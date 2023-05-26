تاريخ :المشهد السياسي التونسي في باريس في منتصف1991 سنة

في سنة 1991 لم يكن النشطاء الحقوقيون التونسيون في باريس كثيرون. وحتى لا نقصر أو نظلم أحدا وجب الإقرار بأنه كا ن يوجد في باريس مجموعات سياسية تونسية معارضة كثيرة لكنها صامتة ولكل مبرراته وأعذاره أو أسبابه.

كان هناك اليساريون بمختلف اختياراتهم الفكرية والسياسية والأيديولوجية وشقوقهم ويمثلون أقدم التيارات التونسية في فرنسا.

هؤلاء كانت لهم جمعية قانونية و مقر وكانت لهم شبكات اجتماعية وصداقات وعلاقات بالمجتمع الفرنسي وكان من بينهم شخصيات تونسية معروفة بنشاطها السياسي المعارض او الحقوقي المدافع عن الحريات في تونس غير أنها جمعيات وشخصيات منغلقة على نفسها شديدة الحرص على ذاتها غير قابلة بالانفتاح على الغير. هكذا كانت الصورة التي تمنحها وقتها لمن يعرفها ومن لا يعرفها.

هذا التيار نشأ في أواخر الستينات بين تونس وباريس وحوكم حضوريا وغيابيا في تونس ولجأ كثير من عناصره الى فرنسا. كان لهذا التيار زعيم مشهور اسمه كمال الجندوبي وهو الذي سنتصل به أنا والمازري حداد.

وكان هناك الإسلاميون-النهضاويون ويرجع حضورهم الى سنة 1981 مع أول هجرتهم ابان أولى محاكمتهم في تلك السنة. ووربما كان منهم من الطلبة الذين انخرطوا في هذه الحركة وهم في المهجر. وكنت أعرف شخصين منهم فقط وهما الحبيب المكني وصالح كركر معرفة سطحية

كان يوجد في باريس في تلك الأيام بعض العناصر والشخصيات الدستورية. كان هناك محمد مزالي الوزير الأول الأسبق الذي عرب من تونس في سنة 1986 والطاهر بلخوجة وزير الداخلية الأسبق وأحمد بنور كاتب الدولة والسفير الأسبق وعزوز ضابط الطيران الذي الذي ساعد مزالي على الهرووب والصحفي أحمد القديدي وبعض العناصر الأقل شهرة. مجموعة الوحدة الشعبية التابعة لأحمد بن صالح

حركة الوحدة الشعبية التي أسسها أحمد بن صالح في الخارج كان لها حضور محترم في باريس في تلك الفترة والحضور المحترم كان على مستوى الكوادر والاظارات وليس القواعد. الذين كانوا يحضرون معنا في الاجتماعات كانوا أربع أو خمسة وكان لي من بينهم صديق قديم من زمن المعهد الثانوي في سوسة وهو والذي لم ألقاه الا صدفة في معرض الكتاب المغاربي في عام 2018

محاولة التوحيد

وقعت في تلك الفترة محاولة لتأسيس منظمة مشتركة بين أغلب هذه التيارات وتم ذلك وتأسست منظمة « تونس:الديمقراطية الان » لكنها لم تفلح فقد ولدت ميتة

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