنّ اِنتصاركمْ هو اِنتصارٌ للاِئتلاف المبارك بيْن صدق الإيمان ووضوح الرّؤية وحكمة التّسيير الإداري، وهي القيم التّي ما إنْ اِجتمعتْ، إلاّ و ضمنتْ لأصحابها التّأييد الشّعبيّ الواسع.

إنّ اِنتصاركمْ هو درسً لنا جميعًا و خاصّة في تونس التّي تشترك مع ترْكيا في الكثير. و بالخصوص، في سلوك نهج مضطرب للتّحديث، يقطع مع الجذور الثّقافيّة و يعتمد على « الاِنتقاليّة الدّيمقراطيّة » التّي أوّل ما تتعارض، تتعارض مع أسس الدّيمقراطيّة ذاتها.

السيّد الرّئيس:

ننتظر منكمْ أنْ تقفز ترْكيا قفْزة نوْعيّة في ظلّ تسيير حزْبكمْ لمقاليد السّلطة فيها، و ذلك بتثبيت اِحْترام حقوق الإنسان و تكْريس الخيار الدّيمقراطي الحقيقي الذّي قادكمْ إلى هذا الإنْجاز التّاريخي…وهو أفضل ما تقدّموه إلى شعْبكمْ وإلى شعوب المنطقة عمومًا.

وفّقكمْ الله لما فيه مصلحة بلدكمْ و شعْبكمْ.

المعهد التّونسيّ للعلاقات الدّوليّة

د.أحمد المنّاعي

Paris le 12/11/2002https://tunisitri.wordpress.com/2016/12/28/appel-urgent-au-president-rejeb-tayeb-erdogan-pour-garder-les-terroristes-tunisiens-qui-lont-servi-en-turquie/

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